Скончался сенатор Эдвард Кеннеди: письма со всего мира

Image caption "Мы потеряли лидера, человека, к чьему голосу прислушивалась даже оппозиция." <b>Кэрри, Гавайи </b>

В США на 78 году жизни скончался сенатор Эдвард Кеннеди, брат Джона Кеннеди, демократ, которого многие считают "движущей силой" либеральной политики страны.

Согласны ли вы с этим определением? Как вы оцениваете политические заслуги Эдварда Кеннеди, семь раз избиравшегося в сенат, перед США?

Эти вопросы обсуждаются на англоязычном форуме Всемирной службы Би-би-си. Здесь вы можете прочитать переводы некоторых писем читателей со всего мира.

Ваше мнение

Я с большим сожалением узнал новость о кончине сенатора Эдварда Кеннеди. На протяжении всей своей политической карьеры он добивался всеобщего равенства. Его решение поддерживать Обаму на выборах 2008 года иллюстрирует, что, когда в 1980 году он сам выдвигал свою кандидатуру, он думал на 28 лет вперед, опережая других кандидатов, таких, как Рейган и Картер. Он бы поддержал только того, чья политическая философия была близка его собственной.<br>Стэфен, Сан-Франциско

Сенатор Кеннеди был великим человеком, мне посчастливилось пообщаться с ним, когда я участвовал в его избирательной компании. Он боролся не только за равные права для всех американцев, но и осуществлял огромную работу по поддержке людей в развивающихся странах. Немногие знают, что благодаря содействию сенатора Кеннеди отец Барака Обамы смог перебраться в США, где он поступил в университет и женился.<br>Мюттью Клакстон, Великобритания

Немногие знают, что благодаря содействию Сенатора Кеннеди отец Барака Обамы смог перебраться в США, где он поступил в Университет и женился Мюттью Клакстон, Великобритания

Мне глубоко несимпатичен Тед Кеннеди, которого я считаю лицемером. Его семья разбогатела на нелегальной продаже виски, его отец был сепаратистом, работавшим послом в Великобритании, и сам он тоже любил выпить. Кроме того, он поддерживал ИРА, и при этом пытался избавить Америку от оружия. Сентиментальность – сентиментальностью, но нужно посмотреть в глаза фактам. Политика была для него скорее хобби.<br>Эндрю, Лос-Анджелес

Со смертью Теда Кеннеди Америка потеряла политика старшего поколения, ответственного и гуманного. После "бушевской" политики США отчаянно нуждаются в таких ответственных людях, которые, исходя из принципов морали, повели бы за собой мир. Я буду молиться за упокой его души, аминь!<br>Ахмед Гани, Бангладеш

В памяти многих останутся трагические страницы истории, связанные со смертью его братьев, и о нем самом – человеке совести и чести, вошедшем в историю. Теперь братья вместе, пусть земля будет пухом семье Кеннеди. Америка будет скорбеть, и остальной мир должен к ней присоединиться. Покойтесь с миром и сознанием того, что вы боролись за правое дело!<br>Колин, Куала-Лумпур

Может, он и сделал что-то хорошее для США, но в других странах его будут помнить за смерть Мэри Джо Копечне, а также – за поддержку боевиков ИРА.<br>ГартНипоул, Великобритания

Для меня он всегда будет человеком, сбежавшим с Чаппакиддика Дэвид Янг, Польша

Историческая фигура, благодаря которой у демократов появилось понимание, в какую сторону им двигаться. Сыграл важную роль в прошлых выборах, помог Обаме обойти Клинтон и стать президентом. Прагматик, понимавший, как важно сотрудничать с оппонентами-республиканцами. Яркая фигура, вдохновлявшая сторонников и внушавшая уважение противникам. Его коллегам по партии будет его не хватать. Америка потеряла харизматического человека.<br>Панча Чандра, Бельгия

С его смертью закончилась важная эпоха. Хотя ему и было непросто вначале, как и любому человеку с "наследием" Кеннеди, он стал легендарным сенатором. Мы потеряли лидера, человека, к чьему голосу прислушивалась даже оппозиция. Мои искренние соболезнования семье.<br>Кэрри, Гавайи

Для меня он всегда будет человеком, сбежавшим с Чаппакиддика. Это пересиливает все его заслуги.<br>ДэвидЯнг, Польша

Эра Кеннеди завершилась со смертью последнего брата. Но, по крайней мере, он уходил, зная, что в США началась новая эра уважения и взаимопонимания как во внутренней, так и во внешней политике. Тед Кеннеди был совестью социальной стратегии Америки, силой, которая так нужна в этой чудесной, но зачастую – беспощадной стране.<br>Сьюзанна Идеен, Германия