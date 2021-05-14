Би-би-си ищет видео-журналиста в Киеве
Русская служба Би-би-си объявляет об открытии вакансии в Киеве.
Мы ищем талантливого журналиста с серьезным опытом работы с видео.
Мы ожидаем от идеального кандидата профессиональных навыков съемки и монтажа, понимания того, как делать видео для современных онлайн-платформ, глубокого знания и понимания украинской общественной и политической повестки, высокой ответственности и работоспособности.
Желательно умение уверенно пользоваться Final Cut Pro X и Adobe Photoshop.
Вы будете работать в дружной и профессиональной команде, в требовательной и конкурентной среде. На Би-би-си вы сможете учиться новому и расширять свои навыки.
Мы будем ждать ваших заявок до 1 июня. Резюме, а также примеры работ присылайте сюда.
Русская служба Би-би-си является частью Всемирной службы Би-би-си и, как и вся корпорация, руководствуется в своей деятельности Королевской хартией, гарантирующей ей полную независимость от государства, правительства и частного бизнеса.
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