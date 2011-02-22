О Би-би-си

Кто руководит Би-би-си

Британская вещательная корпорация работает в интересах зрителей и слушателей корпорации.

Королевская хартия

Би-би-си создана в соответствии с Королевской хартией. Нынешняя Хартия вступила в силу в 2007 году, а завершится ее действие в конце 2016 года. Документ признает полную редакционную независимость Би-би-си и определяет общественные цели корпорации.

Совет попечителей Би-би-си

В соответствии с Хартией, Би-би-си управляется Советом попечителей Би-би-си, который определяет стратегические направления развития Би-би-си и обязан представлять интересы жителей Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, оплачивающих лицензию на право просмотра телевидения (см. TV Licence). Этот сбор формирует бюджет Британской вещательной корпорации.

Совет попечителей работает в тесном контакте с национальным британским Советом аудитории, добиваясь того, чтобы в деятельности Би-би-си первоочередное внимание уделялось вопросам, интересующим аудиторию.

Кроме того, одна из функций Совета попечителей - наблюдать за деятельностью Совета директоров, который осуществляет повседневное руководство деятельностью Би-би-си.

Совет директоров

Операционная ответственность за работу Би-би-си лежит на членах Совета директоров. Его задача - обеспечение работы корпорации в соответствии с общей стратегией, вырабатываемой попечителями.

Более подробно с целями и задачами Би-би-си и результатами ее деятельности можно ознакомиться в последнем по времени "Годовом отчете" (на английском языке).

Контролирующие организации

Ответственность за работу вещательных и творческих организаций в Соединенном Королевстве несет министерство культуры, СМИ и спорта.

Независимая организация, контролирующая эту сферу в Великобритании, - Ofcom (Office of Communications), надзирающая за деятельностью теле- и радиовещателей, телекоммуникационных операторов, а также за качеством беспроводных коммуникационных услуг.

Миссия Би-би-си:

Обогащать жизнь людей программами и услугами, которые информируют, обучают и развлекают.

Наши устремления:

Быть наиболее креативной организацией в мире.

Наши ценности:

• Доверие - основа Би-би-си; мы независимы, беспристрастны и честны. • Аудитория - главное во всем, что мы делаем. • Мы гордимся качеством своей работы. • Творчество - кровь и плоть нашей организации. • Мы уважаем каждого и предоставляем каждому возможность делать то, что он делает лучше всего. • Мы - единая Би-би-си: когда мы работаем вместе, мы можем многое.

Королевская хартия и Соглашение устанавливают также шесть общественных целей Би-би-си. См. общественные цели.

Королевская хартия и Соглашение

Би-би-си конституционально учреждена специальной Королевской хартией. Прилагаемое к ней Соглашение признает редакционную независимость корпорации и подробно оговаривает ее общественные обязательства.

Нынешняя Королевская хартия была предоставлена Би-би-си 19 сентября 2006 года. В полную силу она вступила с 1 января 2007 года.

Тексты Королевской хартии и Соглашения опубликованы на сайте Совета попечителей Би-би-си (англ.).

О Королевской хартии

До предоставления нынешней Королевской хартии правительство Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии провело анализ работы Би-би-си, результаты которого были обнародованы в специальной "Зеленой книге": мощная Би-би-си, независимая от правительства. В мае 2005 года Би-би-си опубликовала свой ответ на "Зеленую книгу" под названием "Создавая общественные ценности".

Загрузить (на английском языке) Создавая общественные ценности (PDF)

Правительственная информация об анализе Хартии размещена на веб-сайте британского министерства культуры, СМИ и спорта.

Материалы, принадлежащие британской короне, воспроизводятся с разрешения главы Управления общественной информации Ее Величества.

Буш-хаус, бывшая штаб-квартира Всемирной службы Би-би-си

Редакционные ценности Би-би-си

Лицензия на право просмотра телевидения (TV Licence)

Этот сбор платит каждое домовладение на территории Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, в котором пользуются телевизионным приемником, цифровой телевизионной приставкой, видеомагнитофоном или DVD-записывающим устройством, либо просматривают или записывают телевизионные программы на компьютере или ином устройстве.

Средства, собранные таким образом, формируют бюджет Би-би-си и (частично) нескольких других британских телеканалов, обладающих правами общественного вещателя.

Размер лицензии устанавливает британское правительство; в 2008 году он составлял для цветных телевизоров 139,5 фунта стерлингов (менее 200 долларов) в год, а для черно-белых - 47 фунтов стерлингов. Эта сумма не зависит от количества проживающих в доме или квартире людей или устройств, способных принимать телевизионный сигнал.

Таким образом, Би-би-си финансируется непосредственно жителями Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, что позволяет корпорации быть полностью независимой от интересов рекламодателей, акционеров или политиков.

На территории Соединенного Королевства Би-би-си представляет своей аудитории возможность принимать 8 интерактивных телевизионных каналов, 10 радиосетей, более 50 местных теле- и радиостанций, пользоваться интернет-сайтом Би-би-си, услугами телевидения и радио "по требованию", а также программой BBC iPlayer.

iPlayer

iPlayer - это простая в пользовании услуга, предоставляющая доступ к телевизионным передачам через компьютер. Благодаря ей можно смотреть телепрограммы последних семи дней, а также прослушивать как прямые, так и записанные радиопрограммы.

Жители Соединенного Королевства получают доступ к телепрограммам через iPlayer бесплатно; они предлагаются в высоком качестве и без рекламных заставок. После загрузки теле- или радиопередачи в компьютер пользователь имеет 30 дней на то, чтобы начать ее просмотр, и семь дней на то, чтобы завершить.

В настоящее время Би-би-си рассматривает возможность предоставления услуги iPlayer на различных платформах, в том числе через обычные и мобильные телефоны.