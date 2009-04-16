Ежедневная рассылка новостей

Часто задаваемые вопросы

Как подписаться на новости по почте?

Как отказаться от подписки?

Почему я не получаю письма?

Я зарегистрировался. Почему мне не приходят письма?

Как изменить адрес электронной почты?

Я уезжаю в отпуск. Могу ли я на время заморозить подписку?

Я получил письмо от Би-би-си, но в нем нет ничего, кроме какой-то компьютерной программы.

Ссылки не работают. Почему?

Я получаю только заголовки и резюме статей. Могу ли я подписаться на статьи целиком?

Почему в моих письмах статьииногда дублируются?

Система сообщает, что мой почтовый адрес уже зарегистрирован, но это не так. Почему?

Я забыл пароль. Что делать?

Как изменить время доставки писем от Би-би-си?

Почему я не получаю писем от Би-би-си по выходным?

Как подписаться на новости по почте

Для того, чтобы подписаться на новости bbcrussian.com, а также изменить параметры подписки, вам нужно перейти сюда.

Если вы еще не зарегистрировались в качестве пользователя, то вы можете сделать это здесь.

Как отказаться от подписки?

Перейдите к редактированию своих данных и нажмите на кнопку «Отказаться от подписки».

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Почему я не получаю письма?

Проверьте, не отказались ли вы от подписки. Проверьте, на какие рассылки вы подписаны.

Если письма, которые мы отправляем вам, возвращаются с пометкой «адресат не найден», мы приостанавливаем подписку. Возможно, ваш провайдер изменил свою систему защиты от спама. Вы можете выяснить, возвращаются ли ваши письма на Би-би-си, в вашем персональном разделе. Вы также можете попробовать связаться со своим провайдером. Вы можете проверить это на странице редактирования своих личных данных.

Если ваша подписка активирована, но вы не получаете писем, вы можете сообщить об ошибке сотрудникам Би-би-си.

Направьте нам письмо по адресу: russian.emailnews@bbc.co.uk

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Я зарегистрировался. Почему мне не приходят письма?

Если вы не получаете письма, возможно, вы не активировали свою подписку.

Проверьте, активирована ли ваша подписка, на сайте http://www.bbc .co.uk/email/Russian

Если ваша подписка активирована, но вы не получаете писем, вы можете сообщить об ошибке сотрудникам Би-би-си. Отправьте нам письмо по адресу: russian.emailnews@bbc.co.uk

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Как изменить адрес электронной почты?

Нажмите на кнопку «Изменить личные данные» в вашем личном разделе. На ваш старый адрес письма больше отправляться не будут.

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Я уезжаю в отпуск. Могу ли я на время заморозить подписку?

Чтобы приостановить подписку, откажитесь от рассылок, на которые вы сейчас подписаны, в вашем личном разделе.

Мы не будем уничтожать ваши данные, и вы всегда сможете, вернувшись всвой личный раздел, восстановить подписку.

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Я получил письмо от Би-би-си, но в нем нет ничего, кроме какой-то компьютерной программы.

Скорее всего, вы подписались на рассылку в формате html, но ваш почтовый клиент может отражать письма только в текстовом формате. Изменить настройку формата можно в вашем личном разделе.

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Ссылки не работают. Почему?

Возможно, ваш почтовый клиент некорректно работает с веб- адресами и разбивает их на две строки. Скопируйте весь веб-адрес и вставьте его в соответствующую строку вашего браузера. Если вы получаете письма в формате html, попробуйте перезагрузить свой почтовый клиент.

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Я получаю только заголовки и резюме статей. Могу ли я подписаться на статьи целиком?

К сожалению, это невозможно. Воспользуйтесь ссылками, чтобы прочитать статьи целиком.

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Почему в моих письмах статьи иногда дублируются?

Наша рассылка точно отражает содержание сайта Би-би-си отсюда и возникающее иногда дублирование. Мы могли бы решить эту проблему с помощью специальной программы, но это сильно замедлило бы рассылку писем а мы считаем, что в том, что касается новостей, скорость важнее всего.

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Система сообщает, что мой почтовый адрес уже зарегистрирован, но это не так. Почему?

Проверьте, нет ли опечаток во введенном вами адресе. Если все написано верно, то этот адрес действительно уже зарегистрирован, и вы можете управлять своей подпиской из личного раздела.

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Я забыл пароль. Что делать?

Нажмите сюда, чтобы мы выслали вам пароль по электронной почте.

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Как изменить время доставки писем от Би-би-си?

Это изменение можно произвести в вашем личном разделе, нажав на кнопку «Изменить» Я хочу подписаться на несколько рассылок. Что делать? По одному почтовому адресу мы можем отправлять только одно письмо. Чтобы получать больше писем, зарегистрируйте еще один адрес.

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Почему я не получаю писем от Би-би-си по выходным?

Вы подписаны на анонсы, которые мы рассылаем с понедельника по пятницу. Изменить эту настройку можно в вашем личном разделе.

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