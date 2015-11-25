Читайте Русскую службу Би-би-си в Telegram

Правообладатель иллюстрации Reuters

Русская служба Би-би-си запустила канал в мессенджере Telegram. Это мессенджер для персональных компьютеров и мобильных устройств, особый упор при создании которого был сделан на скорости и защите данных.

Для того, чтобы подписаться на канал Русской службы Би-би-си, перейдите по этой ссылке или найдите нас через поиск в приложении. Поисковый запрос должен выглядеть так @bbcrussian, после этого нажмите Join.

Канал Русской службы Би-би-си в Telegram доступен для смартфонов и планшетов на iOS, Android и Windows Phone; на стационарных компьютерах и ноутбуках Windows и Mac OS, а также в расширениях для браузеров.

Весь список приложений можно найти здесь.