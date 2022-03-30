Космический корабль с россиянами и американцем вернулся на Землю на фоне войны и санкций

58 минут назад

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Автор фото, Mikhail Japaridze/TASS

Пилотируемый корабль "Союз МС-19" с космонавтами Петром Дубровым и Антоном Шкаплеровым, а также астронавтом NASA Марком Ванде Хаем успешно приземлился в Казахстане. После начала российского вторжения в Украину западные страны ввели санкции против российской космической отрасли. Глава "Роскосмоса" на этом фоне заявлял о "дезинформации" о том, что Россия "не хочет возвращать американского астронавта" - и просил Ванде Хая не беспокоиться на этот счет.

Посадка состоялась в 147 км юго-восточнее города Жезказган в Казахстане, пишет Интерфакс.

Экипаж после посадки чувствует себя хорошо, сообщил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин. "По докладу спасателей, экипаж после посадки чувствует себя хорошо", - написал он в "Твиттере".

Дубров и Ванде Хай прибыли на МКС 9 апреля прошлого года на корабле "Союз МС-18" вместе с космонавтом Олегом Новицким. Новицкий вернулся на Землю осенью вместе с актрисой Юлией Пересильд и режиссером Климом Шипенко.

Ванде Хай - последний на данный момент американский астронавт, прибывший на МКС на российском "Союзе". Теперь астронавты NASA используют для полетов на орбиту корабль Crew Dragon компании SpaceX.

Первый пилотируемый полет Crew Dragon состоялся в 2020 году. После того как в 2011 году завершились полеты космических челноков, до того момента ни один американский экипаж не отправлялся на МКС с территории США.

Рекорд американского астронавта

Ванде Хай установил рекорд США по длительности пребывания в космосе в течение одного полета, следует из сообщения НАСА.

Ванде Хей прибыл на станцию ​​9 апреля 2021 года и провел 355 дней на околоземной орбите, превзойдя предыдущий рекорд астронавта НАСА Скотта Келли на 15 дней. Это был его второй полет в космос. Он летел в качестве бортинженера корабля "Союз МС-18".

"Миссия Марка является не только рекордной, но и прокладывает путь для будущих исследователей на Луне, Марсе и за его пределами", - сказал администратор НАСА Билл Нельсон.

Изначально экспедиция была рассчитана на шесть месяцев, но 14 сентября было объявлено, что Марк Ванде Хай и Петр Дубров продлят свое шестимесячное пребывание на станции еще почти на полгода. Благодаря этому Ванде Хай и побил рекорд Келли.

24 февраля началось российское вторжение в Украину.

"Они в курсе того, что происходит на Земле"

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В тот же день пресс-служба "Роскосмоса" сообщила, что корпорация продолжает выполнять обязательства по работе на МКС - работа по соглашению о перекрестных полетах с США также продолжается. Речь идет о том, чтобы американцы продолжали летать и на "Союзах", а российские космонавты - на американских кораблях.

Рогозин говорил, что сотрудничество России и США в космосе необходимо для безопасной эксплуатации МКС. "Если заблокируете сотрудничество с нами, кто спасет МКС от неуправляемого схода с орбиты и падения на территорию США или Европы? Еще есть вариант падения 500-тонной конструкции на Индию и Китай", - писал он в телеграм-канале.

"Над Россией МКС не летает, поэтому все риски - ваши", - иронизировал глава российской космической корпорации.

15 марта Рогозин писал, что в США якобы "запустили дезинформацию о том, что Роскосмос не хочет возвращать американского астронавта Марка Ванде Хая с МКС на Землю". "Даже маме его сообщили, перепугали пожилую женщину. Бессовестные манипуляторы. Стыд и позор", - утверждал он.

"Не бойся, Марк, все будет хорошо", - успокаивал Рогозин.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Марк Ванде Хай дважды побывал в космосе. На фото он по возвращении корабля "Союз МС-6" на Землю 28 февраля 2018 года

Еще 20 января в "Роскосмосе" сообщали, что в случае подписания соглашения о перекрестных полетах между Россией и США астронавт НАСА Франциско Рубио войдет в состав экипажа корабля "Союз МС-22" вместо Анны Кикиной, которая отправится к МКС на американском корабле Crew Dragon.

В первый же день вторжения в Украину, 24 февраля, США и ЕС объявили о введении санкций в отношении российской космической отрасли. Рогозин в ответ заявил о прекращении запусков ракет "Союз" с космодрома Куру во Французской Гвиане и отзыве оттуда российских специалистов.

3 марта он заявил, что "Роскосмос" пока не собирается прекращать сотрудничество по МКС, а 12 марта в обращении к НАСА, Канадскому космическому агентству и Европейскому космическому агентству потребовал "снять с наших предприятий незаконные санкции".

14 марта руководитель программы НАСА на МКС Джоэль Монтальбано, как сообщал Интерфакс, говорил, что переговоры по перекрестным полетам между НАСА и "Роскосмосом" продолжаются и что американские астронавты вскоре отправятся в Россию для тренировок на "Союзе".

"Мы продолжаем планировать проведение перекрестных полетов, у нас запланированы тренировки космонавтов в Хьюстоне в США, а наша команда полетит в Звездный городок для подготовки к полетам на "Союзе", - цитировало его агентство.

На орбите астронавты и космонавты продолжают работать вместе, между ними нет никакой напряженности, уверял Монтальбано. "Они в курсе того, что происходит на Земле. Экипажи профессиональны, астронавты и космонавты - это одни из самых профессиональных людей, которых можно встретить. Они продолжают работать штатно. Между ними нет никакой напряженности", - говорил он.