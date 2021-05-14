Би-би-си ищет видео-журналиста в Киеве

48 минут назад

Подпись к фото, Вакансия

Русская служба Би-би-си объявляет об открытии вакансии в Киеве.

Мы ищем талантливого журналиста с серьезным опытом работы с видео.

Мы ожидаем от идеального кандидата профессиональных навыков съемки и монтажа, понимания того, как делать видео для современных онлайн-платформ, глубокого знания и понимания украинской общественной и политической повестки, высокой ответственности и работоспособности.

Желательно умение уверенно пользоваться Final Cut Pro X и Adobe Photoshop.

Вы будете работать в дружной и профессиональной команде, в требовательной и конкурентной среде. На Би-би-си вы сможете учиться новому и расширять свои навыки.

Мы будем ждать ваших заявок до 1 июня. Резюме, а также примеры работ присылайте сюда.