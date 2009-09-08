Письма со всего мира: о мерах безопасности в аэропортах

Image caption В 2006 году в международных аэропортах были усилены меры безопасности

Британский суд присяжных в понедельник признал троих мужчин виновными в заговоре с целью взорвать самолеты над Атлантикой при помощи жидких бомб, которые они планировали пронести на борт под видом напитков.

Арест подозреваемых в 2006 году вызвал хаос в аэропортах и привел к ужесточению мер безопасности при полетах, в частности, к ограничению к ограничению емкостей с жидкостями, которые пассажирам позволено проносить с собой в ручной клади.

Чувствуете ли вы себя сейчас более безопасно во время авиаперелетов? Считаете ли вы оправданным ужесточение мер безопасности при регистрации на рейс? Не пришло ли время ослабить контроль в аэропортах?

Эти вопросы обсуждаются на англоязычном форуме Всемирной службы Би-би-си. Здесь вы можете прочитать переводы некоторых писем читателей со всего мира.

Я готова постоять в очереди на проверку при регистрации на рейс зная, что и остальные проходят такой же тщательный досмотр. Я не хочу, чтобы меры безопасности были ослаблены ради экономии пары минут перед полетом – террористы не замедлят воспользоваться этим. Все должно оставаться так, как есть. Эта схема доказала свою эффективность. Я благодарю тех, кто обеспечивает мою безопасность в воздухе и может выделить из толпы людей, способных причинить нам зло.

Джейн Смит, Ноттингем

До тех пор, пока существуют исламские террористы и мусульмане, поддерживающие их в Великобритании, мы никогда не будем в безопасности.

graisofsand, Великобритания

Любые компромиссы в том, что касается безопасности, могут быть опасны и привести к гибели невинных пассажиров Свед А Матин, Карачи, Пакистан

Конечно, пора уже ослабить ограничения, их и вовсе не стоило вводить: они довольно бессмысленны и в любом случае не остановят тех, кто одержим идеей взорвать самолет. Все, чего добились этими мерами, – это хаоса в системе авиаперевозок, а именно этого и хотели бомбисты.

Стив Хэмильтон, Брэйнтри, Великобритания

Интересно, какую паранойю до сих пор вызывают как авиаперелеты, так и поездки другим общественным транспортом. Около 3 тысяч человек каждый год погибают в автокатастрофах, однако об этом редко, когда говорится, или что-то делается для изменения ситуации. Между тем, службы безопасности и правительство воспользовались легко раскрытым заговором, чтобы посеять хаос, панику и чувство неизбежной гибели.

Нил, Бат

Смешно, что тебе не дают пронести на борт губную помаду или какой-нибудь лосьон для загара, или дают тебе пластмассовые ножи и вилки, уверяя, что все это для нашей же безопасности. И в то же время, по какой-то непонятной причине, вы можете пронести с собой в салон огромную стеклянную бутылку виски, которой легко можно проломить кому-то голову. Не понимаю, почему это дозволено? Не связано ли это с тем, что мы не хотим терять прибыль с продаж в магазинах беспошлинной торговли? Ну конечно же нет!

Адриан Магридж, Честер, Великобритания

Я сам работаю в службе авиационной безопасности, так что, надеюсь, мой комментарий будет полезен. Я очень удивлен тем, как много читателей здесь выступают за послабление мер безопасности. Если мы хотим победить терроризм в долгосрочной перспективе, нельзя снижать меры безопасности, таким образом, приглашая совершать на нас нападения. Наши службы безопасности уже проделали большую работу, выявив столько потенциальных угроз.

Адриан Ли, Сиренсестер, Великобритания

Проблема в том, что эти террористы – совершенно отчаянные безумцы. И если они захотят взорвать самолет, они найдут способ это сделать. Некоторые из них такие сумасшедшие, что я не удивлюсь, если они решат даже имплантировать бомбу хирургическим путем в собственные кишки. Так что, не думаю, что существующие меры безопасности эффективны. Как нация мы перестали уделять достаточное внимание тому, как много людей погибло в результате террористических нападений с 2000 года и сколько людей погибло в результате дорожно-транспортных происшествий.

Джим И, Стаффордшир, Великобритания

Те, кто считают, что меры безопасности бессмысленны, должны подумать еще раз. Без этих мер террористы смогли бы проникнуть в любой самолет, в любую зону вылетов или прилетов и пронести с собой все, что угодно – от канистры с бензином до любого оружия. Именно меры безопасности вынудили этих ребят изобретать новые пути создания бомбы, и пройти сложный путь, по которому их и выследили сотрудники МИ-5.

Джон, Франция

Конечно, пора уже ослабить ограничения, их и вовсе не стоило вводить: они довольно бессмысленны и в любом случае не остановят тех, кто будет одержим идеей разрушить самолет. Стив Хэмильтон, Великобритания

Не должно быть никакого компромисса в том, чтобы сделать авиаперелеты как можно более безопасными. Необходим полный досмотр как сотрудников аэропортов, так и пассажиров. Даже VIP-пассажиры не должны быть освобождены от проверок, поскольку террористы могут попытаться подсунуть взрывчатые вещества в их багаж. Любые компромиссы в том, что касается безопасности, могут быть опасны и привести к гибели невинных пассажиров. Мир должен сделать все возможное, чтобы случаев, подобных взрыву над Локкерби, больше не повторилось.

Свед А Матин, Карачи, Пакистан

Я отношусь к тем немногим, кто никогда не летал на самолете, хотя и посмотрел всю Европу. Честно говоря, не хочу летать, и вовсе не потому, что боюсь самолетов. Но я не против провести отпуск и в Великобритании. Если уж я готов был вытерпеть три дождливых лета подряд здесь, в Уэльсе, зачем лететь за границу? Это не очень-то полезно для окружающей среды. А все из-за того, что авиатопливо стоит очень дешево по сравнению с тем, что платят автомобилисты. Поднимите налог на авиатопливо до того же уровня, и мы посмотрим, сколько народу по-прежнему будут летать на самолетах!

Эндрю Лай, Джонстон, Пемброкешир, Великобритания

Тот факт, что в результате террористических действий наши меры безопасности были усилены до предела, как это видно в аэропортах, а у нас отобраны основные права на свободу, по сути говорит террористам, что они победили. Ведь именно такой реакции они и добиваются. Чтобы вы предпочли: подарить террористам чувство удовлетворения от того, насколько они сумели ограничить наши жизни или же высказать им свое презрение и продолжать жить, как ни в чем ни бывало? Свобода стоит того, чтобы рисковать ради нее своей жизнью.

Али Си, Великобритания

Безопасны ли сейчас авиаперелеты? Нет, и не безопасны в будущем для наших детей. Когда же мы, наконец, очнемся и примем тот факт, что существующий высокий уровень авиаперевозок несет намного более серьезную смертельную опасность для всех нас, чем любая террористическая организация.

Джи Кей, Глазго

Меня беспокоят вовсе не меры безопасности. Я рад, что они существуют! То, что меня действительно угнетает – это возвращение на родину и ожидание в очереди на паспортный контроль, которое может растянуться на час.

mickfewkes, Лейстер, Великобритания