Работа на Би-би-си в Москве. Видео-журналист

14 минут назад

Подпись к фото, Вакансия

Русская служба Би-би-си Би-би-си ищет талантливого журналиста с серьезным опытом работы с видео.

Идеальный кандидат должен понимать, как работает видео на разных цифровых платформах, и уметь рассказывать о важных темах в видео-формате для аудитории как Youtube, так и Instagram и многих других социальных сетей.

Мы ожидаем от идеального кандидата профессиональных навыков монтажа, глубокого знания и понимания российской и мировой общественной и политической повестки, высокой ответственности и работоспособности.

Желательно умение уверенно пользоваться Final Cut Pro X и Adobe Photoshop.

Вы будете работать в дружной и профессиональной международной команде, в требовательной и конкурентной среде. На Би-би-си вы сможете учиться новому и расширять свои навыки.

Мы будем ждать ваших заявок до 22 августа. Резюме, а также примеры работ присылайте сюда.