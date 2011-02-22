Условия пользования сайтом Би-би-си

Доступ к данному сайту (bbcrussian.com) и его использование предоставляется Би-би-си на следующих условиях:

1. Пользуясь сайтом bbcrussian.com, вы соглашаетесь на юридически обязательное выполнение данных условий, которые вступают в силу незамедлительно при первом посещении вами сайта bbcrussian.com. Если вы не согласны юридически обязаться выполнять эти условия, пожалуйста, не посещайте и/или не пользуйтесь сайтом bbcrussian.com.

2. Би-би-си оставляет за собой право изменять данные условия в любое время, публикуя изменения на сайте. Пожалуйста, регулярно перечитывайте данные условия, чтобы быть в курсе всех изменений, вносимых Би-би-си. Если вы продолжаете пользоваться сайтом bbcrussian.com после публикации изменений, вы автоматически берете на себя юридическое обязательство выполнять данные правила со всеми внесенными в них поправками и/или изменениями.

Пользование сайтом bbcrussian.com

3. Вы не имеете права копировать, воспроизводить, переиздавать, загружать, публиковать, транслировать, передавать, предоставлять в общественное пользование или другим образом использовать содержание сайта bbcrussian.com, за исключением личных, некоммерческих целей. Вы также соглашаетесь не адаптировать, не изменять и не создавать производных работ ни из каких элементов содержания bbcrussian.com, за исключением личных, некоммерческих целей. Любое другое использование содержания сайта bbcrussian.com возможно лишь с предварительного письменного согласия Би-би-си.

4. Вы соглашаетесь использовать bbcrussian.com исключительно в законных целях и таким образом, чтобы не нарушать права других пользователей, не ограничивать и не препятствовать доступу других людей к сайту bbcrussian.com и пользованию им. Не допускается докучать другим пользователям, причинять им неудобства, передавать нецензурные, бранные или оскорбительные сообщения, а также нарушать обычную работу форумов Би-би-си.

Отклонение и ограничение ответственности

5. Содержание сайта bbcrussian.com, включая информацию, имена, названия, изображения, фотографии, логотипы и картинки, имеющие отношение к Би-би-си, ее продукции и услугам (или к продукции и услугам третьих лиц), предоставляется "КАК ЕСТЬ" (без гарантии качества) и по принципу "ИМЕЕТСЯ В НАЛИЧИИ", без какой-либо ответственности или каких бы то ни было гарантий (самостоятельных или предусмотренных законом) в рамках действующего законодательства, включая ответственность за неудовлетворительное качество, за непригодность к использованию в определенных целях, гарантию ненарушения прав интеллектуальной собственности, гарантии совместимости, безопасности и точности.

6. Би-би-си ни при каких обстоятельствах не несет ответственности за нижеперечисленные потери и/или убытки (независимо от того, были ли они предусмотрены, предсказуемы, известны или нет):

a) потеря данных;

b) потеря дохода или ожидаемой прибыли;

c) потеря предприятия;

d) потеря возможности;

e) потеря доброй воли или ущерб репутации;

f) потери, понесенные третьими лицами; или

g) любые непрямые, логически вытекающие, особые убытки или штрафы, вызванные использованием сайта bbcrussian.com независимо от вида действий.

7. Би-би-си не гарантирует, что содержание и работа сайта bbcrussian.com будут непрерывными и безошибочными, что дефекты будут исправляться, а также что bbcrussian.com или сервер, обеспечивающий доступ к этому сайту, не содержат вирусов и программных ошибок.

Интеллектуальная собственность

8. Имена, изображения и логотипы, определяющие Би-би-си или третьих лиц, а также их продукцию и услуги, защищены авторскими правами, а также правами на дизайн и торговые знаки Би-би-си и/или третьих лиц. Ничто содержащееся в данных условиях не может быть истолковано как предоставление косвенно, по умолчанию или иначе какой бы то ни было лицензии или права на использование торговой марки, патента, прав на дизайн или авторских прав Би-би-си или любых третьих лиц.

Участие в работе bbcrussian.com

9. Когда вы посылаете свои материалы на bbcrussian.com (в том числе текст, фотографии, графику, видео или аудио), вы соглашаетесь передать Би-би-си постоянное, безвозмездное, неэксклюзивное, с правом переуступки разрешение и право на использование, воспроизведение, изменение, адаптацию, публикацию, перевод, создание производной продукции, распространение, исполнение, эфирную трансляцию и осуществление всех авторских и издательских прав в отношении этого материала по всему миру и/или включение его в другие произведения, распространяющиеся как уже известным, так и любым пока не изобретенным способом, без ограничения срока действия этих прав и любых других прав, которые могут быть связаны с присланным вами материалом, с соблюдением условий конфиденциальности, перечисленных в Соглашении о конфиденциальности личных данных пользователей сайта bbcrussian.com. Если вы не хотите предоставлять эти права Би-би-си, мы советуем вам не присылать свои материалы на Би-би-си.

10. В продолжение параграфа 9, отправляя ваши материалы на bbcrussian.com, вы:

10.1 подтверждаете, что ваш материал

10.1.1 является вашим собственным произведением и что вы обладаете правом предоставлять его Би-би-си для всех вышеперечисленных нужд; а также

10.1.2 не является клеветническим или оскорбляющим честь и достоинство; а также

10.1.3 не нарушает никаких законов; а также

10.2 вы соглашаетесь возместить Би-би-си любые судебные издержки, ущерб и другие затраты, которые Би-би-си может понести в результате нарушения вами вышеуказанных условий; а также

10.3 соглашаетесь отказаться от любых моральных прав на ваш материал, связанных с отправкой его на Би-би-си, вытекающих из факта его публикации или других методов использования, указанных выше.

Правила форумов bbcrussian.com

11. Вы соглашаетесь пользоваться форумами bbcrussian.com в соответствии с данными правилами.

О ваших сообщениях:

Следите за тем, чтобы ваши сообщения не были чересчур эмоциональны или развязны по тону.

Будьте вежливы. Не пишите противозаконных, клеветнических, непристойных, нецензурных, расистских, шовинистических, человеконенавистнических, сексуально откровенных, оскорбительных, содержащих угрозы или вызывающих другие подобные возражения сообщений.

Не пишите противозаконных, клеветнических, непристойных, нецензурных, расистских, шовинистических, человеконенавистнических, сексуально откровенных, оскорбительных, содержащих угрозы или вызывающих другие подобные возражения сообщений. Не ругайтесь. Сообщения с бранными словами будут заблокированы. Мы оставляем за собой право удалять сообщения, в которых содержатся бранные и нецензурные выражения.

Сообщения с бранными словами будут заблокированы. Мы оставляем за собой право удалять сообщения, в которых содержатся бранные и нецензурные выражения. Не злоупотребляйте механизмом форумов. Не допускается отправка одного и того же (или очень похожего) сообщения одновременно на несколько форумов. Также не допускается отправка одного и того же (или очень похожего) сообщения многократно на один и тот же форум, особенно если подобные сообщения не имеют отношения к темам дискуссий. Если вы будете отправлять подобные сообщения, мы удалим их и, возможно, отменим вашу регистрацию на форумах Би-би-си.

Не допускается отправка одного и того же (или очень похожего) сообщения одновременно на несколько форумов. Также не допускается отправка одного и того же (или очень похожего) сообщения многократно на один и тот же форум, особенно если подобные сообщения не имеют отношения к темам дискуссий. Если вы будете отправлять подобные сообщения, мы удалим их и, возможно, отменим вашу регистрацию на форумах Би-би-си. Личные данные. Не разглашайте в своих сообщениях никакой личной информации о себе или о ком-либо другом (например: телефонный номер, домашний адрес, адрес электронной почты). Пожалуйста, не используйте в своих сообщениях никаких почтовых адресов. Если вы хотите поделиться полезным адресом, пожалуйста, перешлите его модераторам, которые опубликуют его, если сочтут это уместным.

Не разглашайте в своих сообщениях никакой личной информации о себе или о ком-либо другом (например: телефонный номер, домашний адрес, адрес электронной почты). Пожалуйста, не используйте в своих сообщениях никаких почтовых адресов. Если вы хотите поделиться полезным адресом, пожалуйста, перешлите его модераторам, которые опубликуют его, если сочтут это уместным. Разглашение контактной информации. Не допускается разглашение чьей бы то ни было контактной информации. Любые почтовые адреса или номера телефонов будут удалены из ваших сообщений.

Не допускается разглашение чьей бы то ни было контактной информации. Любые почтовые адреса или номера телефонов будут удалены из ваших сообщений. Будьте терпеливы. В дискуссиях могут принимать участие пользователи самого разного возраста и характера.

В дискуссиях могут принимать участие пользователи самого разного возраста и характера. Любая реклама запрещена.

Язык. Наши форумы, как и сайт, русскоязычные. Сообщения, написанные на любом другом языке, кроме русского (а также с использованием транслитерации), могут быть удалены.

Наши форумы, как и сайт, русскоязычные. Сообщения, написанные на любом другом языке, кроме русского (а также с использованием транслитерации), могут быть удалены. Использование чужого имени. Не допускается выдавать себя за кого-либо другого. Также недопустимо использовать неприемлемые псевдонимы (грубые, нецензурные и т.п.)

Не допускается выдавать себя за кого-либо другого. Также недопустимо использовать неприемлемые псевдонимы (грубые, нецензурные и т.п.) Интернет-адреса. Не допускается использование каких бы то ни было интернет-адресов (ссылок). Если вы хотите поделиться полезным адресом, пожалуйста, перешлите его модераторам, которые опубликуют его, если сочтут это уместным.

Не допускается использование каких бы то ни было интернет-адресов (ссылок). Если вы хотите поделиться полезным адресом, пожалуйста, перешлите его модераторам, которые опубликуют его, если сочтут это уместным. Злоупотребление системой жалоб. Пожалуйста, не злоупотребляйте системой жалоб. Она существует, чтобы позволить участникам форумов обращать наше внимание на сообщения, нарушающие данные правила. Пожалуйста, не используйте систему, чтобы ставить нас в известность о многократных сообщениях, опечатках и так далее. Регистрация любого участника, неоднократно злоупотребляющего системой жалоб, может быть отменена.

Авторские права и закон

Авторские права на ваши сообщения, статьи и изображения принадлежат вам, однако вы также соглашаетесь передать Би-би-си постоянное, безвозмездное, неэксклюзивное, с правом переуступки разрешение и право на использование, воспроизведение, изменение, адаптацию, публикацию, перевод, создание производной продукции, распространение, исполнение, эфирную трансляцию и осуществление всех авторских и издательских прав в отношении этого материала по всему миру и/или включение его в другие произведения, распространяющиеся как уже известным, так и любым пока не изобретенным способом, без ограничения срока действия этих прав и любых других прав, которые могут быть связаны с присланным вами материалом, с соблюдением условий конфиденциальности, перечисленных в Соглашении о конфиденциальности личных данных пользователей сайта bbcrussian.com.

Если вы не хотите предоставлять эти права Би-би-си, мы советуем вам не писать на форумы.

Отправляя свое сообщение на форум Би-би-си, вы также подтверждаете, что оно:

является вашим собственным произведением и что вы обладаете правом предоставлять его Би-би-си для всех вышеперечисленных нужд;

не является клеветническим или оскорбляющим честь и достоинство;

не нарушает никаких законов.

Вы также соглашаетесь возместить Би-би-си любые судебные издержки, ущерб и другие затраты, которые Би-би-си может понести в результате нарушения вами вышеуказанных условий.

Вы соглашаетесь отказаться от любых моральных прав на ваш материал, связанных с отправкой его на Би-би-си, вытекающих из факта его публикации или других методов использования, указанных выше.

Вы не имеете права отправлять какой бы то ни было материал, если он является клеветническим или противозаконным. Это условие распространяется на текст, графику, видео и/или аудио. Категорически запрещается отправлять сообщения с целью совершения или потворства совершению незаконных действий.

Вы не имеете права нарушать или ущемлять права третьих лиц в части, связанной с их авторскими правами, правами на торговые марки, деловыми тайнами, правом на частную жизнь, правами личности или правом собственности.

О конфиденциальности ваших данных

При регистрации на наших форумах вы должны оставить ваш адрес электронной почты. Однако мы будем использовать эту информацию только для открытия вам доступа к дискуссиям и для других целей администрирования форума. Тем не менее время от времени мы связываемся с незначительной частью наших пользователей, предлагая им участвовать в имеющих отношение к их сообщениям радио- и телепрограммах. Би-би-си действует в соответствии с нормами Закона об охране информации 1998 года.

Если вам меньше 16 лет

Мы приветствуем участие людей любого возраста в форумах Би-би-си, однако в целях защиты детей лица до 16 лет не могут получить регистрацию. Тем не менее они могут присылать сообщения, и эти сообщения будут прочитываться модераторами перед их публикацией.

Санкции

Если вы не придерживаетесь настоящих Правил, тогда, скорее всего, будет применяться описанная ниже процедура. Однако заметьте, что Би-би-си оставляет за собой право немедленно лишать регистрации пользователей по своему усмотрению (к примеру, при нарушении пользователем закона или личных оскорблениях в адрес работников компании):

при первом нарушении вы получите официальное предупреждение;

при втором и третьем нарушении ваша регистрация будет заморожена на 6 часов в каждом случае;

при четвертом нарушении ваша регистрация будет удалена навсегда.

В каждом из случаев сообщение о предупреждении или удалении регистрации с объяснением причин будет направлено по адресу электронной почты, указанному вами при регистрации. Если в тот период, когда ваша регистрация заморожена, вы попытаетесь вернуться в форум путем создания другой регистрационной записи, это будет рассматриваться как еще одно нарушение, ведущее к бессрочному удалению вашей регистрации.

Би-би-си оставляет за собой право удалить любое сообщение в любое время по любой причине и не обязуется публиковать присланные материалы.

Авторские права

Все права, включая авторское право и права на базы данных сайта bbcrussian.com и его содержания, принадлежат Би-би-си, или же Би-би-си имеет на них лицензию или право использования в соответствии с действующим правом. Посещая bbcrussian.com, вы соглашаетесь получать эти материалы исключительно для своего личного, но не для коммерческого или публичного использования. Вы можете пользоваться услугами сайта и в течение одного посещения загружать его содержание только с одного компьютера. Вы можете распечатать один экземпляр любого элемента bbcrussian.com для своего личного использования.

За исключением вышеуказанных условий, вы обязуетесь не копировать, не хранить на любом носителе (в том числе и на другом вебсайте), не распространять, не транслировать, не ретранслировать, не выдавать в эфир, не изменять или не демонстрировать публично никакой материал или элемент bbcrussian.com без предварительного письменного согласия Би-би-си или же в соответствии с английским Законом об авторском праве, дизайне и патентах 1998 года и с любым другим законодательством, которое вступит в силу вместо этого закона.

Общие положения

12. При конфликте настоящих условий с другими опубликованными на сайте bbcrussian.com особыми условиями и правилами, в том числе и относящимися к распространению специально упомянутого материала, силу имеют последние.

13. В случае если какие-либо из этих условий будут признаны незаконными, недействительными или другим образом невыполнимыми в соответствии с законами любого государства или страны, в которых эти условия действуют, в рамках, предусмотренных законодательством, незаконные, недействительные или невыполнимые пункты будут удалены из данных условий, а остальные пункты останутся в условиях, будут по-прежнему действительны и обязательны к выполнению.

14. Данные условия составлены и рассматриваются с учетом норм права, действующего в Англии и Уэльсе. Некоторые из них могут показаться не вполне привычными, но, тем не менее, вы обязаны их придерживаться при пользовании сайтом bbcrussian.com.

Условия размещения видео- и аудиоматериалов Би-би-си в виде вставки в блогах и на частных сайтах (embedding)

Би-би-си приветствует размещение своего видео и аудио в виде вставки на вашем веб-сайте, если вы соглашаетесь на описанные ниже условия. Пожалуйста, для начала учтите:

Размещать вставку можно только на вашей частной странице.

Используйте исключительно предлагаемый нами код, не редактируйте эти видео- и аудиоматериалы.

Би-би-си может удалить материал без предупреждения.

Би-би-си предоставляет этот материал для использования без гарантий и под вашу ответственность.

Не помещайте это видео или аудио на сайты, содержащие противозаконные или оскорбительные материалы.

Пользователи, пытающиеся просмотреть материалы из-за пределов Великобритании, в некоторых случаях могут получить сообщение об ошибке.

Размещение вставки Би-би-си на вашем сайте не означает, что Би-би-си рекомендует аудитории этот сайт.

Если вы считаете, что материалы Би-би-си не должны размещаться на каком-то конкретном сайте, дайте нам знать об этом через форму обратной связи, и мы рассмотрим этот случай.

Стандартные условия лицензирования вставки видео-и аудиоматериалов Би-би-си

Размещая вставку или скачивая проигрыватель, виджет или иную программу с логотипом Би-би-си (далее «модуль Би-би-си») и любой текстовый, аудио- и/или видеоматериал Би-би-си, проигрываемый Модулем Би-би-си (далее «контент Би-би-си») на вашем веб-сайте («сайте»), вы соглашаетесь на следующие условия:

1. Лицензия

1.1 В соответствии с данными Стандартными условиями лицензирования Би-би-си дает вам неэксклюзивную лицензию на размещение на вашем сайте модуля Би-би-си и контента Би-би-си, предоставляемых Би-би-си. Вы не можете копировать или переопубликовывать файлы, содержащие контент Би-би-си.

В соответствии с данными Стандартными условиями лицензирования Би-би-си дает вам неэксклюзивную лицензию на размещение на вашем сайте модуля Би-би-си и контента Би-би-си, предоставляемых Би-би-си. Вы не можете копировать или переопубликовывать файлы, содержащие контент Би-би-си. 1.2 Все права, в том числе право интеллектуальной собственности на контент Би-би-си и модуль Би-би-си, остаются у Би-би-си.

Все права, в том числе право интеллектуальной собственности на контент Би-би-си и модуль Би-би-си, остаются у Би-би-си. 1.3 Эта лицензия не покрывает использование любого логотипа или торговой марки Би-би-си.

2. Использование модуля Би-би-си

2.1 Вы можете размещать модуль Би-би-си только на сайтах, не входящих в перечень запрещенных Би-би-си. Категории запрещенных сайтов перечислены ниже. Это сайты: предназначенные для, или направленные на целевую аудиторию детей до 13 лет дискриминирующие в отношении любой конкретной социальной группы или как-то иначе эксплуатирующие плохо защищенные слои общества пропагандирующие, поощряющие или содействующие насилию пропагандирующие, поощряющие или содействующие противозаконной деятельности пропагандирующие, поощряющие или содействующие терроризму или другим деяниям, ставящим под угрозу национальную безопасность присутствие на которых модуля Би-би-си может быть воспринято как вредящее репутации точности и независимости информации Би-би-си закрытые для свободного доступа пропагандирующие табачную отрасль или отрасль вооружений (в том числе стрелковые клубы и т.п.) поощряющие ненависть на почве расы, религии, пола, инвалидности, возраста, половой ориентации или пропагандирующие, поощряющие или содействующие антисоциальному поведению каким-либо иным образом порочащие репутацию Би-би-си

Вы можете размещать модуль Би-би-си только на сайтах, не входящих в перечень запрещенных Би-би-си. Категории запрещенных сайтов перечислены ниже. Это сайты: 2.2 За исключением случаев, когда Би-би-си дает на то письменное согласие, модуль Би-би-си и контент Би-би-си предназначаются для личного некоммерческого использования и не могут быть использованы в корпоративных или профессиональных целях (к примеру, в профессиональных, коммерческих, рекламных или маркетинговых блогах). Вы можете размещать модуль Би-би-си на сайте или в блоге, где есть рекламные баннеры, но не можете взимать с пользователей плату за просмотр контента Би-би-си или каким-либо другим способом извлекать из него коммерческую выгоду.

За исключением случаев, когда Би-би-си дает на то письменное согласие, модуль Би-би-си и контент Би-би-си предназначаются для личного некоммерческого использования и не могут быть использованы в корпоративных или профессиональных целях (к примеру, в профессиональных, коммерческих, рекламных или маркетинговых блогах). Вы можете размещать модуль Би-би-си на сайте или в блоге, где есть рекламные баннеры, но не можете взимать с пользователей плату за просмотр контента Би-би-си или каким-либо другим способом извлекать из него коммерческую выгоду. 2.3 Запрещается размещать рекламу на одном экранном пространстве с модулем Би-би-си, если между этой рекламой и контентом Би-би-си есть логическая связь. Если модуль Би-би-си представляет собой главный элемент содержимого какой-либо страницы сайта, или же без модуля Би-би-си страница не существовала бы, то на такой странице реклама размещаться не может.

Запрещается размещать рекламу на одном экранном пространстве с модулем Би-би-си, если между этой рекламой и контентом Би-би-си есть логическая связь. Если модуль Би-би-си представляет собой главный элемент содержимого какой-либо страницы сайта, или же без модуля Би-би-си страница не существовала бы, то на такой странице реклама размещаться не может. 2.4 Запрещается редактировать, менять или дополнять контент Би-би-си или совмещать контент Би-би-си с каким-то иным материалом. Весь контент Би-би-си должен содержаться внутри модуля Би-би-си. Запрещается блокировать ссылки, ведущие из модуля Би-би-си на сайт Би-би-си.

Запрещается редактировать, менять или дополнять контент Би-би-си или совмещать контент Би-би-си с каким-то иным материалом. Весь контент Би-би-си должен содержаться внутри модуля Би-би-си. Запрещается блокировать ссылки, ведущие из модуля Би-би-си на сайт Би-би-си. 2.5 Вы не можете давать понять третьим лицам, что Би-би-си каким-либо образом рекомендует ваш сайт, какой-либо не принадлежащий Би-би-си продукт или контент или же одобряет взгляды, выраженные на вашем сайте. Вы не можете заявлять или подразумевать, что у вас есть эксклюзивные отношения с Би-би-си или же вы предоставляете какой-либо иной эксклюзивный доступ к контенту Би-би-си.

Вы не можете давать понять третьим лицам, что Би-би-си каким-либо образом рекомендует ваш сайт, какой-либо не принадлежащий Би-би-си продукт или контент или же одобряет взгляды, выраженные на вашем сайте. Вы не можете заявлять или подразумевать, что у вас есть эксклюзивные отношения с Би-би-си или же вы предоставляете какой-либо иной эксклюзивный доступ к контенту Би-би-си. 2.6 Запрещается использовать контент Би-би-си в целях, подрывающих репутацию Би-би-си или наносящих Би-би-си любой другой ущерб.

Запрещается использовать контент Би-би-си в целях, подрывающих репутацию Би-би-си или наносящих Би-би-си любой другой ущерб. 2.7 Вы признаете, что Би-би-си в любой момент времени имеет полный редакционный контроль над контентом Би-би-си и может видоизменять его или удалять по собственному желанию. В частности, вы соглашаетесь на то, что Би-би-си может ограничить доступ к своему контенту из-за пределов Соединенного Королевства. В таких случаях зарубежные пользователи, пытающие получить доступ к контенту Би-би-си, могут увидеть сообщение об ошибке.

Вы признаете, что Би-би-си в любой момент времени имеет полный редакционный контроль над контентом Би-би-си и может видоизменять его или удалять по собственному желанию. В частности, вы соглашаетесь на то, что Би-би-си может ограничить доступ к своему контенту из-за пределов Соединенного Королевства. В таких случаях зарубежные пользователи, пытающие получить доступ к контенту Би-би-си, могут увидеть сообщение об ошибке. 2.8 Модуль Би-би-си должен использоваться в виде, предоставленном Би-би-си. Запрещается вносить в него изменения или подвергать инженерному анализу.

3. Гарантии и ответственность

3.1 Вы гарантируете, что ваш сайт полностью соответствует всем применимым к нему законам и правилам.

Вы гарантируете, что ваш сайт полностью соответствует всем применимым к нему законам и правилам. 3.2 Модуль Би-би-си и контент Би-би-си предоставляются как есть, и Би-би-си не дает никаких гарантий по поводу модуля Би-би-си, контента Би-би-си или другого содержимого сайтов Би-би-си. Би-би-си в максимально разрешенных правом пределах снимает с себя подразумеваемые гарантийные обязательства в их отношении.

Модуль Би-би-си и контент Би-би-си предоставляются как есть, и Би-би-си не дает никаких гарантий по поводу модуля Би-би-си, контента Би-би-си или другого содержимого сайтов Би-би-си. Би-би-си в максимально разрешенных правом пределах снимает с себя подразумеваемые гарантийные обязательства в их отношении. 3.3 Би-би-си в разумных пределах попыталась удостовериться, что модуль Би-би-си и относящийся нему программный код не содержат вирусов, ошибок и дефектов, однако Би-би-си не может гарантировать, что это так. Вы используете модуль Би-би-си под вашу ответственность, и мы рекомендуем вам в любом случае принимать меры предосторожности и защищать ваш компьютер от вирусов.

Би-би-си в разумных пределах попыталась удостовериться, что модуль Би-би-си и относящийся нему программный код не содержат вирусов, ошибок и дефектов, однако Би-би-си не может гарантировать, что это так. Вы используете модуль Би-би-си под вашу ответственность, и мы рекомендуем вам в любом случае принимать меры предосторожности и защищать ваш компьютер от вирусов. 3.4 Би-би-си в максимально разрешенных правом пределах снимает с себя ответственность за ущерб, который может быть нанесен вам в результате использования или может быть связан с процессом использования модуля Би-би-си или контента Би-би-си.

Би-би-си в максимально разрешенных правом пределах снимает с себя ответственность за ущерб, который может быть нанесен вам в результате использования или может быть связан с процессом использования модуля Би-би-си или контента Би-би-си. 3.5 Каждый пункт этого раздела 3 действует отдельно и никак не связан с другими.

4. Возмещение вреда

4.1 В случае, если третья сторона начнет юридическое преследование Би-би-си в результате использования вами модуля Би-би-си с нарушением данных Стандартных условий лицензирования, вы соглашаетесь возместить Би-би-си все издержки, расходы и ущерб, в том числе судебные и юридические издержки в разумных пределах, которые Би-би-си понесет в результате ваших действий.

5. Прекращение доступа

5.1 Би-би-си оставляет за собой право удалить любой или весь контент Би-би-си, ограничить доступ к нему или к модулю Би-би-си в любое время по одностороннему решению.

Би-би-си оставляет за собой право удалить любой или весь контент Би-би-си, ограничить доступ к нему или к модулю Би-би-си в любое время по одностороннему решению. 5.2 Разделы 3, 4, 5 и 6 этого соглашения будут продолжать действовать и после окончания действия соглашения в целом.

6. Общие положения

6.1 Вы не можете передать или сублицензировать третьим лицам никакие ваши права или обязанности по данным Стандартным условиям лицензирования.

Вы не можете передать или сублицензировать третьим лицам никакие ваши права или обязанности по данным Стандартным условиям лицензирования. 6.2 Настоящее соглашение должно интерпретироваться в соответствии с английским правом и входит в юрисдикцию исключительно английских судов.

Настоящее соглашение должно интерпретироваться в соответствии с английским правом и входит в юрисдикцию исключительно английских судов. 6.3 Любая задержка в реализации или отсутствие факта реализации прав Би-би-си, вытекающих из настоящих Стандартных условий лицензирования, не является актом отказа от этих прав и не подразумевает такого отказа.

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