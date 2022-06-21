Подкасты

57 минут назад

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Мы быстро, просто и понятно объясняем, что произошло, почему это важно и что будет дальше. Никаких ненужных подробностей и передергиваний - только факты и взвешенная аналитика.

Каждая серия "Би-би-си.doc" - это захватывающая история от корреспондентов Би-би-си, которая позволяет по-новому взглянуть на самые важные события.

В 1918 году почти тысяча детей из Петрограда приезжают в летний лагерь на Урал. Но Гражданская война отрезает им путь домой. Единственный способ вернуться - совершить кругосветное путешествие. И мы сделали об этом путешествии подкаст-сериал.

Войну на востоке Украины с риском для жизни освещали сотни военных корреспондентов. Спустя пять лет они делятся историями, многие из которых оставались за кадром.

Истории людей, сделавших 90-е легендарными. Как любили, ненавидели, зарабатывали, боролись за власть, воевали и творили в самое безумное время в современной истории России.