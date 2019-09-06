Выборы в Калмыкии-2019: кто претендует на пост главы республики?

Правообладатель иллюстрации Valery Matytsin/TASS Image caption Только весной Калмыкия приветствовала нового врио главы республики, и он может задержаться в регионе, считают политологи

Выборы главы Калмыкии, по прогнозам политологов, пройдут без главной интриги: единому кандидату от оппозиции Намсыру Манджиеву отказали в регистрации.

В итоге за пост главы республики поборются четыре человека.

Бату Хасиков - врио главы главы Калмыкии, выдвиженец "Единой России". Фамилия Хасикова может быть хорошо известна любителям боевых искусств и единоборств. Политик - в прошлом успешный кикбоксер, шестикратный чемпион мира по кикбоксингу, сооснователь промоутерской компании Fight Nights. Последний бой он провел в 2014 году.

Хасиков - калмык по отцу, буддист, родился в Москве, но рос в Калмыкии. В 2012 году получил мандат сенатора от республики.

В сентябре 2013 года сообщество "Диссернет" выявило плагиат в кандидатской диссертации Хасикова и еще восьми сенаторов. В 2016 году Хасиков был лишен кандидатской степени ученым советом Российского университета дружбы народов.

РБК писал, что согласно закрытым соцопросам, сделанным по заказу Кремля, Хасиков может одержать уверенную победу в первом туре выборов главы Калмыкии. То же издание связывало его назначение на пост главы республики в марте 2019 года с низким рейтингом его предшественника Алексея Орлова. При этом фонд "Минченко Консалтинг" оценил Хасикова как одного из врио губернаторов со слабейшим политическим менеджментом.

В мае 2019 года республике разгорелся скандал, связанный с политтехнологами, работавшими на Хасикова. В интернет попали скриншоты их переписки с расистскими оскорблениями в адрес калмыцкого электората. Хасиков признал, что уличенные в расизме политтехнологи работали в его команде, но подчеркнул, что они были уволены еще до скандала и призвал их извиниться.

Наталья Манжикова - депутат народного Хурала Калмыкии, глава регионального отделения "Справедливой России", выдвиженец от "Справедливой России". До середины 1990-х Манжикова делала научную карьеру, была деканом математического факультета Калмыцкого госуниверситета. Затем ушла в бизнес.

Манжикова - ветеран калмыцких выборных кампаний. Она пыталась зарегистрироваться кандидатом в главы республики еще в 2002 году при Кирсане Илюмжинове и была последовательным критиком предыдущего главы Калмыкии, Алексея Орлова. Летом 2019 года она отказалась вступить в республиканскую оппозиционную коалицию для выдвижения единого кандидата в главы Калмыкии.

Петр Вышкварок - координатор регионального отделения от ЛДПР, выдвиженец от ЛДПР. Вышкварок родился в 1965 году, по образованию физик. На сайте калмыцкого избиркома указано два места работы Вышкварка: администрация главы Калмыкии и помощник депутата Госдумы от ЛДПР Андрея Свищева на постоянной основе. "Петр Вышкварок участвует в выборах главы Калмыкии, но всегда придерживается политики наименьшего сопротивления", - писало про политика местное издание "Без формата".

Батыр Мучаев - глава регионального отделения партии "Патриоты России", выдвиженец от "Патриотов России". На дебатах Мучаев рассказывал, что в молодости был рабочим - выращивал люцерну. Затем получил юридическое образование, работал в управленческих структурах, был соучредителем адвокатской палаты Калмыкии и регионального отделения "Общероссийского народного фронта", а с 2008 по 2012 год - зампредом республиканского избиркома.

Из открытых источников следует, что Мучаев был соучредителем еще нескольких общественных организаций, например "Международной инициативы спасения сайгака". Судя по социальным сетям, Мучаев также интеллектуальными играми.