Почему Би-би-си публикует дисклеймер Роскомнадзора об иноагентах

Дженни Нортон

Главный редактор Русской службы BBC News

19 минут назад

Подпись к фото, Андрей Захаров

8 октября 2021 года специальный корреспондент Русской службы BBC News в Москве Андрей Захаров был внесен российским министерством юстиции в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента.

Теперь и на самом Андрее, и на Би-би-си лежит юридическая обязанность сопровождать все его публикации специальным предупреждением.

Безопасность наших сотрудников всегда была для нас приоритетом, и поэтому мы выполняем это требование.

Однако Би-би-си категорически возражает против включения Андрея Захарова в реестр СМИ-иностранных агентов и собирается его оспорить.

Наша первостепенная задача сейчас - поддержать Андрея и всех наших сотрудников в России, чтобы они могли продолжать выполнять свою рабо

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