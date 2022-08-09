Россия запустила спутник для Ирана. Что это за аппарат?

час назад

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Автор фото, AFP Подпись к фото, Спутник запустили с космодрома Байконур

Россия запустила с космодрома Байконур спутник-разведчик, который был построен для Ирана. Название аппарата, которое фигурирует в сообщениях российской прессы - "Хайям". Он был построен в России. Би-би-си рассказывает, что известно об этом проекте.

Спутник принадлежит к классу аппаратов дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ). Такие спутники исследуют поверхность при помощи различных датчиков - оптических, инфракрасных, микроволновых, радиолокационных. Их можно использовать как в гражданских, так и военных целях.

Оптические системы обладают недостатком - они зависят от облачности. Этого недостатка лишены инфракрасные или радиолокационные системы.

Спутник будет двигаться по солнечно-синхронной орбите, то есть каждый раз проходить над определенным местом в одно и то же местное время.

Как объяснил Би-би-си глава Института космической политики Иван Моисеев, это важно, потому что на каждом снимке тени от объектов будут одинаковой длины, и по их изменениям можно судить об изменениях на поверхности.

В сообщениях российской прессы говорилось, что "Хайям" был разработан и изготовлен на предприятиях "Роскосмоса".

5 августа газета Washington Post рассказала со ссылкой на два анонимных источника, что сразу после запуска иранский спутник будет несколько месяцев использоваться в интересах российских военных, которые хотят получать информацию с территории Украины.

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Иранское космическое агентство, однако, выпустило специальное сообщение, в котором говорилось, что управлением и эксплуатацией спутника сразу после запуска будут заниматься иранские специалисты на базах, принадлежащих министерству связи и информационных технологий, на территории Ирана.

Однако Иван Моисеев объяснил, что обычно сразу после запуска месяц-два спутники проходят техническое обслуживание, которое проводят специалисты из компаний, занимавшихся запуском и строительством аппарата. По его словам, цель такой работы - отладка систем спутника и подготовка к работе.

Иран запустил свой первый спутник в 2009 году, и это был телекоммуникационный спутник, который также мог делать снимки земли. Спутник Sina-1 был построен на российском Научно-производственном предприятии "Полет", а запущен с российского военного космодрома Плесецк.

До запуска "Хайяма" у Ирана было, по информации агентства Рейтер, два военных спутника - "Нур-1", запущенный в апреле 2020 года (точной информации о его состоянии нет), и "Нур-2", выведенный на орбиту в марте 2022 года.

Оба спутника предназначены для съемки земной поверхности. Точных данных о разрешении их камеры нет.

Канопус В

В открытых источниках технические детали спутника почти не обсуждались, однако существует убеждение, что он может быть построен на платформе (в международной космической терминологии - "автобус") "Канопус В" производства "Корпорации "ВНИИЭМ".

Сообщения о том, что Россия построит для Ирана спутник дистанционного зондирования Земли, появились еще в 2015 году. Соглашение подписали на авиасалоне МАКС гендиректор корпорации ВНИИЭМ Леонид Макриденко, руководитель космической компании НПК "БАРЛ" Сергей Басков и глава иранской государственной компании "Бониян Данеш Шарг" Али Реза Золали.

ВНИИЭМ - один из ведущих российских разработчиков космической техники, в частности - спутников. "БАРЛ" - компания, которая разрабатывает различное оборудование в области спутников ДЗЗ и связи.

Как передавал ТАСС, ВНИИЭМ собиралась строить сам космический аппарат, "БАРЛ" - наземную инфраструктуру по управлению спутником, а иранская "Бониян Данеш Шарг" становилась оператором системы.

Тогда Леонид Макриденко в интервью ТАСС сказал, что "аппарат будет построен на базе модернизированной спутниковой платформы "Канопус".

В 2016 году Макриденко сказал, что Россия может запустить иранский спутник дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) на ракете-носителе "Союз" в конце 2018 года. Но тогда запуск не состоялся.

В 2021 году Washington Post опубликовала материал, в котором опять фигурировало название "Канопус В". По информации издания, правда, переговоры Тегерана и Москвы о создании спутника начались в 2018 году.

Загадка "Проекта 505"

В июне 2021 года онлайн-издание The Space Review опубликовало расследование по открытым источникам, в котором высказываются предположения, что платформой для иранского спутника могут быть несколько "автобусов", среди которых, помимо "Канопуса В", фигурировали также ALPHA ES разработки компании "БАРЛ".

Среди возможных "автобусов" для "Хайяма" в материале фигурировал новый небольшой военный спутник проекта "Разбег". Этот спутник, предположительно, впервые запустили в сентябре 2021 года под названием "Космос-2551". В конце октября в западной прессе появились сообщения о том, что "Космос-2551" сошел с орбиты, причем это засняли многие астрономы-любители в США.

Блог BMPD, связанный с российским военно-аналитическим "Центром анализа стратегий и технологий", написал тогда, что "Космос-2551" на орбите не произвел никаких маневров и не подавал никаких зафиксированных радиосигналов, то есть, видимо, не функционировал с момента выхода на орбиту.

Один из источников информации в статье Space Review - круглый стол "Перспективы развития коммерческих космических программ", который прошел в Совете Федерации в феврале 2021 года.

На одном из слайдов в презентации генерального конструктора НПК "БАРЛ" Валерия Лабутина фигурировала некая "система ДЗЗ для инозаказчика", но изображенный на ней аппарат отличался от платформы "Канопус В". Автор статьи счел, что речь идет именно об иранском спутнике, поскольку других иностранных коммерческих проектов такого рода на тот момент не было.

На другой презентации был показан "первый коммерческий спутник", сделанный в России, который, по словам гендиректора "БАРЛ", планировалось запустить в 2021 году. Он был внешне похож на аппарат с презентации Лабутина, но при этом имел название - "Проект 505".

Это название, как говорилось в материале The Space Review, соответствует аппарату, построенному для Ирана.

Автор фото, NASA Подпись к фото, Лучше всего снимать Землю днем и в безоблачную погоду

Название "Проект 505" фигурировало также в планах ближайших российских космических пусков, которые публикуются на различных российских и международных космических форумах.

В них довольно подробно перечислены детали предстоящих пусков, включая место, время, ракету-носитель, разгонный блок, а также вся полезная нагрузка. Такие планы довольно часто меняются, и по мере изменений появляются на профильных интернет-площадках.

В планах, которые появились на форумах в конце апреля, не фигурировал ни один неизвестный аппарат, который можно было бы считать иранским спутником. Однако в конце мая в списке полезной нагрузки "Союза-2-1А", готовящегося к старту с Байконура 9 августа, появился аппарат, обозначенный как "Проект 505" (Alpha ES)". 3 августа в очередном обновленном плане он уже назывался "Khayyam".

Несмотря на обилие различной информации, четкого понимания того, что это за спутник, все равно нет. Изображение спутника на двух презентациях на круглом столе в Совете Федерации не было похоже ни на спутники серии "Канопус В", ни на ALPHA ES, внешний вид которого есть на сайте "БАРЛ".

Непонятно и то, какая именно туда могла быть установлена аппаратура; какой бы она ни была - такое оборудование можно менять.

Разрешение

Тем не менее, общее представление о возможностях этих спутников можно получить из официально опубликованных технических характеристик спутников со стандартным оборудованием.

На слайде презентации Валерия Лабутина из компании "БАРЛ" фигурировали некоторые характеристики "спутника для инозаказчика": масса 650 килограммов, разрешение 1,1 метра, пять спектральных каналов (один панхроматический - черно-белый, четыре других цветные).

Alpha ES разработки того же "БАРЛ" весит 300 килограммов, его заявленное разрешение 0,7 метра и четыре спектральных канала.

Правда, это разрешение на самом деле может быть другим. Дело в том, что описывая проект "спутника для инозаказчика", генеральный конструктор компании сказал, что 1,1 метра - разрешение аппарата, которое в западной классификации соответствует 0,73 метра.

Он не разъяснил подробно, что именно имеется в виду, но если заявленное на сайте "БАРЛ" разрешение аппаратуры Alpha ES в 0,7 метра также соответствует "западной классификации", то оно может соответствовать примерно 1,1 метра в условной "российской классификации".

Характеристики "Канопуса В" - масса 350 килограммов, разрешение 2,5 метра в панхроматическом режиме и 12 метров в мультиспектральном (у него также пять спектральных каналов).

Разрешение этих спутников в 1,1 метра, тем более в 2,5 метра - меньше, чем у многих западных коммерческих спутников.

"На мировом рынке данных сформировался устойчивый класс космических аппаратов, формирующих наиболее востребованные данные дистанционного зондирования Земли с разрешением от 0,5 м и лучше", - говорится в статье "Современные космические аппараты дистанционного зондирования Земли", опубликованной в журнале "Воздушно-космическая сфера" в январе 2020 года. Авторы статьи - ведущие технические сотрудники НПО Лавочкина", одного из главных российских производителей спутников.

Компания MAXAR, снимки с коммерческих спутников которой используют украинские военные, предлагает фотографии в разрешении 0,3 метра.

Автор фото, Maxar Technologies Подпись к фото, Министерство информации и национальной безопасности Ирана на спутниковом снимке компании Maxar. Компания говорит что ее спутники способны делать снимки с разрешением 30 сантиметров

Группировки спутников

В презентации Сергея Баскова, которая была продемонстрирована в Совете Федерации 15 февраля 2021 года, говорилось, что на тот момент у России не было ни одного коммерческого спутника дистанционного зондирования Земли, а в США их было около 240.

Согласно презентации, в чрезвычайных ситуациях России может быть доступно 12 аппаратов ДЗЗ, все из которых принадлежат государству. В США госструктурам доступно более 270 государственных и коммерческих аппаратов.

При этом обновление данных российских спутников происходило один-два раза в сутки, а в США - от 10 минут до трех часов.

Точных официальных данных о числе спутников ДЗЗ в российской группировке, а тем более об их состоянии нет. По словам Ивана Моисеева, "двенадцать спутников, это, похоже, сложили все, и плохо работающие, и слабо работающие, и гражданские, и военные, и если все вместе сложить, то будет похожая цифра".

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