"Осторожно, люди!": плацебо и ноцебо

В своем блоге легендарный ведущий Русской службы Би-би-си Сева Новгородцев смотрит на новости дня порой под самым неожиданным углом.

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Медицинский термин "плацебо" (производное от латинского слова"нравиться") в народе часто переводят как "пустышка". Пустышка и есть: сахарная пилюля без лекарства, без лечебных свойств. Однако такая пустышка нередко лечит не хуже лекарства.

Это называется "эффект плацебо". Больному внушили, или он сам поверил доктору, и болезнь отступила.

В 2002 году в американской солидной научной публикации New England Journal of Medicine появилась статья хирурга доктора Брюса Мозли. Специальность доктора тут очень важна, поскольку известно, что в хирургии эффекта плацебо не бывает по определению. Однако доктор Мозли, оперировавший артритные колени, решил проверить.

Он разделил своих пациентов на три группы. Первой группе он срезал повреждённые хрящи, второй группе промыл коленные суставы для снятия воспаления, то есть, провел стандартные операции. Третью группу пришлось "обманывать". Пациентам проводили обезболивание, делали три обычных надреза, прыскали соленой водой, якобы промывая сустав, и через 40 минут накладывали швы. Послеоперационные процедуры были одинаковы для всех трех групп.

Результаты оказались поразительными - пациенты из группы "плацебо" поправились точно так же, как и остальные. Докторам пришлось продолжать свой обман, и больные еще два года не знали, что их бессовестно надули, то есть вылечили безо всякой операции.

Тут же телевидение показало, как пациент, который в прошлом не мог ходить из-за остеоартрита коленных суставов, играет в баскетбол со своими внуками.

Таких примеров сотни и тысячи. Считается, что правильно примененная пустышка по эффективности отличается от лекарства в среднем на два процента, при этом от пустышки не бывает побочных эффектов.

Можно сказать, что вера, или как говорят врачи, "позитивное мышление" способно излечить больное колено, не говоря уже обо всем остальном.

Соответственно, негативное мышление или неверие действуют, как говорится, "с точностью до наоборот".

Но это уже не "плацебо", а "ноцебо". В 2003 году в специальной телепрограмме на канале Discovery Health Channel доктор Клифтон Медор рассказал, что в 1974 году у него был раковый пациент, Сэм Лонде. Он был обречен, его рак пищевода был неизлечим. Это знали врачи, это знал сам больной. Когда Сэм Лонде умер, никто не удивился.

Удивление было после вскрытия. У покойного нашли пару раковых пятен на печени и одно на легких. Пищевод его был чист. У Сэма Лонде был рак, но умер он не от него. Доктора Медора терзают сомнения. "Быть может, - говорит он, - мы отняли у него надежду". Можно сказать, что Сэм Лонде умер от "ноцебо".

Схожие мысли есть в Евангелии от Матфея, глава 17-я.

Оставшись с Иисусом наедине, ученики спросили: - Почему же мы не могли изгнать демона? Иисус ответил: "Потому что у вас мало веры".

"Говорю вам по правде: если бы ваша вера была величиной хоть с горчичное зерно, то вы могли бы этой горе сказать: "Передвинься отсюда туда", - и она бы передвинулась; для вас не было бы ничего невозможного". Конец цитаты.

А как верить, если внутри пусто и никакой веры нет?

С чего начинать перестройку своего ноцебо в плацебо?

Вот ведь вопрос.

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Говорят в окопах не бывает атеистов.Значит нужна обстановка окопов, например:не верите, что можете похудеть-покупайте только не вкусные продукты оптом на весь бюджет, не помогает-пересаливайте, переслащивайте, максимум масла,уксуса перца, горчици. Моя жена говорит -не убедительно. Тогда подругому- не живете полной грудью в своей квартирке, но город дыра, тогда автостопом на месяц другой к морю бомжевать, случайные заработки (посудомойка или дворник).Да, главное, осуществлять не обязательно, просто представьте себе подобное и ,вера в себя, начнет возвращаться.

<strong>Николай, Россия Ульяновск</strong><br/>