Сайты Школы журналистики Би-би-си обновились

Совместно со Всемирной службой Би-би-си мы создали сайты на 30 языках. Их цель – предоставить информацию о стиле работы и правилах Би-би-си, которые формировались и совершенствовались в течение долгого времени Наджиба Касраи

Школа журналистики Би-би-си перезапускает свои сайты на русском, арабском и фарси. Как вы увидите, на них появилось много новых материалов.

На русском языке с сайтом Школы журналистики Би-би-си можно познакомиться здесь.

Также имеются обновленные материалы Школы журналистики Би-би-си на арабском языке и фарси.

Давным-давно, когда я только начинала работать на Всемирной службе Би-би-си в Пуштунской службе, я поняла, что для создания непредвзятого, сбалансированного и точного материала просто журналистской подготовки недостаточно – нужно было знать и понимать "внутреннюю кухню" нашей компании. Какое слово на языке пушту лучше выбрать, какое произношение лучше использовать, как улучшить перевод…

Обеспечить соблюдение редакционных ценностей Би-би-си – непредвзятости, точности и справедливости – можно лишь при использовании правильных слов, правильного языка. И тогда мне очень хотелось, чтобы когда-нибудь у всех журналистов, работающих на Би-би-си на самых разных языках, появилось такое подспорье в их деятельности.

Три года назад Школа журналистики согласилась с моим предложением о создании сайтов на разных языках, на которых вещает Би-би-си.

Совместно со Всемирной службой Би-би-си мы создали сайты на 30 языках. Их цель – предоставить информацию о стиле работы и правилах Би-би-си, которые формировались и совершенствовались в течение долгого времени.

Сайт Школы журналистики на русском языке впервые был опубликован в 2008 году. С его помощью Русской службе удалось наладить тесные связи с журналистским сообществом в России. Специально для сайта были написаны материалы о тонкостях использования языка в работе журналиста.

Кроме того, здесь вы найдете информацию о редакционных ценностях Би-би-си, а также практические советы для работы над радио- и видеоматериалами, а также при написании статей для интернет-сайта.

На этом наша работа не заканчивается – мы собираемся публиковать на нашем сайте и другие материалы.

Надеемся, что эти материалы будут вам полезны! И – до новых встреч!

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