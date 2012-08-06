Блог Владимира Козловского

Владимир Козловский - журналист, политолог, много лет сотрудничающий с Русской службой Би--би-си, живет и работает в Нью-Йорке. Его блог - о малоизвестных сторонах жизни Большого яблока и Америки в целом.

Олимпийские страсти

В США разразился копеечный, но громкий скандал в связи с парадной формой, в которую будут облачены 540 американских олимпийцев на церемониях открытия и закрытия Лондонских игр.

Форму уже не в первый раз поручили придумать знаменитому модельеру Ральфу Лорену, который одевает олимпийцев бесплатно, а широкой пубике продает форму за деньги: за берет, например, берёт 55 долларов, а за блейзер – 795.

Вместо эрфрансовских беретиков, делающих наших легкоатлетов похожими на художников с Мон-Мартра, я бы, по крайней мере, нахлобучил на них ковбойские шляпы или бейсбольные шапочки. Владимир Козловский

К лореновскому комплекту предъявляют несколько претензий. Во-первых, многих коробит его французистость. Франция несколько непопулярна в американском народе, хотя уже не так, как когда картошку фри спешно переименовали здесь во "фридом". А спортсмены выглядят в лореновской форме, как стюардессы "Эр Франс".

Строго говоря, у американцев нет национального костюма вроде кожаных юбочек у баварцев, стеганых халатов у узбеков или собольих шуб у русских. Баварцам, узбекам и русским поэтому легко одеть свою команду. Еще легче экипировать спортсменов Маршалловым островам, чьи олимпийцы щеголяли в 2008 году в юбочках из травы. А американцам не знаешь, что и шить.

Но вместо эрфрансовских беретиков, делающих наших легкоатлетов похожими на художников с Монмартра, я бы, по крайней мере, нахлобучил на них ковбойские шляпы или бейсбольные шапочки.

Как говорил Жюль Ренар, "художник – это человек, носящий берет". Но он не говорил, что "спортсмен – это человек, носящий берет". Во всяком случае, американский. Америка – не беретная страна.

Еще можно было втиснуть олимпийцев в хрестоматийные джинсы фирмы Levi’s, или, как мы звали их в юности, "левиса". Беда в том, что фирма закрыла свою последнюю фабрику на американской земле еще в 2003 году.

Свято место пусто не бывает, и отечественный лейбл "Хики Фриман" немедленно вызвался пошить олимпийцам наряды на своей территории. Но времени уже было в обрез, и этот почин оказался невостребованным... Владимир Козловский

Это подводит нас ко второй – и главной - претензии к лореновскому ансамблю. Она касается места его пошива. Демократы в конгрессе были настолько шокированы тем, что костюмчики, оказывается, пошиты в Китайской Народной Республике, что девять их сенаторов немедленно внесли законопроект, предписывающий впредь одевать олимпийцев на родине. Известно, что предвыборный сезон оглупляет политиков еще больше обычного.

К демократам присоединилось несколько республиканцев, но основной шум все же слышится слева, хотя, казалось бы, основная масса американских космополитов гуртуется как раз на этом фланге.

"Я считаю, что Олимпийскому комитету следовало бы постыдиться! – поджал губы елейный вождь демократов в сенате Гарри Рид. – Я считаю, что ему должно быть неловко! Я считаю, что ему следовало бы взять все эти формы, свалить их в большую кучу, сжечь и начать сначала!"

Ему подпел вождь республиканцев в палате представителей Джон Бейнер, но, по сравнению с Ридом, он выразился пресно, и поэтому все потом цитировали демократа.

Свято место пусто не бывает, и отечественный лейбл "Хики Фриман" немедленно вызвался пошить олимпийцам наряды на своей территории. Но времени уже было в обрез, и этот почин оказался невостребованным, хотя дал сторонникам свободного рынка повод лишний раз похвалить Адама Смита.

Помнится, когда после 11 сентября все бросились за американскими флагами, оказалось, что отечественных днем с огнем не найдешь: везде одна китайщина. Экономическая подоплека простая: если дешевле везти из Китая, то будут везти из Китая, а не орудовать иголкой в Америке. Владимир Козловский

На самом деле, поезд давно ушел. Швейной промышленности в США практически не осталось. Что значит "практически"? Объясняю: 98% продаваемого здесь шмотья изготовлено за границей. Не 50%, не 75%, не 80%, а все 98%. Что есть почти сто.

Конечно, получая под 200 тысяч в год, наши солоны, очевидно, не заглядывают в простонародные "Уолмарты" и "Таргеты". А если бы заглянули и порылись по полкам, то не нашли бы ни одной шмотки отечественного происхождения.

Еще десять лет назад в швейной промышленности США работали 350 тысяч человек. А сейчас осталось лишь 147 тысяч, что на страну в 300 миллионов с гаком, считай, ничего. Вот я и говорю: "Поезд давно ушел".

Помнится, когда после 11 сентября все бросились за американскими флагами, оказалось, что отечественных днем с огнем не найдешь: везде одна китайщина. Экономическая подоплека простая: если дешевле везти из Китая, то будут везти из Китая, а не орудовать иголкой в Америке.

Если конгресс заставит обшивать спортсменов на родине, то окажется, что и ткань давно везут из-за кордона, и пуговицы, и швейные машины, и, наверное, даже наперстки. А также швей-мотористок. И Швейков-мотористов (шутка).

"Зато мы делаем ракеты", - начал писать я, но спохватился, так как при Обаме мы уже не делаем и ракет, а запускаем астронавтов на российских, так что пора их уже переименовывать в космонавтов.

И даже президент у нас несколько иностранный. Обама родился на Гавайях, с которыми у большинства американцев мало общего, кроме загара, и ходил в школу в Индонезии, где его знали как Бари Соэторо.

ВАШИ КОММЕНТАРИИ

сочинение на свободную тему ученика 5-го класса советской школы <strong>viktor, new york</strong><br/>

Интересный ты человек Володя. Жаль что не смогу с тобой пообщаться.

<strong>Геннадий, Запорожье</strong><br/>

Просится на язык -гудбай Америка,однако доллар силен.

<strong>Олег, Украина</strong><br/>

Браво, Владимир, отличная статья! Оказывается, рядовые американцы так же, как и русские, грустят о былом величии государства. [] А ещё в советские времена был такой анекдот. Американский президент глядит на советского генсека и вздыхает: "Ну что, доразоружался?" Тот ему в ответ: "А ты довооружался?" Входит китаец с автоматом: "Прогулка закончена, по камерам!" Так может быть, двум великим нациям стоит поскорее забыть мелкие распри на тему у кого задница шире и встать плечом к плечу перед лицом неминуемой угрозы? ;o)

<strong>e-one-off, </strong><br/>

В начале первого фильма из трилогии по мотивам книг Толкиена "Братство кольца" есть эпизод, когда волшебник рассматривает надпись на внутренней стороне кольца, проявившуюся после огня камина. В замечательном переводе этого фильма Дмитрия Пучкова (Goblin) в этот самый момент происходит следующий диалог:

Гэндальф: посмотри ка что там написано?

Фродо: "Маде ин Чайна"

Гэндальф: "Я так и знал"

Так и в жизни - очень многие вещи сделаны именно в Китае. И это просто реальность. Рынок диктует свои правила, и "бизнес есть бизнес". Пока сделать некую вещь с сохранением всех качеств и под контролем Американского/Европейского производителя в Китае будет выгоднее, чем сделать эту же вещь в Америке - ее будут делать в Китае. Гораздо хуже, когда в Китае делается ВСЕ (включая разработку, дизайн, производство), а в стране продажи только лепят этикетку. Когда Америка/Англия/прочая страна станет так поступать во всем - она перестанет быть великой державой. Вот чего надо бояться.

<strong>Pavel Fedorov, Russia, Perm</strong><br/>

Браво! Очень повесилили, спасибо огромное. Зато Америка самая демократичная страна, мы люди "из-за железного занавеса" путинского еще в это верим )<strong>Артур, Москва</strong><br/>

Абсурд дошел до того, что мы покупаем сувениры с канадской и американской символикой в США и Канаде бред бред бред <strong>Alex, Montreal</strong><br/>