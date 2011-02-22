О Би-би-си
Кто руководит Би-би-си
Британская вещательная корпорация работает в интересах зрителей и слушателей корпорации.
Королевская хартия
Би-би-си создана в соответствии с Королевской хартией. Нынешняя Хартия вступила в силу в 2007 году, а завершится ее действие в конце 2016 года. Документ признает полную редакционную независимость Би-би-си и определяет общественные цели корпорации.
Совет попечителей Би-би-си
В соответствии с Хартией, Би-би-си управляется Советом попечителей Би-би-си, который определяет стратегические направления развития Би-би-си и обязан представлять интересы жителей Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, оплачивающих лицензию на право просмотра телевидения (см. TV Licence). Этот сбор формирует бюджет Британской вещательной корпорации.
Совет попечителей работает в тесном контакте с национальным британским Советом аудитории, добиваясь того, чтобы в деятельности Би-би-си первоочередное внимание уделялось вопросам, интересующим аудиторию.
Кроме того, одна из функций Совета попечителей - наблюдать за деятельностью Совета директоров, который осуществляет повседневное руководство деятельностью Би-би-си.
Совет директоров
Операционная ответственность за работу Би-би-си лежит на членах Совета директоров. Его задача - обеспечение работы корпорации в соответствии с общей стратегией, вырабатываемой попечителями.
Более подробно с целями и задачами Би-би-си и результатами ее деятельности можно ознакомиться в последнем по времени "Годовом отчете" (на английском языке).
Контролирующие организации
Ответственность за работу вещательных и творческих организаций в Соединенном Королевстве несет министерство культуры, СМИ и спорта.
Независимая организация, контролирующая эту сферу в Великобритании, - Ofcom (Office of Communications), надзирающая за деятельностью теле- и радиовещателей, телекоммуникационных операторов, а также за качеством беспроводных коммуникационных услуг.
Миссия Би-би-си:
Обогащать жизнь людей программами и услугами, которые информируют, обучают и развлекают.
Наши устремления:
Быть наиболее креативной организацией в мире.
Наши ценности:
• Доверие - основа Би-би-си; мы независимы, беспристрастны и честны. • Аудитория - главное во всем, что мы делаем. • Мы гордимся качеством своей работы. • Творчество - кровь и плоть нашей организации. • Мы уважаем каждого и предоставляем каждому возможность делать то, что он делает лучше всего. • Мы - единая Би-би-си: когда мы работаем вместе, мы можем многое.
Королевская хартия и Соглашение устанавливают также шесть общественных целей Би-би-си. См. общественные цели.
Королевская хартия и Соглашение
Би-би-си конституционально учреждена специальной Королевской хартией. Прилагаемое к ней Соглашение признает редакционную независимость корпорации и подробно оговаривает ее общественные обязательства.
Нынешняя Королевская хартия была предоставлена Би-би-си 19 сентября 2006 года. В полную силу она вступила с 1 января 2007 года.
Тексты Королевской хартии и Соглашения опубликованы на сайте Совета попечителей Би-би-си (англ.).
О Королевской хартии
До предоставления нынешней Королевской хартии правительство Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии провело анализ работы Би-би-си, результаты которого были обнародованы в специальной "Зеленой книге": мощная Би-би-си, независимая от правительства. В мае 2005 года Би-би-си опубликовала свой ответ на "Зеленую книгу" под названием "Создавая общественные ценности".
Загрузить (на английском языке) Создавая общественные ценности (PDF)
Правительственная информация об анализе Хартии размещена на веб-сайте британского министерства культуры, СМИ и спорта.
Материалы, принадлежащие британской короне, воспроизводятся с разрешения главы Управления общественной информации Ее Величества.
Буш-хаус, бывшая штаб-квартира Всемирной службы Би-би-си
Редакционные ценности Би-би-си
Лицензия на право просмотра телевидения (TV Licence)
Этот сбор платит каждое домовладение на территории Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, в котором пользуются телевизионным приемником, цифровой телевизионной приставкой, видеомагнитофоном или DVD-записывающим устройством, либо просматривают или записывают телевизионные программы на компьютере или ином устройстве.
Средства, собранные таким образом, формируют бюджет Би-би-си и (частично) нескольких других британских телеканалов, обладающих правами общественного вещателя.
Размер лицензии устанавливает британское правительство; в 2008 году он составлял для цветных телевизоров 139,5 фунта стерлингов (менее 200 долларов) в год, а для черно-белых - 47 фунтов стерлингов. Эта сумма не зависит от количества проживающих в доме или квартире людей или устройств, способных принимать телевизионный сигнал.
Таким образом, Би-би-си финансируется непосредственно жителями Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, что позволяет корпорации быть полностью независимой от интересов рекламодателей, акционеров или политиков.
На территории Соединенного Королевства Би-би-си представляет своей аудитории возможность принимать 8 интерактивных телевизионных каналов, 10 радиосетей, более 50 местных теле- и радиостанций, пользоваться интернет-сайтом Би-би-си, услугами телевидения и радио "по требованию", а также программой BBC iPlayer.
iPlayer
iPlayer - это простая в пользовании услуга, предоставляющая доступ к телевизионным передачам через компьютер. Благодаря ей можно смотреть телепрограммы последних семи дней, а также прослушивать как прямые, так и записанные радиопрограммы.
Жители Соединенного Королевства получают доступ к телепрограммам через iPlayer бесплатно; они предлагаются в высоком качестве и без рекламных заставок. После загрузки теле- или радиопередачи в компьютер пользователь имеет 30 дней на то, чтобы начать ее просмотр, и семь дней на то, чтобы завершить.
В настоящее время Би-би-си рассматривает возможность предоставления услуги iPlayer на различных платформах, в том числе через обычные и мобильные телефоны.