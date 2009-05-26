Моя черно-белая семья

СТРАНА RUSSIA Тай Аделаджа приехал в Москву из Нигерии в 1985 году. Тай учился на журфаке МГУ, где он встретил свою будущую жену Ирину. У Тая и Ирины двое детей.

Как африканец, женатый на русской, я вызываю повышенный интерес у наших русских знакомых и соседей.

Россия - страна многонациональная, но здесь нет сформировавшейся африканской общины. Так что неудивительно, что "черно-белые" браки в России воспринимаются как экзотика.

Ваши письма

Не говоря уже о том, что растить детей в такой семье, как наша, как вы можете догадаться, совсем непросто.

Наш первый ребенок родился в 1992 году, вскоре после того, как развалился Советский Союз. Русские друзья и родственники здорово нам тогда помогли, просто засыпав нас подарками - детской одеждой, игрушками, книжками.

Когда дело касается подарков новорожденным, щедрость русских не знает границ. Помню, тогда мне казалось, что нам досталось столько внимания окружающих еще и потому, что наш сын им был "в диковинку".

Однако несмотря на подарки и внимание, я чувствовал, что в отношении окружающих к нашей семье что-то все-таки не так. И вскоре я понял, что моего ребенка они воспринимают не как ребенка от смешанного русско-африканского брака, а как ребенка из "белой" семьи.

К тому же, обстоятельства были против меня. В Москве тогда не было ничего, что олицетворяло бы Африку и ее культуру. Ни книг, ни фильмов, ни мультфильмов с чернокожими положительными героями мне обнаружить не удалось. Так что борьбу за воспитание сына мне пришлось начать в одиночку.

Должен сказать, что моим русским родственникам тоже пришлось непросто. Помню, как они удивились, когда на восьмой день жизни сына я объявил им, что у нас будет традиционная африканская церемония, на которой ребенку дадут имя. Еще до этого я отказался назвать сына русским именем, например, Дмитрием, в честь православного святого, день которого отмечался, когда он родился. Я принадлежу к народу йоруба. Для нас очень важно дать ребенку "правильное" имя. Имя определяет не только характер ребенка, но и его жизненный путь. Я пытался объяснить это семье жены, но без толку.

На восьмой день, как это принято в Африке, в нашу двухкомнатную квартиру набилось около 35 друзей и родственников. Некоторые принесли с собой мед, орехи кола, пальмовое масло, сахар и соль.

Моя жена и ее родители - они все закончили МГУ - в ужасе наблюдали, как друг, проводивший церемонию, дал нашему новорожденному сыну попробовать мед, соль и сахар, объяснив, что эти три продукта сыграют в его дальнейшей жизни важную роль.

После церемонии начался праздник, который моя русская семья до сих пор вспоминает как кошмар. К счастью, праздник был недолгим, отчасти потому, что на всех гостей не хватило угощения. Мы ждали только 10 человек.

После такого культурологического дебюта, мои русские родственники быстро взяли реванш. Я скоро понял, что в России ребенка растит не мама, а бабушка. А с тещей мне повезло. Она не только несла ночной караул у кроватки сына, она полностью взяла на себя его воспитание.

Естественно, у меня были собственные соображения по поводу того, как воспитывать сына, чтобы он ощущал себя и русским, и африканцем. Например, я хотел внушить ему, как важно уважать старших. Мне не нравилось, как порой нагло русские дети разговаривают со своими родителями. В Африке, если ребенок перечит взрослым, его могут и отшлепать. Однако в России бабушка - щит и меч любого ребенка. Если вы собрались его за что-то отругать, она всегда тут как тут, прикроет его крыльями как наседка.

Так что каждый раз, когда я пытался познакомить своих детей с африканскими обычаями и культурой, я сталкивался с бабушкиным сопротивлением.

Наш сын рос, и вместе с ним росла стена между его русской и африканской половинками. Родители моей жены были при внуке неотлучно день и ночь. Зимой они вместе катались на лыжах, летом купались в бассейне.

С появлением второго внука их энтузиазм не угас. Любви и внимания у них с лихвой хватило на обоих. Более того, они не понимали, что я, "неблагодарный", не испытаваю к ним признательности за то, что они отделили меня от моих сыновей "Великой китайской стеной".

Вторая проблема, с которой мне пришлось столкнуться, став отцом, напомнила мне об африканских обрядах инициации. Я должен был отдать сыновей в детский сад, а потом - в школу. Удастся ли им адаптироваться в обществе?

Сразу стало понятно, что здоровый мультикультурный коллектив для них найти мне не удастся. В российских школах понятия мультикультурности не существует в принципе. Да и нужды в этом нет. В России слишком мало детей из смешанных семей, подобных нашей, чтобы уделять вопросу адаптации таких детей особое внимание.

В итоге мы решили отдать старшего сына во французскую школу. Мы рассудили, что "эксклюзивность" этого учебного заведения поможет ребенку приобрести уверенность в себе и справиться с нападками, которым дети от "черно-белых" браков неизбежно подвергаются в обществе. К счастью, наши сыновья инстинктивно чувствуют, как реагировать на любопытные взгляды и вопросы. Они легко находят друзей, любят играть на улице, но и понимают, когда нужно вести себя осторожно.

Когда пришел черед отдавать в школу младшего, мы, не сомневаясь, отправили его в обычную российскую школу. И на прошлой неделе мой сын обрадовал меня, попросившись провести три недели в подмосковном лагере с 30-ю белыми детьми, вдали от своих заботливых родителей.

Ваши письма

Уважаемый Тай! Пока ребенок живет в России и имеет русскую мать, то ваш ребенок неизбежно станет русским. Таковы силы закона смешанных браков. Превалирует та культура, где ребенок живет большую часть свoего времени. Вам с этим надо смириться. Что касается вашей культуры, то культивируйте также любовь к вашей традиции. Он когда-нибудь будет искать свои корни. Ну посмотрите на Барака Обаму, он - американец и по духу и по воспитанию, но все таки помнит о своих африканских корнях. Всех благ и семейного счастья! <strong>Карла, Лондон</strong><br/>

Я полностью согласна с Ольгой Александровой. Если не хотите что бы дети себя чуствовали "диковинкой" и что бы они проходили через то что вам пришлось пройти проживая в России и испытывая на себе враждебность и т.д., то лучший способ был бы уехать в более терпимую страну. Я уже много лет живу в Америке, у меня муж из Того, и мы растим смешанного ребёнка и я бы не за что на свете не хотела бы растить смешанного ребёнка в России, т.к. Русские не терпимы к таким бракам и к смешанным детям. Виталий к сожалению отморозков слишком много... Katya, USA Это зависит, где Вы живете в России? я жил в России в течение семи лет, но это никогда не было безопасно. даже полиция не может помочь против расизма. это - время, когда Вы чувствуете, что Вы находитесь в другой стране. но большинство людей хорошо иностранцам кроме некоторой молодежи. таким образом это не место для иностранца, чтобы провести всю его жизнь. Без подписи

Тай твои дети ни когда не будут африканцами как ты не будешь пытатся им внушить. Дома они будут африканцами но в обществе они будут русскими. Чтобы они были африканцами они должны жить в этой стране. А на счет бабушки и дедушки это большая ошибка доверять в воспитании своих детей. читатель, uk

2отдельный чел: В Нигерии проживает не 300 млн., а всего 148 млн. населения Roxana

Ты должен привить своим детям африканские традиции и обычаи, что бы когда они станут постарше могли понять кто они русские или африканцы, ты заложи основу, а выбор всё равно за ними, могу тебе сказать сразу, что для африканцев Россия не самое лучшее место на земле, народ тут не терпимый, грубоватый, они всю жизнь будут ощущать себя чужими, начиная с похода в поликлинику и заканчивая приёмом на работу, этой стране не нужны иностранцы. Удачи тебе!!!! виктор, москва

Человек из Африке очень тактично описал как живется ему в стране, которую захлестеула ксенофобия и шовинизм, сочувствую. Кстаи, если он гражданин Нигерии, и просто работает в Москве,то почему он должен адаптироваться, и не имеет право желать, что бы его дети стали хоть немного йоруба? Герман, Караганда, Казахстан

Я сочувствую твойм переживанием Тай. Тебе лишь повезло что оказался среди таких добрых людей. для Африканцев,жить в Россий вообще не шутка- враждебность настолько сильно чувствуется что от неё можно задохнуться. Но нужно понять одно - жить за рубежом всегда по выбору.Ты сам решил остаться в Россий и соответственно нужно было быть готовым "жить по-русский". Что касается меня,я сразу после учебы вернусь домой.Жить в этом "чужом монастыре" как человек второго сорта не собираюсь. Дее, Архангельск, Россия

Дорогой Тай, есть русская пословица: "В чужой монастырь со своим уставом не входят. Вы женаты на русской, живёте в России. Насколько я разбираюсь в географии, народ йоруба живёт совсем в другом месте. Если вы так озабочены соблюдением отеческих обычаев - то и соблюдайте их там, с соплеменницей. И неплохо бы быть более благодарным -дети-то как у Христа за пазухой. И неплохо было бы, если бы эту пословицу в европах крепко в уме держали - политкорректность-то уже - как рубленая щетина за воротом... phoenix, Санкт-Петербург, Россия Мне кажется, что проблема не у детей и не у русской культуры (которая изначально многоконфессиональна и многонациональна), а у Тая - не Россия не адаптировалась к Таю, а Тай не адаптировался к России, поэтому в его письме так много противопоставлений себя своей семье, себя и окружающим, своей культуре к культуре, которая его окружает... а "30 белых детей", конечно, квинтэссенция проблемы Тая, которую он так приписывает россиянам и теще... Владимирыч, Россия Россия очень многонациональная и очень терпимая к различным рассам и религиям страна, к сожалению согласен что есть некоторое количество "отморозков" но это исключение. Вы говорите о невозможности проведения в России обрядов инициации как в Африке, но ведь никто Вам этого не запрещает, вы говорите о воспитании бабушками, но почему вы сами то это позволили? У нас так говорят: Теща и тесть друзья но держать детей от них надо по дальше, тогда это будут Ваши дети. Виталий, Уфа Россия 2 Виктор Дубровский,СтПитбулл : ничего себе заявочки. В России живет 170 миллионов от силы,из них большинство в Сибири и на Востоке. В Нигерии живет около 300 миллионов,из них треть - Йоруба.Если вы это называете племенем,то я уж не знаю,что Вы называете русскими- 30 миллионов не-башкиров и не-татар? Ужасные глупости,и жаль Тая,что подверг себя таким комментаторам. отдельный чел, london uk А я вот,как член интернациональной семьи.очень понимаю Тая.Он обязан своим детям привить понимание своей культуры,и он сам,и они будут только частично реализованными в жизни.если это не будет выполнено. А русская матрица чрезвычайно жесткая,и если бы Тай был,допустим,коми - все равно его детей у него бы похитили бабка с дедом. Это уж так положено по понятиям. А вот наименование детей и церемония - очень важны.А то получится Трактор Искариотович. Были и такие примеры. отдельный чел, london uk Я русская и живу в Камеруне, замужем за камерунцем вот уже 27 лет, у меня трое детей, меня здесь очень уважают, эта страна мне все дала - работу, землю, где я смогла построить свой дом. Мои дети все здают о России, но посольство никогда нам не помогло, они нас здесь забросили и забыли. Дети здесь получили высшее образование, все инженеры, уважают родителей, и это самое главное для матери - русской, котороая живет в Африке. valentina, ngaoundere cameroun Afrique У меня жена из Китая и тут, в Америке, никаких проблем по поводу межрасовых браков мы не ощущали. С Ольгой Александровной скорее согласен, сам на себе не пробовал и своему ребенку не желаю. Леонид, Нью Йорк Мне кажется, чтобы быть ближе к своим детям, нужно просто больше времени им уделять. И когда ребёнку с Вами интересно, его не придётся шлёпать за непослушание...А уж если достаточного времени нет, то надо научиться быть благодарным бабушке, у которой находятся силы на Ваших двоих детей. Хотел бы задать вопрос: когда Вы решили оставаться в России, Вы отдавали себе отчёт в том, что здесь не удастся жить так, как среди Вашего родного племени? Виктор Дубровский, С.Петербург "провести три недели в подмосковном лагере с 30-ю белыми детьми" -действительно,какой ужас:)))))Да вы расист, батенька:)))<br>ЮVel, Россия История не новая, почитайте у Лескова "Колыванский муж", там как раз про это. Aleksey, Средняя Волга интересно, что скажет дитя выросший с "правильным" именем в россии, "дима" мог бы уже чувствовать себя как дома, однако у него "правильное" имя, и получать будет он от сверстников именно за него. хорошо если это их закалит, но не сделает злыми. quznez, estonia Полностью вас поддерживаю, т.к. считаю, что в какой бы стране человек не рос, он должен знать свои корни (без знания своих обычаев, традиций, человек все равно что овечка "долли"), тем более в семье где родители разных национальностей. Что касается толерантности, наше обшество еще не готово к такому. парадокс, Москва А мы пытаемся растить Русского мальчишку в Штатах. После 3 класса, по-русски он говорит хорошо, может читать но не читает. Играет в хокей, смотрит и болеет за русских, но толко не когда русские играют против американцев. Мы собрались в Питер, а он канючит: "Там мало машин, дома старые, и на улицах грязно." А думает он о своих приятелях, здесь, в Атланте. Да! Этот Европоющий русско-говорящий Белорожденный Рыбак! Он в Норвегии рос, за Норвегию и спел. Ksirob, Atlanta, USA Можно только догадываться какое невероятное психологическое давление Вы испытываете. Полагаю детям, особенно в подростковом возрасте, предстоит то же испытание. На мой взгляд, лучшим вариантом было бы уехать в страну где смешанные браки более привычны. Ольга Александровна, Российская Федерация Ничего не имею против обрядов инициации в Африке. Но для России разговоры всерьез о подобном звучат дико и по этому обществом не могут быть восприняты иначе, как какой-то дурацкий маскарад. Радуйтесь, что детей воспринимают, как своих, русских, хоть и смуглых. Это говорит лишь о том, что в обществе преодладает доброжелательный настрой к эммигрантам, придерживающимся обычаев принявшей их страны. Михаил, Россия, Архангельск

непонятно что автор вообще хотел сказать. и еще больше непонятно отношение к родителям жены. они так старались помочь, и не заслужили даже доброго слова. почему то сложилось впечатление что автор - большой эгоист. someone, london