Спецэфир: Выборы в Верховную раду Украины

Ведущая Ксения Батанова обсуждает предварительные итоги с гостями в Лондоне - журналисткой Украинской службы Би-би-си Иреной Таранюк, экономистом и доцентом университета Де Монфорт в Лестере Денисом Низаловым и российским журналистом Олегом Кашиным.