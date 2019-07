История Русской службы Би-би-си

23 июня 1941 года, выступая в парламенте, премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль объявил своим соотечественникам о нападении Германии на Советский Союз. На Би-би-си решили перевести историческую речь Черчилля на русский язык и передать в эфир для радиослушателей в СССР.

Эта трансляция положила начало русскоязычному вещанию Британской вещательной корпорации (Би-би-си).

С тех пор в руководстве Внешней службы (как тогда называлась Всемирная служба Би-би-си) все активнее стали звучать споры о целесообразности регулярного вещания на русском языке.

Противники утверждали, что в СССР не интересуются новостями из Великобритании и что там мало у кого есть коротковолновые приемники. К тому же после трансляции перевода речи Черчилля советские дипломаты, аккредитованные в Лондоне, "мягко" дали понять, что Москва не видит смысла в передачах такого рода.

В итоге регулярное вещание Британской вещательной корпорации на русском языке началось лишь пять лет спустя, после знаменитой Фултонской речи Черчилля о "железном занавесе".

24 марта 1946 года в 19:45 по московскому времени Соня (Бетти) Хорсфолл провела первую программу, подготовленную Русской секцией Би-би-си.

В тот информационный бюллетень вошли сообщения о переговорах между Ираном и СССР о выводе советских войск, об объявленной Советским Союзом эвакуации из Маньчжурии, о предстоящей сессии Совета Безопасности ООН и о прибытии в Индию британской правительственной делегации для переговоров о самоуправлении.

Вторая половина передачи состояла из легкой музыки.

Вещание Би-би-си на русском языке всегда велось в соответствии с принципами, сформулированными создателем Би-би-си лордом Ритом: "информировать, просвещать, развлекать".

Поскольку Би-би-си не рассматривала себя в качестве альтернативы внутреннему вещанию в СССР, в программах на русском не делалось особого акцента на событиях в России. Основное внимание в передачах уделялось жизни в Великобритании.

В этом заключалось коренное отличие русскоязычного вещания Би-би-си от, например, американского радио "Освобождение" (позже - радио "Свобода"), которое изначально было заметно политизировано и уделяло основное внимание сообщениям о советской России.

Впрочем, без острых моментов не обошлось. Так, в 1949 году на волнах Би-би-си выступил бывший глава временного правительства России Александр Керенский. В своей речи он, по сути, призвал к восстанию, что сразу же вызвало протест Кремля.

Ранее, в январе 1948 года, британское правительство распорядилось о проведении политики антикоммунистической пропаганды, и тогдашний глава Восточноевропейской службы Би-би-си инициативу поддержал. Позднее вместе с сотрудниками британского внешнеполитического ведомства он выделил те слои советского общества, которые в принципе могли бы проявить нелояльность к существовавшему режиму: заключенные трудовых лагерей, стиляги и студенты, низкооплачиваемые рабочие, представители нацменьшинств и верующие - и предложил прямо или косвенно поощрять их настроения.

24 апреля 1949 года СССР впервые начал глушить передачи Би-би-си.

Би-би-си предприняла ответный шаг, договорившись с другими западными радиостанциями, прежде всего с "Голосом Америки", и начала передавать свои программы с таким расчетом, чтобы они выходили в одно и то же время, но на разных частотах. Эта тактика сработала. Эффективной работы глушилок удалось добиться только в Москве, Ленинграде и еще нескольких крупных городах.

Би-би-си оставалась самой умеренной и непредвзятой из всех западных радиостанций, вещавших на СССР.

Одной из наиболее заметных фигур на Русской службе того времени был Анатолий Гольдберг. Для многих слушателей его размеренный спокойный голос на протяжении почти 40 лет олицетворял дух Русской службы Би-би-си. В Москве Гольдберга в свое время заклеймили как шпиона и запретили ему приезжать в СССР.

С 1950-х годов глушение программ Би-би-си превратилось в своего рода барометр отношений между Москвой и Лондоном. Оно то прекращалось, то возобновлялось.

В годы хрущевской оттепели в эфир вышла еженедельная передача поп-музыки, ставшая предтечей очень популярной рок-программы, созданной позже Севой Новгородцевым. Ее вел Антоний (Энтони) Кэш, сопровождавший программы забавными частушками.

В это же время Би-би-си начала организовывать викторины. Сначала в качестве призов разыгрывались книги о Великобритании, а в 1965 году победителям особенно сложной викторины была предложена двухнедельная поездка в Великобританию. Пришли сотни писем. Но двум победителям из СССР выехать так и не дали.

После 1968 года в проведении викторин вообще не стало смысла.

Скрытность и неоперативность российских СМИ давала иностранным вещателям значительное преимущество. Так, в 1964 году Би-би-си задолго до советских журналистов сообщила об отстранении от власти Хрущева. К тому же слушатели Би-би-си смогли услышать анализ этого события и реакцию мира на смену кремлевского руководства.

Перелом произошел в конце 1960-х годов, когда в СССР активизировалась деятельность диссидентов. Русская секция Би-би-си стала уделять все больше внимания событиям, происходящим в Советском Союзе.

В 1967 году был отмечен так называемый "мятеж интеллектуалов": в эфире Би-би-си прозвучали призывы Солженицына и Вознесенского к отмене цензуры; подробные отчеты о суде над Синявским и Даниэлем и протесты против плохого обращения с Даниэлем в лагерях; сообщения о бегстве Светланы Аллилуевой; трансляция отрывков из ее книги "20 писем к другу".

В 1970-е подобные передачи стали неотъемлемой частью вещания Би-би-си. Когда Солженицын приехал на Запад после его изгнания советскими властями, первое интервью он дал Русской службе Би-би-си. В 1982 году он своим голосом записал "Один день Ивана Денисовича". Трансляция повести была приурочена к 20-й годовщине ее публикации.

Одновременно еще актуальнее стала борьба с глушилками. Если до введения войск Варшавского договора в Чехословакию глушение то прекращалось, то возобновлялось, то после пражских событий 1968 года советские глушилки заработали с новой силой.

Наиболее активно глушение осуществлялось в городах. В сельской местности оно было менее эффективно. Поэтому в ходе подготовки программы передач на выходные редакторы особое внимание уделяли повторам лучших материалов за неделю. Расчет был прост: в выходные многие выбирались за город, на дачи, где глушилки работали слабее.

Как правило, русскоязычные программы Би-би-си повторяли по три раза в неделю, чтобы люди в СССР могли их услышать хотя бы раз.

Глушение прекратилось лишь 21 января 1987 года и ознаменовало начало нового этапа в истории Русской службы Би-би-си.

Если раньше программы представляли собой в основном одноголосое радиочтение, пробивавшееся сквозь помехи, то теперь появилась возможность готовить полнозвучные передачи, сопровождаемые музыкой, внестудийными записями, эффектами.

Когда осенью 1987 года в эфир начала выходить музыкальная программа Севы Новгородцева "Севаоборот" и радиогазета "Аргумент", Русская служба зазвучала так, как обычно звучат передачи внутреннего вещания Би-би-си.

Примерно тогда же на Русской службе начали подумывать о более активном вовлечении аудитории в процесс подготовки и выпуска программ. И если раньше слушатели в редакцию только писали, то теперь в эфир стали давать их телефонные звонки.

В 1988 году на вопросы слушателей Русской службы Би-би-си в прямом эфире отвечала премьер-министр Маргарет Тэтчер. Тогда поступило более 800 звонков из СССР, 15 из них прошли в эфир.

В конце 1980-х было решено, что Русской службе Би-би-си нужен корпункт в Москве. В 1988 году удалось арендовать комнату в одном из госучреждений на Ильинке, неподалеку от Кремля. Оборудование корпункта было скромным: один магнитофон, одна телефонная линия, к которой был подключен телефон и факс. О прямом вещании из этого корпункта не могло быть и речи: все материалы перегонялись по телефону в Лондон на запись.

Уже позднее, после переезда в полноценный офис, Русская служба Би-би-си начала вести прямое вещание как из Лондона, так и из Москвы.

В советские и постсоветские годы в Москве на Садовой-Самотечной улице существовала также небольшая студия Би-би-си, которой пользовались коллеги с англоязычной службы, однако и она была не приспособлена для регулярных выходов в прямой эфир и студийной работы.

Подходящее помещение для Русской службы нашлось в начале 1990-х в гостинице "Рэдиссон-Славянская", где наконец были оборудованы две полноценные радиостудии.

Со временем качество сигнала и каналов связи выровнялось настолько, что появилась возможность осуществлять не только прямые включения, но и самостоятельное вещание из Москвы.

В 1995 году в прямом эфире Русской службы Би-би-си из московской студии впервые прозвучала 15-минутная информационная программа "К этому часу", объединившая в себе выпуск новостей, обзоры российской и британской прессы, а также материалы корреспондентов. Затем появился "Брифинг" - утренняя передача, которая стартовала как 45-минутка, а потом переросла в двухчасовую программу.

С 2000 года из Москвы начала выходить и дискуссионная программа "Радиус", которая первоначально в течение нескольких лет транслировалась из Лондона.

В течение почти трех десятилетий, начиная с 1970-х, основной информационной программой в сетке вещания Русской службы считалась радиохроника текущих событий "Глядя из Лондона", состоявшая, главным образом, из предзаписанных материалов, подготовленных лондонской редакцией. Однако с каждым годом становилось все более очевидным, что подобная концепция вещания все меньше соответствует запросам целевой аудитории.

С запуском трехчасовой программы "Утро на Би-би-си", которая в 2004 году впервые вышла в эфир из нового московского бюро на улице Бахрушина, началось кардинальное обновление вещания Би-би-си на русском языке.

Значительную часть программы составили материалы на близкую слушателям внутрироссийскую тематику, а также по основным международным темам дня, сопровождавшиеся комментариями экспертов, интервью и дискуссиями в прямом эфире.

Важнейшим элементом "Утра на Би-би-си" стал непосредственный контакт команды журналистов с аудиторией: слушатели получили возможность звонить в прямой эфир и высказывать собственное мнение по самым насущным темам дня.

В 2007 году на смену радиохронике "Глядя из Лондона" пришла двухчасовая информационно-аналитическая программа "Вечер на Би-би-си", в которой воплотилась идея одновременной работы в прямом эфире двух ведущих - из Лондона и из Москвы.

В марте 2009-го впервые вышла в эфир новая полуторачасовая программа Русской службы "Пятый этаж", в которой по субботам и воскресеньям ведущий вместе с гостями подводит итоги прошедшей недели, обсуждая самые разные темы, начиная от политики и культуры и заканчивая новостями спорта.

Одним из важнейших элементов вещания Русской службы Би-би-си были тематические передачи, регулярно выходившие в эфир практически со времени основания службы вплоть до марта 2009 года.

К ним относились и музыкальные программы, и сериал "Семья Львовых", рассказывавший о быте британцев, и литературные чтения произведений, которые не могли быть опубликованы в СССР, - Солженицына, Войновича, Зиновьева, Синявского и других.

Помимо регулярных радиожурналов - о жизни в Великобритании, о культуре, о книжных новинках, о религии, и конечно, о музыке, - на Русской службе создавались передачи о людях, событиях, исторических эпизодах, которые были известны советскому радиослушателю.

Тематические передачи представляли собой уникальный сплав русской просветительской традиции и разработанной на Би-би-си формы тщательно продуманного монтажа разных голосов и разных точек зрения.

Первоначально такие передачи переводились с английского, но с 1970-х годов все чаще и чаще их готовили сами сотрудники Русской службы.

Среди самых известных авторских тематических программ, выходивших много лет на волнах Русской службы Би-би-си, - "Бабушкин сундук" Сэма Джонса, "Вест-Энд" Зиновия Зиника, "Открытая музыка" Александра Кана и "Английский клуб" Натальи Рубинштейн и Лиз Барнс.

Авторская программа Севы Новгородцева "Севаоборот", дебют которой пришелся на 1987 год, в последний раз прозвучала в прямом эфире в 2005 году, а затем, до начала 2009-го, выходила в повторах.

В феврале 2003 года в расписании передач Русской службы появилась новая программа Севы Новгородцева "БибиСева", сменившая "Рок-посевы", просуществовавшие 26 лет. Однако, в отличие от "Посевов", акцент в "БибиСеве", выходящей с подзаголовком "Новости с человеческим лицом", делается не на музыке, а на самых важных и любопытных общественно-политических новостях дня.

В течение десятилетий Би-би-си вещала на русском языке главным образом в коротковолновом диапазоне.

После распада СССР появилась возможность организовать в России вещание на средних и ультракоротких волнах, значительно повысив таким образом качество звучания программ.

В начале 1990-х годов Русская служба Би-би-си арендовала средневолновые частоты 1260 Кгц в Москве и Петербурге и 666 Кгц в Екатеринбурге, передачи на которых последний раз вышли в эфир 26 марта 2011 года.

В 2006 и 2007 годах информационные программы Русской службы Би-би-си можно было слушать также в FM-диапазоне на волнах московских радиостанций "Открытое радио", "Большое радио", "Радио Арсенал" и "Серебряный дождь", а также в Санкт-Петербурге на волне "Радио Ленинград".

С начала 1990-х отдельные тематические программы Би-би-си на русском языке регулярно появлялись в эфире других российских радиостанций, в том числе на "Радио России" и "Маяке".

Многолетнее сотрудничество с российскими радиостанциями прекратилось в 2007 году по не зависящим от Би-би-си причинам.

