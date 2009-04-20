Расписание передач Русской службы Би-би-си

Наши передачи можно слушать в прямом эфире в интернете, а также на средних и коротких волнах.

ПОНЕДЕЛЬНИК - ПЯТНИЦА

"Ранний час" - 05:00-05:30 (везде время московское)

"Утро на Би-би-си" - 06:30-10:00

"Вечер на Би-би-си" - 17:00-19:00

"БибиСева" - 19:00-20:00 (повтор 21:00-22:00 и 23:00-24:00)

"Вам слово" - 20:00-21:00 (повтор 22:00-23:00)

СУББОТА И ВОСКРЕСЕНЬЕ

"Пятый этаж" - 20:00-21:30

Уважаемые слушатели, из-за поломки передатчика, установленного в Омане, временно прекращена трансляция сводки новостей и программы "Ранний час" на коротких волнах на частоте 11750 килогерц в период с 01:59:30 по 02:29:30 GMT. Наши инженеры работают над устранением неполадки.