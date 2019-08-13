Книги Сэлинджера впервые будут доступны в цифре. Что вы знаете о писателе?

Правообладатель иллюстрации Getty Images

Издательство Little, Brown and Company, которое много лет издавало произведения Джерома Дэвида Сэлинджера, в том числе "Над пропастью во ржи", объявило, что его работы будут доступны в электронном виде с 13 августа.

Сын писателя Мэтт Сэлинджер пояснил, что это решение связано с повсеместным распространением электронных книг, а также с тем, что некоторые люди с ограниченными возможностями могут читать только такие книги.

"Мало существовало вещей, которые мой отец любил больше, чем тактильные ощущения от чтения бумажной книги, но своих читаталей он любил больше", - сказал он.

Теперь в электронном виде можно будет прочитать не только "Над пропастью во ржи", единственный и самый известный роман писателя, но и сборник "Девять рассказов", а также рассказы из цикла о семье Гласс "Фрэнни и Зуи", "Выше стропила, плотники" и "Симор: Введение".

Роман "Над пропастью во ржи" о переживаниях и чувствах подростка Холдена Колфилда был издан в 1951 году и имел оглушительный успех по всему миру. Эта книга стала одним из лидеров в истории книгопечатния по количеству напечатанных экземпляров и до сих пор остается среди самых востребованных литературных произведений.

Предлагаем вам узнать, насколько хорошо вы знаете жизнь и творчество Сэлинджера.