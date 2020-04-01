Узнайте, что делает Би-би-си для повышения доверия и прозрачности в онлайн-новостях

Аудитория в Британии и по всему миру воспринимает Би-би-си как источник информации, которому можно доверять. Наш интернет-сайт, так же как наши теле- и радиоканалы, стремится подавать информацию точно, беспристрастно, независимо и честно.

Наши редакционные ценности гласят: "Доверие нашей аудитории лежит в основании всего, что мы делаем. Мы независимы, беспристрастны и точны. Мы привержены достижению высочайших стандартов точности и беспристрастности и делаем все, чтобы избежать осознанного или фактического введения аудитории в заблуждение".

"Наша приверженность принципу беспристрастности - основа этих доверительных отношений. В любых наших материалах мы будем относиться к любому событию или явлению с беспристрастностью, которая отражает всю палитру мнений. Мы будем принимать во внимание все относящиеся к делу факты честно и без предубеждения".

Мы понимаем, что поиск заслуживающей доверия журналистики в интернете может быть непростой и часто сбивающей с толку задачей. Мы также осознаем, что пользователи хотят лучше представлять себе, как производятся журналистские материалы на Би-би-си.

Поэтому BBC News прилагает дополнительные усилия для того, чтобы объяснить, какого рода информацию вы читаете или смотрите на нашем сайте, откуда эта информация поступает и каким образом история приобретает свой окончательный вид. Посредством этого мы помогаем вам самим решить, почему BBC News можно доверять.

Мы также делаем эти индикаторы достоверной журналистики "машиночитаемыми", что означает, что их могут считывать поисковые системы и социальные сети. Это помогает им самим лучше определять надежные источники информации.

ЭФФЕКТИВНЫЕ МЕТОДЫ

Би-би-си в течение длительного времени придерживается собственных Редакционных правил, которые применяются к любому нашему контенту и задают стандарты, соответствие которым ожидается от наших журналистов. Чтобы было легче понять, как Редакционные правила Би-би-си применяются при подготовке новостей, мы приводим на этой странице все соответствующие разделы (на англ. языке).

Наше предназначение. Миссия Би-би-си - действовать в интересах общественного блага и для любой аудитории, предоставляя беспристрастный, высококачественный и выдающийся контент и услуги, которые информируют, просвещают и развлекают. Подробнее об этом можно узнать из Хартии Би-би-си (pdf-файл на англ. языке).

Структура собственности, финансирование и гранты. Мы не зависим ни от каких сторонних интересов и договоренностей, которые могли бы подрывать нашу редакционную целостность. Наша аудитория может быть совершенно уверена, что на наши решения не оказывают влияния внешние интересы, политическое или коммерческое давление или какая бы то ни было личная заинтересованность. Подробнее о том, как финансируется деятельность BBC News в Великобритании и за ее пределами можно прочитать здесь (pdf-файл, на англ. языке).

Дата основания. Би-би-си была основана 18 октября 1922 года. Об истории Би-би-си можно почитать здесь (на англ. яз.) С историей Русской службы Би-би-си можно ознакомиться по этой ссылке.

Этические стандарты. Редакционные правила Би-би-си (на англ. яз.) описывают принятые в компании стандарты и практики, соответствие которым ожидается от любых производимых нами материалов.

Политика в области многообразия. Узнайте больше об обязательствах Би-би-си в области многообразия по этой ссылке (pdf-файл, на англ. яз.).

Отчет о многообразии в области персонала. Узнать о том, что делает Би-би-си для увеличения многообразия среди сотрудников, можно из доклада Би-би-си "Информация о равных возможностях" (на англ. яз.)

Коррективы и исправления. Би-би-си обязуется прилагать все усилия для достижения максимальной точности. С нашей политикой в отношении исправления допущенных неточностей можно ознакомиться в следующих разделах Редакционных правил.

Все наши материалы должны выходить в свет после тщательного исследования источников, основываться на твердых свидетельствах, быть досконально проверены и изложены ясным и точным языком. Мы должны быть честны и искренни в том, чего мы не знаем, и избегать необоснованных спекуляций. Заявления, утверждения, существенные факты и другие сведения, которые не представляется возможным проверить, как правило, должны быть четко аттрибутированы.

Мы готовы признавать допущенные ошибки и поощряем культуру вынесения уроков из них.

В случае если статья была отредактирована после публикации с исправлением существенной неточности, в ее конце будет добавлено примечание, оповещающее читателя о внесенной правке, с указанием даты, когда эта правка была внесена. В случае небольшой погрешности, которая не меняет принципиально смысла заметки (например, ошибки в написании имени), исправление будет внесено без дополнительного уведомления.

За исключением случаев, когда контент специально создается лишь на ограниченный период времени, материалы, публикуемые онлайн, по умолчанию становятся частью архива с постоянным доступом и, как правило, не удаляются. Материал может быть удален с сайта лишь в исключительных обстоятельствах, например, по юридическим причинам, при угрозе для личной безопасности или в случае серьезного нарушения редакционных стандартов, которое нельзя исправить иным способом.

Дополнительные ссылки:

Стандарты проверки достоверности информации. С политикой Би-би-си по отношению к точности передаваемой информации и проверке фактов можно ознакомиться здесь

Анонимные источники. Политика Би-би-си по отношению к работе с анонимными источниками сформулирована в наших редакционных правилах.

Дополнительные ссылки:

Обратная связь и наши действия. Процедура подачи жалоб и реагирования на них изложена в этом разделе.

Руководство. Познакомьтесь со старшими руководителями новостного подразделения Би-би-си: BBC News Board.

ЖУРНАЛИСТСКИЙ ОПЫТ И СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ

В статьях BBC News, основанных на собственных репортажах, указывается автор, поскольку нередко они написаны журналистом, обладающим специфическими знаниями в той или иной сфере.

Обычные новостные истории, информация для которых, как правило, собирается из множества различных источников - таких как информагентства, служба сбора информации BBC Newsgathering и радиопрограммы Би-би-си, - или которые пишутся несколькими авторами в течение дня, обычно байлайнами не сопровождаются.

ТИПЫ МАТЕРИАЛОВ

BBC News проводит четкое различие между передачей фактической информации и высказыванием мнения. Мы используем машиночитаемые маркеры, разделенные на шесть категорий.

Новости - журналистские материалы, основанные на фактах, либо наблюдаемых и подтвержденных непосредственно репортером, либо полученных и подтвержденных из узнаваемых источников.

- журналистские материалы, основанные на фактах, либо наблюдаемых и подтвержденных непосредственно репортером, либо полученных и подтвержденных из узнаваемых источников. Анализ - материалы, основанные главным образом на специальных знаниях и опыте автора, будь то журналист Би-би-си или сторонний эксперт, и призванные помочь вам лучше разобраться в сложностях происходящих событий и тенденций.

- материалы, основанные главным образом на специальных знаниях и опыте автора, будь то журналист Би-би-си или сторонний эксперт, и призванные помочь вам лучше разобраться в сложностях происходящих событий и тенденций. Вопрос аудитории - материалы, созданные в первую очередь для того, чтобы получить прямой читательский отклик.

- материалы, созданные в первую очередь для того, чтобы получить прямой читательский отклик. Эксплейнер - материал, предлагающий ясное и основанное на фактах объяснение причин или контекста происходящих событий.

- материал, предлагающий ясное и основанное на фактах объяснение причин или контекста происходящих событий. Мнение - BBC News сама по себе беспристрастна и не выражает каких-либо мнений, однако время от времени мы публикуем материалы, выражающие личные взгляды сторонних экспертов, которые отстаивают те или иные идеи и делают выводы, основанные на авторской интерпретации фактов и данных.

- BBC News сама по себе беспристрастна и не выражает каких-либо мнений, однако время от времени мы публикуем материалы, выражающие личные взгляды сторонних экспертов, которые отстаивают те или иные идеи и делают выводы, основанные на авторской интерпретации фактов и данных. Рецензия - материал, основанный на критической оценке того или иного события, произведения искусства и так далее и содержащий собственное авторское суждение.

ЦИТАТЫ И ССЫЛКИ

Производимые нами материалы, насколько это отвечает их теме и характеру, должны быть основаны на добротных источниках и надежных свидетельствах, тщательно проверены и изложены ясным, точным языком. Мы стремимся быть честными и открытыми в том, что нам не известно, и избегать безосновательных спекуляций.

В случае когда BBC News полагается на единственный источник в ключевом аспекте освещения какого-либо события, мы стремимся при возможности всегда указывать этот источник. Обычно мы даем ссылки на официальные заявления, статистические данные, социологические исследования и другие источники информации, чтобы дать вам возможность самостоятельно оценить исходную информацию, о которой мы сообщаем.

Где это уместно, мы также приводим ссылки на релевантные сторонние вебсайты, которые предоставляют дополнительную информацию, исходный материал или обоснованное суждение.

МЕТОДОЛОГИЯ

В материалах, предполагающих глубокую проработку темы - таких как журналистские расследования или проекты, основанные на анализе данных, - мы стремимся помочь вам понять, как проводилась наша работа, предоставляя исходные данные и раскрывая любые ограничения, оговорки, догадки и предположения, основанные на неполной информации, а также прочие методологические условия: например, дизайн исследования, размер выборки, репрезентативность, пределы погрешности, способ сбора данных, географическое соответствие и временные рамки.