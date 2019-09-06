Выборы в Хабаровском крае-2019: кто выдвинулся в Госдуму?

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В Хабаровском крае 8 сентября пройдут несколько выборов разных уровней: дополнительные выборы в Госдуму, выборы в региональный парламент, Хабаровскую городскую думу и другие выборы в городские и сельские парламенты.

Дополнительные выборы в Госдуму пройдут из-за того, что экс-депутат от ЛДПР Сергей Фургал выиграл выборы губернатора Хабаровского края, и его место в Думе освободилось.

За депутатское кресло поборются 10 человек.

Виктория Цыганова выдвинута "Единой Россией". Это самый яркий кандидат этой кампании. Певица раньше никогда не занималась политикой, но была доверенным лицом Владимира Путина на выборах президента.

В августе Цыганова съездила в Москву, где провела встречи с несколькими федеральными министрами, чтобы обсудить различные преференции для Хабаровского края. СМИ писали, что Цыганова может не выиграть выборы из-за слабых позиций "Единой России" в регионе.

Николай Платошкин - КПРФ. Считается главным конкурентом Цыгановой. Живет в Москве и работает заведующим кафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета.

Выступает в качестве эксперта на различных общественно-политических ток-шоу. Выступал против повышения пенсионного возраста, критиковал "Единую Россию" и поддержал премьер-министра Армении Николая Пашиняна во время смены власти в стране. Во время своей кампании критикует губернатора Фургала.

Иван Пиляев - ЛДПР. Еще один яркий кандидат этих выборов. После победы Сергея Фургала на губернаторских выборах в регионе сильно укрепились позиции ЛДПР. За Пиляева призвал голосовать Алексей Навальный в рамках своего проекта "Умное голосование". Пиляев уже работает в Госдуме, но на должности помощника депутата Валерия Селезнева.

Владимир Воробьев - партия "Родина". Работает заместителем генерального директора компании "КаргоГрупп", занимающейся грузовыми перевозками.

Николай Евсеенко - "Партия пенсионеров". Работает директором Хабаровского краевого театра драмы. До этого также много работал в сфере культуры своего региона, занимал пост заместителя министра культуры Хабаровского края.

Олег Котов - партия "Патриоты России". Работает индивидуальным предпринимателем.

Андрей Петров - партия "Зеленые". Занимает должность заместителя начальника управления лесами правительства Хабаровского края.

Владимир Титоренко - "Коммунисты России". Работает в компании "Цептер Интернациональ", которая производит посуду и кухонную утварь.

Андрей Швецов - "Партия роста". Был главным редактором "Амур медиа", теперь работает заместителем генерального директора по внешним связям регионального медиахолдинга "Прима Медиа".

Татьяна Ярославцева - "Справедливая Россия". Доктор исторических наук. Входит в общественную палату Хабаровского края. Также работала в общественных советах при региональном МВД и губернаторе региона, также входила в проектный совет "Единой России".

Другие выборы в Хабаровском крае

Также в Хабаровском крае пройдут выборы в региональный парламент на этих выборах действует смешанная система - 12 депутатских распределяться голосованием за партии, и еще 24 кресла займут одномандатники. В Хабаровске также пройдут выборы в Хабаровскую городскую думу, кандидаты выдвигаются по одномандатным округам.

Также в регионе пройдут выборы главы города Комсомольск-на-Амуре и выборы в городской парламент.

Кроме того, в Хабаровском крае пройдут выборы в другие муниципальные и городские парламенты. Полный список того, где еще будут проходить выборы в Хабаровском крае можно посмотреть на сайте Избирательной комиссии.