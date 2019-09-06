Выборы в Ингушетии-2019: кто претендует на пост главы?

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Выборы главы республики Ингушетия - непрямые. Главу региона выбирают члены парламента из тех, кандидатур, которые внес президент России.

В этом году претендентами на этот пост стали три человека.

Махмуд-Али Калиматов - ставленник Путина. Занял пост врио главы республики после отставки Юнус-Бека Евкурова.

Карьеру чиновника начал в Самаре. С 2004 по 2007 год работал генеральным прокурором Ингушетии. Затем вернулся работать в Самарскую область: там он работал советником губернатора и главой местного управления по надзору в сфере природопользования.

26 июня 2019 года президент Путин назначил его врио главы Ингушетии.

СМИ писали, что президент назначил его на пост главы Ингушетии, так как Калиматов - представитель одного из самых старейших ингушских тейпов - равно далек и от клана Евкурова, и от тейпов, которые участвовали в протестах против переноса границы Чечни и Ингушетии.

Урусхан Евлоев - "Справедливая Россия". Является депутатом городского совета Назрани и главой местного отделения своей партии. До этого работал начальником жилищной инспекции и занимал пост вице-премьера Ингушетии в 2016-2017 годы. Местные СМИ писали, что он был уволен с должности вице-премьера из-за того, что Евкуров был не удовлетворен его работой. В 2013 году также претендовал на пост главы республики.

Магомед Зурабов - ЛДПР. Про его политическую карьеру не известно практически ничего. Работает специалистом в ПАО "Вымпел-Коммуникации" и занимает должность координатора ингушского отделения ЛДПР. Ранее участвовал в выборах в парламенты Ингушетии и Дагестана и городские совета Сунжи и Назрани, но ни разу не выигрывал.

В Ингушетии 8 сентября также пройдут прямые выборы депутатов в четыре городских парламента (Магас, Карабулак, Малгобек и Назрань), а также выборы депутатов в несколько десятков сельских советов.

Полный список того, где будут проходить выборы в Ингушетии можно посмотреть на сайте избирательной комиссии.