Как россияне болеют корью и при чем тут антипрививочники

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В России за прошлый год в три с половиной раза вырос уровень заболеваемости корью. Главной причиной подъема эксперты считают сознательный отказ от вакцинации. Русская служба Би-би-си рассказывает, считать ли корь опасной болезнью, почему россияне боятся осложнений от вакцин и как чиновники хотят наказывать тех, кто сопротивляется прививкам.

- Когда я понял, что заболел, у меня еще была надежда, что это грипп.

Даниил Григоренко, студент факультета медиакоммуникаций Высшей школы экономики, лежал дома с высокой температурой. За несколько недель до этого корью заболела его младшая сестра, но сам Даниил последствий не опасался, потому что делал прививку от кори дважды - последний раз в 2010 году.

Когда на теле появилась типичная сыпь, сомнений в том, что это корь, у студента не осталось: "Меня даже не так пугала возможность осложнений, как то, что я пропущу четыре недели учебы. Я учусь на платном отделении, но со скидкой - было страшно, что все пойдет коту под хвост",

Окончательный диагноз Даниилу поставил участковый врач. К тому моменту он болел уже две недели: "Врачи мне объяснили, что я заболел из-за того, что находился в очень тесном контакте с сестрой. Ей 14 лет, она тоже была привита. Но в какой-то день вернулась из школы с распухшей головой, ужасными болями в глазах и свалилась".

Сестре Даниила диагноз тоже поставили не сразу. Сперва врачи решили, что у нее ОРВИ, а высыпания объяснили аллергией.

Ситуация в семье Григоренко быстро превратилась в ЧП для всего вуза, где он учился. Даниил сразу предупредил одногруппников о том, что корью заболела его сестра. Паника началась, когда 15 февраля Роспотребнадзор сообщил руководству университета о положительном анализе студента на корь.

Здание на Хитровке полностью закрыли на два дня: объявили карантин. Студентов попросили сообщить о своих прививках. Тем, у кого их не было, нужно было вакцинироваться. Отказавшихся не пускали на занятия до 20-х чисел февраля.

О карантине в "Вышке" много писали СМИ. "Мне эта ситуация показалась очень раздутой, но, с другой стороны, ребята отдохнули [от занятий]", - вспоминает Даниил.

Новая вспышка

Даниил и его сестра - двое из 872 россиян, которые заразились корью в 2019 году. Согласно статистике Роспотребнадзора, за прошлый год уровень заболеваемости корью в России вырос в 3,5 раза по сравнению с предыдущим.

Всего с января по декабрь 2018 года ей переболели более 2,5 тысяч человек. Почти половина из них - взрослые.

Корь известна с глубокой древности, хотя ее возбудитель открыли только в XX веке, говорит Николай Брико, заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Первого МГМУ имени Сеченова, главный эпидемиолог министерства здравоохранения России:

"Говорят, что корь - как любовь, не минует никого, - шутит Брико. - Эта инфекция чрезвычайно контагиозная (заразная. - Прим. Би-би-си), передается воздушно-капельным путем при простом разговоре. Не нужен никакой длительный контакт. Достаточно просто быть в том помещении, где незадолго до этого был больной".

Теоретически заразиться корью возможно даже через вентиляцию в многоквартирном доме, рассуждает эксперт. Заразиться можно просто выйдя на лестничную клетку в подъезде и вдохнув возбудитель, попавший в воздух через вентиляцию от больного соседа. Методов лечения кори не существует, и в основном врачи пытаются облегчить симптомы.

Не всегда легко понять, что человек болеет именно корью, сетует Брико. Большинство заболевших идут сдавать анализы только после появления сыпи. До этого болезнь протекает, как обычный грипп. При этом наиболее заразен больной на ранней стадии, до возникновения высыпаний. В итоге многие узнают точный диагноз, уже успев заразить ей большое число других людей.

Как отмечает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), сама по себе корь не так опасна для организма. Смертельные случаи в основном связаны с осложнениями болезни: энцефалитом, пневмонией, обезвоживанием.

Кроме того, у кори могут быть серьезные долгосрочные последствия. Согласно исследованию иммунологов Принстонского университета, итоги которого опубликовал журнал Science в 2015 году, корь негативно влияет на иммунитет переболевшего ей еще два-три года.

Ученые выяснили, что вирус кори может привести к "иммунной амнезии", когда организм становится более восприимчивым к другим инфекциям. В развитых странах смертность от других инфекционных заболеваний тесно связана с заболеваемостью корью, говорится в исследовании.

В 2017 году во всем мире от болезни и ее последствий погибли 110 тысяч человек. Большинство из них - дети в возрасте до пяти лет. В России, по данным ВОЗ, за пять лет от кори умерли двое.

В последние годы глобальная смертность от кори снизилась на 80% - в первую очередь, благодаря массовой вакцинации.

Прививку от кори человеку делают дважды: в годовалом, а затем в шестилетнем возрасте. В России прививают как одновалентной вакциной (только от кори), так и комплексными (от кори и паротита либо от кори, краснухи и паротита).

Но уже в 2019 году, по данным ВОЗ, заболеваемость корью в мире выросла в три раза. Среди стран, в которых число заболевших увеличилось, Россия находится далеко не на первом месте.

В Европе крупнейшая вспышка вот уже три года продолжается на Украине. Только за этот год там умерло от кори 15 человек.

Близость к странам с крупными вспышками влияет и на ситуацию в России. Как рассказывал Михаил Михайлов, профессор Институт вакцин и сывороток имени Мечникова, в 2016-2017 годов случаи кори, зарегистрированные на территории страны, были исключительно "завозными". Но уже в 2018 году в России появились "собственные вирусы".

Основной причиной распространения кори в развитых странах врачи называют добровольный отказ от прививок. По данным департамента здравоохранения Москвы, где случаев кори больше всего в России, большая их часть регистрировалась среди "непривитых или лиц с неизвестным прививочным анамнезом".

"Основной причиной непривитости являются отказы родителей от профилактических прививок. Они составляют 78,6% в общей структуре причин непривитости", - сообщает ведомство.

"Угроза человечеству"

"Именно в этом году борьба с антипрививочниками переросла в истерическую стадию, когда ВОЗ объявил нас угрозой всему человечеству", - рассказывает Би-би-си 35-летняя Ольга. У женщины двое детей. От прививок семья полностью отказалась. Имя героини Би-би-си изменила по ее просьбе.

ВОЗ в начале 2019 года действительно впервые включила сознательный отказ от вакцинации в число 10 глобальных угроз человеческому здоровью наряду с загрязнением воздуха, ВИЧ, лихорадкой Эбола и такими неинфекционными болезнями, как рак.

Тенденция, считает ВОЗ, "угрожает обратить вспять прогресс, достигнутый в борьбе с болезнями, которые можно предотвратить при помощи вакцин".

Первые антивакцинаторы (чаще их называют "антипривочниками" и "антиваксерами") и мифы о прививках появились сразу же после изобретения самих вакцин, рассказывает эпидемиолог Брико: "1797 год, Эдвард Дженнер проводит первую вакцинацию от натуральной оспы материалом, взятым от женщины-молочницы, которая перенесла похожую на натуральную коровью оспу. Тогда же сразу начали распространять картинки, что у вакцинированного человека растут хвост, рога, что он чуть ли не в корову превращается - самые чудовищные небылицы".

Согласно международному опросу The State of Vaccine Confidence, в 2016 году о своем недоверии к прививкам заявили 28% россиян - выше этот уровень только во Франции, а также Боснии и Герцеговине.

Впервые о том, чтобы не прививать своих детей, Ольга и ее муж задумались после того, как девушка выписалась из роддома.

"Мы просчитали математически - даже сверяли формулы с профессором высшей математики из бауманского университета [МГТУ имени Баумана], - что риски осложнений от болезней меньше, чем риски осложнений от вакцин", - говорит Ольга.

Расчеты, с которыми ознакомилась Би-би-си, говорят, скорее, об обратном. Согласно докладу, подготовленному специалистами НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова РАМН, в результате прививки от кори в редких случаях развивается тромбоцитопения (1 случай на 40 тысяч привитых) и энцефалопатия (1 на 100 тысяч). При этом вероятность этих же осложнений у заразившихся корью - 1 к 300, а умирает в среднем 1 из 500 заболевших.

Ольга с этой статистикой не согласна. По ее словам, врачи не учитывают, что вероятность подхватить корь сама по себе не очень велика: "А там выходят совсем другие цифры и, соответственно, выводы".

Для подтверждения своих выводов супруги обращались к иммунологам. "Находились врачи, которые против национального календаря [прививок]. Правда, под большим секретом", - признается Ольга.

Многодетная мать Светлана, которая, как и Ольга, отказывается от вакцинации, рассказывает Би-би-си, что с единомышленниками-врачами не сталкивалась. Доктора, наоборот, много раз пытались уговорить ее сделать детям прививки.

"Было давление, уговоры. Мы на них говорили, что человеческий организм - это такая система, которая может повести себя как угодно. Инородное тело всегда выталкивается. Зачем в здоровый организм вносить инфекцию? Это как пришивать заплатки на новую одежду: а вдруг порвется!", - рассуждает женщина.

Правообладатель иллюстрации BSIP Image caption Протвиники прививок считают корь (на фото - вирус под микроскопом) детской болезнью, которой надо переболеть в детстве

Статистике Роспотребнадзора, которая говорит о более чем троекратном росте заболеваемостью корью, она не верит: "Честно говоря, мне кажется, что эта информация раздута. С недоверием отношусь к статистике".

Скептически к прививкам и статистике относится и врач-гомеопат Екатерина, с которой корреспондент Би-би-си познакомился на круглом столе, посвященному отказу от вакцинации.

"Так называемое научное сообщество (а я не отношусь к нему как к сообществу) куплено за деньги фармкомпаниями. Им бесполезно сопротивляться, потому что у них огромные деньги. Они врачей используют как манипуляторов", - говорит женщина.

У Екатерины двое взрослых сыновей. От прививок она отказалась, по ее словам, "узнав об эффективности гомеопатии": "Я узнала о вреде вакцинации и сразу написала в школу заявление, чтобы к моим детям ни под каким предлогом не прикасались",

"Риски несопоставимы"

Несмотря на невысокие риски, ежегодно с негативными последствиями вакцин сталкиваются десятки человек.

По данным системы ВОЗ о числе побочных проявлений иммунизации, в России за 2016 год были зарегистрированы 245 подозрительных и подтвержденных случаев. Тогда же Роспотребнадзор выяснил, что 20% случаев поствакцинальных осложнений произошли из-за того, что врачи неправильно вводили препараты и нарушали санитарные правила их хранения.

Осложнения чаще всего определяются генетическими факторами, объясняет эпидемиолог Брико, но предсказать их почти невозможно. "Вакцинация может быть спусковым крючком, но им может быть любой чужеродный антиген, аллерген в пище. Это особенность человека, на которого может определенным образом подействовать некий фактор, разбудить определенный ген и вызвать каскад реакций".

"Бывали и споры с врачами, которые призывали нас вакцинироваться, - вспоминает Ольга. - Я им предлагала взять на себя ответственность и дать гарантии безопасности, зафиксированные на бумаге. На этом все разговоры заканчивались".

В России официально утвержден перечень возможных поствакцинальных осложнений - это анафилактический шок, энцефалит, тяжелые поражения центральной нервной системы, которые приводят к инвалидности, сложные аллергические и другие реакции.

При возникновении осложнений пострадавшие имеют право на выплаты от 10 тысяч до 30 тысяч рублей (в случае летального исхода).

Существует и перечень отводов от каждого вида вакцинации по медицинским причинам. Абсолютными противопоказания для любых прививок являются тяжелая реакция на первое введение препарата (температура выше 40 градусов, отеки, анафилактический шок), а также злокачественные опухоли и СПИД.

Врач не имеет права вакцинировать ребенка в разгаре лихорадочных болезней и при обострении хронических. Есть и временные отводы при специфических особенностях. Например, при обострении аутоиммунных заболеваний (системная склеродермия, волчанка) отсрочить введение прививки от кори нужно на год.

Тем не менее большинство отказов от вакцинаций (74%) вызваны именно боязнью осложнений, свидетельствует опрос российских врачей, проводившийся компанией Aston Group. 18% родителей считают прививки бесполезными, а еще 6% прислушались к советам знакомых и родных.

Противники прививок, с которыми общалась Би-би-си, назвали и другую причину отказа от вакцинации: многие считают, что так называемый "естественный" иммунитет, который человек приобретает, переболев, например, корью, защищает его пожизненно, тогда как у вакцины есть "срок годности".

По словам эпидемиолога Брико, в редких случаях заразиться корью действительно может даже привитый человек.

"Мы все разные, - объясняет Брико. - Восприимчивость различается, а реактивность организма - реакция на препарат - меняется с возрастом. Есть люди, у которых наблюдается гипореактивность, то есть их организм хуже реагирует на вакцину и длительный иммунитет может не сформироваться".

Такое, говорит эксперт, могло произойти в случае студента ВШЭ Даниила Григоренко, который заразился корью, хотя и был привит, при том что студент находился в тесном контакте с заболевшей сестрой.

Брико говорит, что непривитый человек, переболевший корью, теоретически может заболеть ей еще раз, но это, как и в случае с привитыми, происходит довольно редко.

Корь в московском роддоме

Большая часть научного сообщества и в России, и в мире безоговорочно поддерживают вакцинацию, поэтому для многих противников прививок единственным источником альтернативной информации остаются социальные сети.

В Facebook и "ВКонтакте" в группах, которые посвящены отказу от вакцинации и альтернативным средствам лечения, состоят тысячи людей.

В последние месяцы давление на них со стороны тех, кто выступает за иммунизацию, заметно усилилось, рассказывает Ольга: "Идет мощная травля, люди в интернете называют нас "уродами", призывают создать целые резервации и объявить принудительную вакцинацию. Народ нас охотно ест".

По ее словам, крупнейший на ее памяти конфликт в российских соцсетях на тему кори и прививок произошел в марте этого года. Тогда СМИ сообщили о том, что родительное отделение №1 московской ГКБ имени Ерамишанцева полностью закрыли из-за роженицы, которая якобы скрыла от врачей, что ее ребенок заболел корью.

О ситуации стало известно благодаря постам в Facebook заместителя главного врача детской поликлиники №110 Александра Свиридова. Сейчас посты удалены, сохранились их многочисленные скриншоты. Свиридов отвечать на вопросы Би-би-си не стал.

"Конечно, это ЧП городского масштаба… Началось расследование… Те, кто виноват, конечно, понесут наказание", - писал врач. В качестве доказательства он привел копию выписки пациентки. Из нее следует, что женщина, поступив в роддом с угрозой преждевременных родов, "умышленно скрывала", что ее ребенок болен корью.

В пресс-службе депздрава Москвы в ответ на запрос Би-би-си подтвердили, что при опросе в приемном отделении пациентка действительно не упоминала о том, что ее 8-летний ребенок заразился корью. Через несколько дней после родов "у женщины были выявлены внешние симптомы заболевания, а затем подтвержден диагноз корь", - добавили в ведомстве.

Переводиться в инфекционную больницу заболевшая женщина отказалась, и ее отправили домой на амбулаторное лечение. В роддоме сразу же начали обследование сотрудников и пациенток, которые находились в непосредственном контакте больной корью - несколько сотен человек, в том числе 42 новорожденных ребенка.

С 18 марта в больнице начал действовать режим карантина, которые продлился до 6 апреля. Никто из тех, кто был в контакте с заболевшей пациенткой, корью не заболел, сообщили Би-би-си в депздраве.

Новость о ситуации в роддоме активно обсуждалась в группах, посвященных вакцинации. Сторонники прививок призывали наказать женщину и даже называли ее "биологической террористкой". Правда, нашлись те, кто вступился за роженицу.

"Вся новость свелась к обвинению антипрививочников, к призыву, что с нами надо что-то делать, мы - "страшная угроза". И понеслось. Новость хайпанули по всему интернету, нас обливали помоями, совершенно не стесняясь в выражениях", - рассказывает Ольга.

За комментарий с вопросом о том, был ли установлен факт болезни, ее "в течение пяти минут" заблокировали в одной из крупнейших родительских групп Facebook, рассказала она.

Другие пользователи писали о том, что женщина ничего от врачей не скрывала, а диагноз ее ребенку поставили в Морозовской больнице уже после того, как его мать попала в роддом.

В роддоме это отрицают. "Пациентка на момент поступления в наш стационар имела вполне четкую информацию, что ее старший сын болен корью. На момент начала родовой деятельности и обращения в роддом ребенок дома уже несколько дней наблюдался врачом детской поликлиники с установленным диагнозом. К сожалению, именно эту информацию пациентка не сообщила", - говорится в ответе больницы, переданном через депздрав Москвы.

Коревые вечеринки

Ажиотаж в соцсетях вызывают и дискуссии о так называемых "коревых вечеринках". В феврале несколько российских СМИ - "Московский комсомолец", Life, RTVI - опубликовали материалы, в которых рассказали, как россияне специально заражают своих детей инфекциями.

Традиция подобных вечеринок зародилась в США. В отсутствие вакцин родители водили своих детей к ровесникам, заболевшим корью или ветрянкой, чтобы те контролируемо переболели в юном возрасте. Популярность таким вечеринкам придает убеждение, что в детском возрасте подобные инфекции переносятся легче.

По словам эпидемиолога Брико, во взрослом состоянии корь действительно может переноситься тяжелее, но объясняется это не особенностями вирусами, а, скорее, состоянием организма.

"С возрастом мы приобретаем не только опыт, но и хронические заболевания, - объясняет врач. - Они и могут осложнять течение болезни".

Корреспонденту Би-би-си не удалось пообщаться с участниками коревых вечеринок в России. Но несколько собеседников из числа антивакцинаторов рассказали, как неоднократно специально водили своих детей к детям, которые болели ветрянкой, - правда, безуспешно.

Посты на эту тему можно найти и в родительских группах: "Ищу краснуху для младшей одиннадцатилетней сестры. Сестра жуткий аллергик, прививку делать нельзя. Все возможности, риски и последствия проанализировали и изучили. Если кто-то болеет краснухой, то будем рады приглашению на чай, вкусняшки привезем".

Автор поста рассказала Би-би-си, что найти болеющего краснухой ребенка ей так и не удалось.

Что касается коревых вечеринок, их следы тоже можно найти лишь в соцсетях. По словам жительницы Украины Наталии, одной из участниц антивакцинаторской группы, которая специально заразила ребенка корью, контактами с ней делился участковый врач:

"Мой непривитый вот только переболел, сыпь побледнела уже. Ребенка заболели специально. Водили к заболевшим деткам. Кстати, наша педиатр направила в семью".

Практика подобных вечеринок чрезвычайно опасна, считает эпидемиолог Брико, ссылаясь на все ту же статистику, согласно которой риск осложнений от перенесенной болезни во много раз превышает возможность осложнений от прививки.

Штрафовать, не пускать в школы

Всплеск кори в России впервые заставил российских чиновников серьезно задуматься о введении ответственности для противников вакцинации.

Еще год назад об этом высказывался президент России Владимир Путин. Отказ от прививок он тогда объяснил "модой", но жестких мер предложил пока не принимать.

"В некоторых странах просто детей не принимают в детские дошкольные учреждения, в детские сады без прививок. Вы подняли очень важный вопрос. Для его решения более жесткими методами, конечно, здесь невозможно идти по пути каких-то административных окриков", - сказал Путин, оговорившись, что "принятие каких-то административных решений" хоть и возможно, но действовать нужно "аккуратненько".

Сейчас в России отказаться от вакцинации можно без каких-либо последствий - проведение прививок носит добровольный характер.

Согласно закону "Об основах охраны здоровья", пациенты вправе отказываться от любых процедур. Врачи в этом случае обязаны лишь разъяснить последствия. Насильно в России можно лечить только людей нескольких категорий людей, в их числе - страдающие тяжелыми психическими расстройствами и преступники.

В некоторых случаях непривитых могут временно не допускать в сады, школы и университете, но это возможно лишь при угрозе возникновения эпидемии или при массовой вспышке какой-либо инфекции.

Правила, действующие в России, - одни из самых мягких в мире. Например, во Франции родителей детей, которые отказываются прививать их, могут оштрафовать на несколько тысяч евро или даже отправить в тюрьму на несколько месяцев. В Италии без документов, которые подтверждают проведение прививок от основных инфекций, детей не берут в школы и детсады. Такие же правила работают в Румынии.

В Германии школы обязаны сообщать властям о тех родителях, которые отказываются от прививок.

Правообладатель иллюстрации Spencer Platt/Getty Images Image caption Одна из наиболее серьзных вспышек в США произошла в районе Нью-Йорка, где проживает ортодоксальное еврейское сообщество

Устроить непривитого ребенка в школу почти невозможно и в США. В марте в штате Нью-Йорк суд отклонил иск 42 родителей учеников частной школы, которым запретили посещать занятия, потому что они отказались делать прививку от кори.

В Рокленде, одном из округов штата, в октябре прошлого года началась эпидемия кори. За полгода там заболели 153 человека при населении около 330 тысяч. В итоге власти округа объявили чрезвычайное положение и запретили непривитым детям и подросткам до 18 лет появляться в общественных местах, в том числе церквях, школах, ресторанах и общественном транспорте.

Интересно, что в 2016 году Международная экспертная комиссия по регистрации и подтверждению элиминации кори, краснухи и врожденной краснухи в Америке объявила о полной победе над корью.

Борьбу с противниками прививок ведут и в интернете. YouTube в феврале этого года объявил, что отказывается рекламировать каналы, рассказывающие о вреде вакцинации.

Бороться с антипрививочниками пообещала и Facebook. Соцсеть планирует удалять контент со скепсисом в адрес вакцин и собирается очищать информацию о вреде вакцинации из рекомендаций и результатов поиска.

Российские чиновники заговорили об ужесточении законов о вакцинации именно на фоне вспышки кори. Среди уже предпринятых мер "карательных" пока не было. Роспотребнадзор отчитался лишь о начале кампании по "подчищающей иммунизации против кори". Под нее в первую очередь попадут трудовые мигранты.

В начале апреля первый замглавы Минздрава Татьяна Яковлева сообщила, что ведомство готовит пакет законопроектов, запрещающих распространять призывы к отказу от прививок.

"Через СМИ, сеть "Интернет", религиозные секты и так далее наблюдается распространение большого количества информации, касающейся вакцин и вакцинации, которая зачастую не является объективной и подрывает доверие граждан к вакцинации", - объяснила она.

Ограничение предлагает ввести и министерство просвещения. В письме замминистра Татьяны Синюгиной в адрес комитета Думы по охране здоровья (копия есть в распоряжении Би-би-си) говорится, что ведомство считает "необходимым ограничить посещение образовательных организаций детьми, не прошедшим обследование на инфекционные заболевания и вакцинацию от особо опасных инфекционных заболеваний".

Анна Попова, руководитель Роспотребнадзора, в аналогичном письме в Думу (есть в распоряжении Би-би-си) выразилась более расплывчато, предложив "провести работу по изучению опыта других стран по законодательному ограничению прав граждан из-за отказов от прививок и возможности его применения" в России.

Попова также рекомендует изучить вопрос о введении ответственности для врачей "для проведения антивакцинальной пропаганды".

Свои предложения в Думу прислали и регионы. Например, министерство здравоохранения Дагестана считает, что тех, кто отказался от прививок, но потом заразился инфекцией, нужно лечить на платной основе, а также обязать их возмещать ущерб, которые медицинские организации несут при проведении противоэпидемических мероприятий.

Калужская область предлагает штрафовать тех, кто распространяет информацию о вреде прививок. Департамент здравоохранения правительства Курганской области считает, что нужно привлекать родителей к штрафам при отказе от вакцинации.

"Это вам не бензин в машину залить"

По мнению сторонников штрафов и запретов, антивакцинаторы представляют угрозу не только для тех, кто, как и они, выступает против прививок, но и для остальной части общества.

"В очереди на плановый осмотр к педиатру в клинике находилось двое детей. Одному было 8 лет, он не был привит от кори по причине отказа родителей. Второму исполнилось всего шесть месяцев, и он не был привит, так как первую дозу вакцины он мог бы получить только в возрасте одного года. Восьмилетний ребенок с симптомами ОРЗ, как оказалось, болел в этот момент корью. Полугодовалый малыш, находившийся рядом, заразился и, несмотря на проводимую терапию, впоследствии скончался", - рассказывал доцент кафедры инфекционных болезней у детей Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова Иван Коновалов в интервью "Культуре".

При охвате вакцинации более 95% населения (в России охват прививок от кори сейчас превышает 97%) общество считается почти "неуязвимым" к инфекции, говорит эпидемиолог Брико.

"Но на фоне миграционных процессов возбудители могут переноситься с одной территории на другую, и тогда они находят почву для распространения", - объясняет врач. Сейчас большинство случаев кори в России действительно считают "завозными", но с 2018 года регистрируются и собственные вирусы.

Занос возбудителя, объясняет Брико, главным образом опасен для тех, у кого нет иммунитета. Те, кто не сделал прививку или не болел корью, находятся в группе риска.

"Но, циркулируя среди непривитых, возбудитель может приобрести хорошую вирулентность (способность заражать другой организм. - Прим. Би-би-си) и пробить иммунитет у вакцинированного. Теоретически такое тоже возможно", - признает эксперт, хотя отмечает, что вероятность такого заражения крайне низка.

Image caption Противники прививок считают, что принуждение к вакцинации и ограничение прав за отказ от нее нарушают законы и Конституцию

У тех, кто выступает против вакцинации, другое мнение на этот счет.

"Коллективный иммунитет - это миф, говорит Ольга. - Тем более с неясным сроком действия вакцин в каждом индивидуальном случае. Это вам не бензин залить в машину, когда точно знаешь, насколько хватит".

Возможность введения наказаний за отказ от прививок она осуждает: "Буду отстаивать свои права, потому что я такой же налогоплательщик, как и пропрививочники. В случае принуждения меня на вакцинацию кто мне даст гарантии безопасности?".

Врач-гомеопат Екатерина уверена, что в случае введения наказания власти столкнуться с массовым протестом: "Как это вообще возможно? У нас якобы демократическая страна. Но по закону человек вправе сам выбирать себе лечение".

По словам женщины, многие ее пациенты уже разработали рецепт по борьбе с "принуждением к вакцинации. "Те, кто устал сопротивляться этому безумному натиску, просто покупают сертификаты о прививках вот и все", - говорит Екатерина. Она предполагает, что в случае введения запретов спрос на такие справки только вырастет

Многодетная мать Светлана говорит Би-би-си, что считает инициативу о введении запретов на посещение школы и вовсе бесполезной: "Если все дети в школе привиты, то чего им бояться? Если прививки эффективные, и они в безопасности. Тогда нужно бояться как раз тем, кто не привит. А за что их тогда штрафовать и изолировать, за что репрессии устраивать в отношении семей?".

По словам Светланы, за право ее детей ходить в школу непривитыми она готова бороться "всеми законными методами": "Будем бороться за свои права, выходить на митинги".

"Я вам как мать говорю"

Впрочем, сдаваться противники не прививок не собираются. Большая группа антивакцинаторов 11 апреля пришла на круглый стол с грозным названием "Отказ от вакцинации: серьезная угроза века. Как избежать эпидемий?", который организовал комитет по охране здоровья Госдумы.

Активисты в основном представляли группу "Родительский отпор", которую возглавляет Николай Мишустин, помощник депутата Думы и руководитель рабочей группы по защите семьи и детей при Мосгордуме. Мишустин выступает не только против прививок, но и, например, против любых электронных документов, например, СНИЛС.

Перед заседанием Мишустин рассказал Би-би-си, что и сам не прививает младших детей: "Старших прививал, и они постоянно болели, каждые две недели. У младших ни одного укола, они не болеют вообще. Уверен, что это не совпадение".

На заседание пригласили ведущих эпидемиологов и иммунологов России, а также представителей минздрава и министерства просвещения. Противники прививок терпеливо выслушали все три часа выступлений, лишь изредка передавая в президиум записки с вопросами.

Правообладатель иллюстрации Artem Geodakyan/TASS Image caption Одна из инициатив чиновников - наказывать врачей, которые рассказывают пациентов о вреде вакцинации

Выступающие на круглом столе в целом были единодушны: альтернатив массовой вакцинации нет. Особое внимание собравшиеся предложили уделить созданию электронной системы учета вакцинации и общей пропаганде прививок - как среди врачей, которые сомневаются в их эффективности, так и среди родителей.

Но когда микрофон перешел к тем, кто в пользе вакцин сомневается, стало ясно, что ни врачи, ни чиновники на самом деле не знают, как наладить диалог между непримиримыми сторонами.

- Я столкнулась с последствиями вакцинации. В 2008 году мне предложили прививку в университете, вернее, как предложили - сказали, что иначе не подпишут обходной лист для выдачи диплома. Начались проблемы, - дрожащим голосом рассказывала девушка по имени Мария, признавшаяся, что своих детей она не прививает.

- Что за прививка-то? - спросил кто-то из присутствующих на заседании докторов.

- Прививка? Вся сборная: от краснухи, от кори, от гепатита, туберкулеза, - растерялась девушка.

Профессора в зале зашумели и засмеялись: единой вакцины от этих болезней не существует. Девушка на трибуне заметно смутилась, но продолжила выступление:

- Мы не знаем, кто будет нести ответственность, если возникнут осложнения. Вместо того, чтобы выявить проблемы, предлагают закрыть блоги, где можно получать информацию. Я не знаю, куда обращаться, я не знаю о последствиях, У меня аллергия была четыре года, волдырями исходила, еще 10 лет продолжалась, я не могла забеременеть. И теперь я боюсь своим детям делать вакцину.

Рассказала Мария и о том, что у ее 80-летней бабушки после прививки (какой, она не уточнила) случился инсульт. Девушка озвучила и предложения: публиковать информацию о том, откуда приходит вакцина, и предупреждать пациентов об их возможных последствиях. Собравшиеся, правда, уже почти ее не слушали.

"Я дал слово, чтобы мы посмотрим на мнение людей, которое есть в наших субъектах. Мы разъедемся, и нам будут задавать вопросы", - примирительно сказал депутат Дмитрий Морозов, ведущий встречи.

Через некоторое время слово взяла Елена, представляющая интересы родителей Павловского Посада. Своих детей она пытается оградить от прививки против туберкулеза. Женщина пыталась обратить внимание на связь вакцинации с ростом диагностики рака и генетических заболеваний. Докладчики раздраженно объяснили, что с научной точки зрения связи здесь нет.

"Если мы берем билет на самолет, нам при аварии выплачивают компенсацию за багаж или катастрофу. Я привожу на прививку здорового ребенка. Если он пострадает, мне выплатят 30 тысяч рублей. Отсюда и недоверие! Нас никто не информирует об осложнениях, поэтому мы и общаемся, поэтому группы возникают в соцсетях", - не сдавалась женщина.

Она предложила обязать врачей полностью обследовать ребенка до и после прививок, чтобы узнать, нет ли у него противопоказаний к вакцинации.

- Нет необходимости такого обследования перед вакцинацией. Все уже доказано, все написано. Это будут лишние ненужные уколы для анализов, - устало отреагировала Елена Байбарина, директор департамента медицинской помощи детям минздрава.

- Ну, я вам как мама говорю, - начала было Елена.

- А я - как врач, - отрезала Байбарина

- А я - мама!

- А я - бабушка! У меня все внуки от всего привиты! - взорвалась представитель минздрава.

- Моя старшая дочь… - начала было Елена, но организаторы ее оборвали и передали слово следующему эксперту.

Правообладатель иллюстрации TASS Image caption Прививка от кори не гарантирует стопроцентной защиты, но остается наиболее эффективным средством защиты от болезни

После заседания Елена еще раз попыталась пообщаться с врачами, доказывая, что ее ребенок стал инвалидом из-за прививки. Спор о росте рака и детской смертности от вакцин разгорелся с новой силой. Врачи еще несколько минут пытались объяснить родителям, что их опасения беспочвенны, но потом быстро потеряли интерес и сдались.

- Пойдемте, это бесполезно, - сказал кто-то из группы экспертов Байбариной из минздрава, после чего они удалились из зала.

Уже через неделю в Госдуме состоялся еще один круглый стол, который организовал Мишустин. На нем обсуждали механизмы борьбы с "насильственной вакцинацией". "Вакцинация - наше право, а не обязанность", - гласили плакаты, развешанные на стенах.

Участники круглого стола составили письмо на имя президента России Владимира Путина, которого призвали защитить права тех, кто вакцинироваться не хочет.

Узнав от корреспондента Би-би-си, что сам Путин неоднократно высказывался в пользу вакцинации, одна из противниц прививок, вздохнув, сказала, что комментария по этому поводу у нее нет.

"Был выключен из жизни"

Даниила Григоренко болезнь сделала своего рода знаменитостью среди однокурсников по ВШЭ. Тему активно обсуждали в группах, связанных с факультетом медиакоммуникаций.

- Было очень много шуток, - пересказывает студент - Например, по поводу того, что надо срочно бежать с факультета, а тех кто заразился корью - сжигать. Объявили шуточную охоту на ведьм!

Правда, сам Даниил этих шуток не видел. В разгар карантина он "не мог открыть глаза", потому что лежал дома с конъюнктивитом (он начался у него как осложнение к кори).

Зато больной успел ненадолго поссориться с девушкой. Та сильно ругалась, узнав, что молодой человек не предупредил ее о заболевшей корью сестре и продолжил общаться с ней.

Первую неделю после возвращения в университет Даниила сторонились: здоровались на расстоянии, не пожимали руку. Правда, сам студент шутит, что боялся своих друзей еще больше, так как не хотел подхватить новую инфекцию.

На вопрос о том, показалась ли корь "легкой детской болезнью", студент улыбается: "Первые полторы недели болезни я просто был выключен из жизни. Это не обычная простуда. Температура плохо сбивается, сыпь чешется, глаза слезятся. Ты не можешь смотреть не свет. Эта болезнь действительно может серьезно повредить здоровью - не только на короткий промежуток времени".

Несмотря на болезнь, ненависти к противникам вакцинации Даниил не испытывает: "Заставлять никого не нужно. Но нужно информировать людей, чтобы они знали, с чем столкнутся, если не будут защищены. Это самый простой и гуманный способ".

При участии Анастасии Напалковой, Олеси Волковой и Георгия Неяскина

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