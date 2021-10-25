Почему Би-би-си публикует дисклеймер Роскомнадзора об иноагентах
- Дженни Нортон
- Главный редактор Русской службы BBC News
8 октября 2021 года специальный корреспондент Русской службы BBC News в Москве Андрей Захаров был внесен российским министерством юстиции в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента.
Теперь и на самом Андрее, и на Би-би-си лежит юридическая обязанность сопровождать все его публикации специальным предупреждением.
Безопасность наших сотрудников всегда была для нас приоритетом, и поэтому мы выполняем это требование.
Однако Би-би-си категорически возражает против включения Андрея Захарова в реестр СМИ-иностранных агентов и собирается его оспорить.
Наша первостепенная задача сейчас - поддержать Андрея и всех наших сотрудников в России, чтобы они могли продолжать выполнять свою рабо
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Мы остаемся привержены этой задаче и в это все более сложное для независимой журналистики в России время считаем ее как никогда важной.
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