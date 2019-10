"Осторожно, люди!": догматы науки и смелые диссиденты

В своем блоге легендарный ведущий Русской службы Би-би-си Сева Новгородцев смотрит на новости дня порой под самым неожиданным углом.

В известном термине "наука и религия" заложено привычное нам противопоставление. В зависимости от ваших взглядов это либо научный прогресс против косности церковников, либо – наступление вульгарного материализма на высокие духовные ценности.

На самом деле и "наука" и "религия" – это люди, носители догмы. Догмы либо религиозной, либо научной. Носители ее верят в правоту и незыблемость своей системы убеждений и борются с теми, кто пытается ее подорвать.

Меня сегодня интересуют догматы науки и диссиденты, не побоявшиеся выступать против них. Начну с американского генетика с русской фамилией.

Говард Темин работал в конце 60-х в Висконсинском университете, изучал вирусы раковых опухолей. У этих вирусов нет ДНК, их генетическая молекула — это отрезок РНК, функция которой в обычном биологическом процессе — это перенос информации ДНК для синтеза белков. Этих белков в нашем теле, кстати, более 30 тысяч разновидностей.

В данном случае вирус внедрялся в клетку и захватывал процесс ее воспроизводства, производя только больное потомство. Темин предположил, что информация РНК идет не в одном направлении - ДНК-РНК-Белок, как считала научная догма того времени, а в обоих. Другими словами, информация идет и в обратном направлении, меняя генетический код самой клетки.

Темин опубликовал свои исследования, за что был отлучен от науки и назван еретиком. Дальнейшие исследования вирусов СПИДа подтвердили его правоту, и Темин получил Нобелевскую премию 1975 года за открытие "обратной транскрипции", в процессе которой фермент синтезирует ДНК на матрице РНК.

Другими словами, ДНК посылает информацию на РНК, а та, в свою очередь, может послать ее обратно в ДНК. Это означает, что процесс наследственности зависит не только от "генетических чертежей" или случайных мутаций, как считали раньше, но регулируется окружающей средой, а в основе всего механизма находится некий сложный биологический процесс, созданный.. Ну, скажем, Природой.

Затем, в 1988 году, генетик Джон Кернз изучал кишечную палочку с поврежденной ДНК. Эти микробы были не в состоянии переваривать лактозу, молочный сахар. Кернз поместил эти бактерии в среду, где кроме молочного сахара ничего не было. То есть — хочешь питаться, кушай лактозу, не можешь — как хочешь.

Ученый был уверен, что палочки, неспособные расти и размножаться, просто погибнут. К его удивлению, в посеянных культурах появились колонии микробов-мутантов, которые "научились" питаться лактозой. Голод — не тетка, он вынудил кишечную палочку искать выход из кризиса, включать внутренние механизмы адаптации.

Это, господа, весьма отличалось от стандартной модели, тем более что Кернз осмелился предложить еретический термин "направленная мутация". Куда направленная, а главное, кем? Все крупные мировые журналы обрушились на генетика, журнал Science так и озаглавил редакторскую колонку: "Ересь эволюционной биологии".

Жрецы научного материализма в белых халатах готовы были подвергнуть Кернза инквизиции.

Результаты работ Кернза были потом многократно подтверждены, последняя попытка опровергнуть его была предпринята в 2002 году.

Получается, что процесс эволюции бактерий беспорядочен и хаотичен, но в этом хаосе есть направление и цель. Откуда мы это знаем? Потому что, как только бактерия находит адаптивную мутацию, процесс прекращается.

Это похоже на шутку — почему потерянную вещь находишь в самом последнем месте?

Потому что, когда нашел, то искать больше не надо.

(По материалам книги Spontaneous Evolution, Our Positive Future and a Way to Get there From Here — "Спонтанная эволюция, наше позитивное будущее и как туда попасть отсюда". Брюс Липтон и Стив Баерман, 2009 год)

Догматизм найдётся во всякой конкретной науке (примеров приведу множество - хотя бы концепция литосферных плит, или рассепления индоевропейцев в бронзовом веке) - это то, что упрощает,что принято на веру, кажется истиной по привычке. То есть - банальность. Выйти из рамок банальности не просто. Но нужно, иначе она становится агрессивной антинаукой. А выход прост - одна конкретная наука сама себя проверять не может, она становится достоверной только на стыке наук: геологию может проверять планетология (сама сплошная гипотеза), иcторическую лингвистику - археология. Специалист в одной науке - не более чем лаборант. И не забывать о философии - только она сохраняет восприятие целостности Вселенной, без неё каждая наука - слепой щенок.

<strong>Владимир, Москва, Россия</strong><br/>

Абсолютно сумасшедшая идея:не контролирует-ли более ранняя циклическая т.е. двухмерная днк бактерий более позднюю эвалюционно "относительно" линейную днк многоклеточных химическим или даже квантовым путем? Можно было-бы проверить...

<strong>ваня иванюта, rassia</strong><br/>

"На самом деле и "наука" и "религия" – это люди, носители догмы. Догмы либо религиозной, либо научной. Носители ее верят в правоту и незыблемость своей системы убеждений и борются с теми, кто пытается ее подорвать."

Попытка приравнять науку и религию - это возмутительно. Наука имеет дело с доказуемым - проверяемым, повторяемым, измеримым (иначе это не наука). Критика нормальна, попытки опровергнуть что-либо составляют неотъемлемую часть научного метода. При этом некоторые отдельные личности, конечно, могут быть сколь угодно догматичными, но не в этом соль. Наглядные и независимо повторяемые опыты и

расчёты пробъются сквозь этих личностей рано или поздно.

Религия принципиально другая. Про ненаблюдаемое, недоказуемое, неповторяемое. Заповедник догматиков.

<strong>vvm13ru, </strong><br/>

На самом деле и "наука" и "религия" – это люди, носители догмы. Догмы либо религиозной, либо научной

Такое утверждение может сделать только человек, который понятия не имеет, что такое наука. Абсолютно невежественный. Наука, в отличие от религии не может быть догмой, так как все научные утверждения, в отличие от религиозных проверяемы и доказуемы. Если периодически в науке и возникают догматические утверждения, то они довольно быстро опровергащтся. Наука динамична, движется вперед, а не застыла где-то в бесконечно далеком прошлом.

<strong>Норайр, </strong><br/>

Механизмы Природы человеку еще далеко не все известны. Но почему господин Сева не ополчился против нелепых теорий относительности Эйнштейна, которые вот уже второе столетие калечат современную физику (да и науку вообще). Пытливые исследователи давно уже надежно доказали ложность этих "теорий".

<strong>Михаил, Кишинев, Молдова</strong><br/>

Не верю в Триединого... Но придерживаюсь Православия - так мне удобнее

Верю в Единого - Вселенский Разум и допускаю, что это одно и то же

Самое яркое проявление единства материализма и идеализма компьютеры, их хард и софт, при чём, хард не может существовать без софта, а софт и двоичная система счисления без компа - ЛЕХХХХКО! Что это значит?!

А значит это, что при единстве Добра и Зла - Добро главнее. В компьютере, как и в материальном мире, мысль, разум - это Аверс, а хард и тело - это реверс, или Разум - это решка, а тело - это орёл.

И в основе Ума и Бога (того места, где Ума - ОЧЕНЬ много), - лежит простая вещь! - Да и нет!Янь и Инь, единица или ноль

Разум возможен без материи. До большого взрыва и элементарных частиц-то не было! А ЗАКОНЫ, по которым они должны существовать - уже были! Закон был, а НОСИТЕЛЯ ЭТОГО ЗАКОНА - НЕ БЫЛО!

Обратная транскрипция способна приоткрыть тайны эволюции, но Боже! Как же хочется увидеть клон Гитлера или Ленина! Обр. транскрипция -это эволюция!

<strong>albor.ru, </strong><br/>

Я не Говард Темин, а Адам Казлевич и у меня свой взгляд на вирус рака. ДНК-РНК-Белок - это что автомобиль на дороге: ДНК - водитель, РНК - вирус раковой опухоли, а общее уже белок. Иммунная система в основном, если машина не грязная и не битая реагирует только на водителя, несмотря какие кренделя вытворяет машин: РНК. И Обратная связь с машиной через ключи, алкотестеры машины и прочее есть и т.д. А уже качество и колличество дорог уже порождает пробки - опухоли. Можно и водилу уму разуму учить или самим заранее увеличивать дороги, а не предоставлять это делать РНК - и вы таки видели стоянки в центре Москвы... Можно отказаться Путину от немецких машин, так в открытом обществе его самого съедят, а вот химиотерапию провести это в системе ДНК РНК белок... Вчера смотрел "Миссия не выполнима 2" - так почему-то в первую очередь там грохнули создателя не самой "Химеры", а антивируса! Со СПИДом проще. Если у тебя есть фонтан - заткни его! Козьма Прутков. Будут деньги: звоните господин борон...

<strong>Валерий Хакимович, Уфа</strong><br/>

Темин предположил, что информация РНК идет не в одном направлении - ДНК-РНК-Белок, как считала научная догма того времени, а в обоих. ДНК-РНК-Белок, если я правильно понимаю, можно назвать фракталом Бозона Хиггса, как кинокадр увеличивается кинопроектором на большой экран... И сказать вам и кто тогда БОГ???

<strong>Валерий Хакимович, Уфа</strong><br/>

Это все укладывается в понятия неравновесной термодинамики, от которой даже многие ученые весьма далеки, не говоря об обывателях. Мы все привыкли и нас учат, что окружающий нас мир подчиняется законам равновесной термодинамики, что находит многократное подтверждение в повседневной практике и математически это означает достижение максимума энтропии. Однако это не полная картина природы, осбенно если это касается биологических процессов.

С уважением, ЕА

<strong>Judgin, Moscow</strong><br/>

Вы тут малёх не правы. Во-первых, если бы всё это было научными догмами, то правоту смельчаков никто бы не признал до сих пор (и никогда вообще). Во-вторых, мутации у бактерий не прекращаются - просто в этом примере выжившие мутанты начинают доминировать, а остальные исчезают вообще, никакой мистики.

<strong>Eugene, </strong><br/>

Ересь, в науке ли, в религии - всегда рождается, как ответ на вырождение и того, и другого, она - залог обновления коснеющей мысли, и ее нападки на ересь и еретиков - необходимое условие эволюции жизни.

"Е-ресь" - "истинная вера" (др. греч.)

<strong>Nikolaus, Россия</strong><br/>

Вообще-то, вера основана на неизменности представлений, а знание, наоборот, добывается опытным путем. Поэтому существуют две тавтологические пары: "религиозная вера" и "научное знание". Вы же предложили оксюморон: "догматы науки". Корректно говоря, нужно было поставить вопрос об амбициях или невежестве в официальных кругах.

Речь, однако, не о правильном словоупотреблении. Когда я учился в школе, на уроках естествознания нам рассказывали о ветвистой пшенице, морозоустойчивых сортах культурных растениях, гибриде пшеницы с пыреем и прочих чудесах учения Лысенко. Потом это все заклеймили как "лысенковщину". Однако, в последнее время появились сообщения о том, что ученым все-таки удалось передать по наследству приобретенные признаки, т.е. воплотить идеи Лысенко в жизнь. Вот, и вы об этом пишете. У меня, в связи с этим, вопрос к вам, как автору рубрики, где вы представляете читателям не всегда известные курьезы. А именно: добился ли Лысенко каких-то конкретных успехов в своей работе или

<strong>Сергей, Бостон, </strong><br/>

Увидеть противоречия в догматизме – науке, религии, и иных законов и правил социума, это уже, хорошо. А ещё лучше, предложить оптимальный выход из паранойи (застоя развития знаний) догматизма. И, конечно, гарантом от такого застоя в развитии Человечества (догматизма), является Демократия, в устройстве социума людей.

<strong>Evgeniy, </strong><br/>