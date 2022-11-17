Малазийский "Боинг". Приговор по делу о катастрофе в Донецкой области | Спецэфир из Нидерландов

38 минут назад

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Окружной суд Гааги признал двух россиян и одного украинца виновными в крушении малайзийского "Боинга" в небе над Донбассом в июле 2014 года.

На борту лайнера находились 298 человек, все они погибли.

Суд счел вину Игоря Гиркина (Стрелкова), Сергея Дубинского и Леонида Харченко доказанной. Все трое заочно приговорены к пожизненному заключению.

Четвертый обвиняемый по делу, Олег Пулатов (на лето 2014 года - подполковник запаса ВДВ России), признан невиновным и полностью оправдан.