Выборы в Республике Алтай-2019: кто претендует на пост главы?

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На место главы республики Алтай изначально претендовали 8 человек, но местный избирком в итоге зарегистрировал троих.

Олег Хорохордин - представитель "Единой России", временно исполняющий обязанности главы республики. В 90-е работал в региональных предприятиях, постепенно продвигаясь по карьерной лестнице, которая в середине 2000-х привела его в Москву в администрацию президента.

Там Хорохордин дорос до намначальника департамента и референта управления президента по внутренней политике.

С 2012 года Хорохордин возглавлял совет некоммерческого партнерства "ГЛОНАСС". В марте 2019 года был назначен врио главы Республики Алтай вместо ушедшего в отставку Александра Бердникова.

В июле 2019 года политологи холдинга "Минченко консалтинг" внесли Хорохордина в список врио глав регионов с наиболее слабым политическим менеджментом.

По мнению экспертов, алтайский руководитель "пока не справился с проблемами коммуникации с населением и выстраиванием предвыборной конфигурации", писал РБК.

Виктор Ромашкин (КПРФ). Действующий депутат регионального парламента, руководитель республиканского комитета партии и бывший депутат Госдумы (входил в состав второго созыва).

Для коммуниста это уже четвертая попытка занять кресло главы Алтая: он участвовал в губернаторских выборах в 1997-м, 2001-м, а затем в 2014 году (тогда он занял третье место).

Дмитрий Софронов от ЛДПР. Софронов - депутат горно-алтайского горсовета и координатор регионального отделения партии.

Кандидату от ЛДПР 31 год. По данным местного издания "Новости Горного Алтая", Софронов работал спортсменом-инструктором, педагогом дополнительного образования, пожарным.

Сейчас кандидат от партии Владимира Жириновского руководит детско-юношеской школой по зимним видам спорта в Горно-Алтайске.