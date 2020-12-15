Как работает Би-би-си

Би-би-си беспристрастна и объективна. Задача Би-би-си - каждый день создавать контент мирового класса; контент, который информирует, просвещает и развлекает миллионы людей в Великобритании и по всему миру.

Русская служба Би-би-си Ньюз (многие десятилетия известная нашей аудитории как Русская служба Би-би-си) входит в структуру Британской вещательной корпорации Би-би-си, ведущей в мире общественной информационной медиа-организации.

Русская служба Би-би-си Ньюз является частью Всемирной службы Би-би-си, которая несет всему миру новостной контент по радио, ТВ и посредством цифровых каналов на 42 языках, от азербайджанского до амхарского от арабского до японского.

Русская служба Би-би-си Ньюз также доступна в социальных сетях: Facebook, Instagram, OK.ru, Telegram, Twitter и VKontakte.

Еженедельная аудитория Всемирной службы Би-би-си - 351 млн человек (2020). Одно из подразделений Всемирной службы Би-би-си, BBC Learning English, обучает английскому языку пользователей во всем мире.

Международная новостная аудитория Би-би-си насчитывает 438 млн человек (2020). В это число, кроме аудитории Всемирной службы Би-би-си, входят зрители телеканала BBC World News и пользователи сайта bbc.com/news.

Как создается контент

Сайт Русской службы Би-би-си Ньюз - bbc.com/russian - был запущен в январе 1998 года. С тех пор на нем опубликованы сотни тысяч страниц, содержащих текстовые, аудио- и видеоматериалы.

Контент готовят к публикации журналисты, базирующиеся в Бродкастинг-хаусе, штаб-квартире Би-би-си в Лондоне, в Московском бюро Русской службы Би-би-си Ньюз и других корпунктах: в Баку, Бишкеке, Вашингтоне, Иерусалиме, Киеве, Риге, Тбилиси и других городах.

В то время как почти все публикуемые материалы создаются журналистами Русской службы, на сайте также публикуются статьи журналистов других служб Би-би-си или приглашенных авторов.

Kорреспонденты Русской службы Би-би-си Ньюз регулярно выступают в эфире и на сайтах и других цифровых платформах различных подразделений Би-би-си, объясняя или комментируя события в России и в других пост-советских странах, а также объясняя влияние на них различных мировых событий и трендов.

Наряду с материалами информационных лент ведущих новостных агентств мира, Русская служба Би-би-си Ньюз также пользуется материалами специализированного подразделения международных новостных служб - Би-би-си Мониторинг (BBC Monitoring).

Предоставляя важную информацию о работе СМИ в различных странах мира, Би-би-си Мониторинг помогает понимать происходящее в мире, отслеживая события через СМИ и другие открытые источники.

Высококвалифицированные региональные команды отслеживают, переводят и анализируют местные источники, включая телевидение, радио, газеты, онлайн и социальные сети - особенно в тех частях мира, где существует дефицит достоверных новостей и информации - а также помогают выявлять фейковую информацию и дезинформацию.

Как работает Би-би-си

Теперь о том, как работает Би-би-си внутри Великобритании. Би-би-си вещает на нескольких телевизионных каналах в Соединенном Королевстве, причем первый канал BBC One - самый популярный среди телезрителей, другой первый в своем роде - это молодежный онлайн-канал BBC Three.

Детские каналы Би-би-си, а также местные станции в Англии, Уэльсе, Шотландии и Северной Ирландии не раз получали национальные награды в области тележурналистики. Радио Би-би-си вещает на 10 общенациональных каналах в Северной Ирландии, Уэльсе и Шотландии, а также на 39 местных радиостанциях в Англии.

Управляется Би-би-си согласно Королевской хартии (Royal Charter) и финансируется при помощи специальной лицензии - ежегодной платы, взимаемой с домохозяйств в Великобритании.

В то время как Всемирная службе Би-би-си также финансируется за счет этих лицензионных сборов, в 2016-м году правительство Соединенного Королевства предоставило Всемирной службе грант в 291 млн фунтов стерлингов.

При помощи этого финансирования Всемирная служба Би-би-си провела свое самое масштабное расширение с 1940-х годов, чтобы сделать свою независимую журналистику доступной миллионам людей во всем мире, включая страны, где существует дефицит независимых новостей.

Если вы смотрите сайты Би-би-си за пределами Великобритании - или смотрите телеканал BBC World News - то наверняка обратили внимание на рекламу. Ее размещение разрешено для иностранных аудиторий, в то время как внутри Великобритании Би-би-си не может размещать коммерческую рекламу.