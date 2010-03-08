Максим Мошков: если выключат интернет, я потеряю смысл жизни

Создатель самой первой интернет-библиотеки в России lib.ru Максим Мошков, говорит, что живет в интернете. Продюсер bbcrussian.com Глеб Федоров также узнал, чем Мошкова не устраивают действия государства в интернете.

Би-би-си: Когда для вас начался интернет?

Максим Мошков: Примерно в 1992 или 1993 году. Я был молодым сотрудником НИИ и там познакомился с электронной почтой. Она приходила на компьютер нашей секретарши, а потом с этого компьютера ее раздавали по сотрудникам на дискетах.

Интернета в знакомом смысле этого слова тогда не существовало. Тогда были связь-канал, кабель, система передачи данных, протоколы. А вот то, что мы воспринимаем как интернет - "www", картинки, информацию, которая там хранится - тогда это было лишь маленькой служебной частью.

Би-би-си: Было ощущение, что он пришел надолго?

Если выключат интернет и все компьютеры на свете, то я не только безработным останусь, потеряется смысл жизни... Максим Мошков

Максим Мошков: Ощущения того, что он исчезнет, конечно же, не было. Просто ты в какой-то момент понимаешь, как им пользоваться. В этот момент у тебя переключается сознание, и ты понимаешь, что это такое и что с него можно получить. А делаешь шаг в сторону - там нормальные люди, радио, телевидение, газеты на бумагах.

Был длительный период, когда я был сам уже в интернете, а все остальные были вне его. И этот период продолжался лет пять-шесть, а то и все десять. Я застал момент, когда прокладывали интернетовские дороги, а только потом стали уже задумывать, что по ним возить.

Би-би-си: Как получилось, что библиотеку lib.ru вы создали всего через пару лет после знакомства с интернетом?

Максим Мошков: Собственно, что такое интернет? Ты туда пришел, увидел возможности, а дальше их надо осваивать и учиться. Библиотека - это моя попытка понять, как работает интернет, и что у него внутри. Во время изучения технологий "www" мне надо было тренироваться. Библиотека была моей "тестировочной" страничкой.

Би-би-си: За последние почти 20 лет вы не сменили места работы. Получается, что интернет стал для вас средством зарабатывания денег?

Максим Мошков: Интернет приносит какие-то деньги, потому что приходят заказы и какие-то дополнительные подработки. У меня есть несколько коммерческих сайтов, которые приносят немного денег. Если про библиотеку, то на ней зарабатывать неохота. Если меня уволят со всех работ, то я буду выживать при помощи интернета. Но работая на стороне я имею возможность не зависеть от него. Это интересней.

Би-би-си: Ваша профессиональная деятельность сильно связана с интернетом?

Максим Мошков: Моя основная профессия - это технологии Unix, интернета, TCP/IP и программного обеспечения, который со всем этим связан. Так что если выключат интернет и все компьютеры на свете, то я не только безработным останусь, потеряется смысл жизни. Так что с интернетом я связан напрямую. Я в нем живу.

Би-би-си: В чем добро интернета?

Так что с интернетом я связан напрямую. Я в нем живу. Максим Мошков

Максим Мошков: Раньше он связывал компьютеры. Сейчас наступает момент, когда он связывает не просто компьютеры, а людей. И от этого огромная польза, потому что, чтобы найти жену или место, где что-то купить, отдохнуть, узнать, как проехать - для этого не нужно вставать с места. Нужно просто достать "железку" и выйти в интернет.

Би-би-си: А зло?

Максим Мошков: Проблема интернета не только в том, что ты видишь весь мир, а весь мир видит тебя в тот момент, когда ты смотришь на мир. А в этом мире не все хорошие и добрые. Там есть злодеи, воры, обманщики, спамеры, недобросовестные люди. И вот ты, как только высунул голову во внешний мир, становишься как бы мишенью.

Главное зло интернета, на мой взгляд, это недобросовестное его использование. Вторая неприятность интернета это, безусловно, то, что он очень увлекает. Есть игроманы. Сдается мне, что существуют и интернетоманы. Ну, и третья неприятность интернета это то, что туда сунуло голову государство. Оно обычно ведет себя везде, куда приходит, как слон в посудной лавке. И это немножко напрягает.

Би-би-си: А что государство делает не так?

Максим Мошков: Государство - это государство: оно не может не сунуть нос, куда ему хочется. В Америке оно готово сунуть нос к вам в кровать, выяснять, как вы ведете себя дома, в семье и так далее.

Здесь оно идет на поводу у коммерческих лобби, которые зарабатывают миллиарды, продавая воздушные авторские права.

Дело в том, что много лет после своего создания интернет создавался, руководился и разруливался людьми, которые в нем работали и его строили. Поэтому ему не нужны были законы в государственном смысле этого слова. Законы строились автоматическими самими людьми, которые организовывали интернет.