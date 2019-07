"Осторожно, люди!": о перенаселении Земли

В своем блоге легендарный ведущий Русской службы Би-би-си Сева Новгородцев смотрит на новости дня порой под самым неожиданным углом.

"Осторожно!": учение Мальтуса

Нас в детстве Мальтусом пугали. Цитировали Ленина (том 23 страница 257), у которого есть такие слова: "нужна борьба против попыток навязать это реакционное и трусливое учение самому передовому, самому сильному, наиболее готовому на великие преобразования классу современного общества..."

Автор реакционного и трусливого учения, Томас Мальтус, родился в 1766 году, в один год с Карамзиным. Окончил Кембридж, был одновременно членом Королевского общества и членом Французской Академии. Основал Клуб политической экономии, был одним из создателей Лондонского статистического общества. Всю жизнь отказывался от высоких государственных должностей, которые ему предлагало правительство, считая главным делом научную работу.

Мы его помним по работе Essay on the Principle of Population (Очерк о законе народонаселения). Книга вышла в свет в 1798 году. В ней Мальтус приходит к выводу, что народонаселение растет в геометрической прогрессии, а средства существования - в арифметической, посему кризис неизбежен.

Марксисты имели свои теории относительно производительных сил и средств производства, поэтому Мальтуса они ненавидели со всей силой классового чувства.

Только в 1993 году, где-то в Петрозаводске, появилось постсоветское издание русского перевода. Думаю, не только потому, что идеология изменилась. Мировой контекст, господа, совершенно не тот. Предсказания Мальтуса сбываются с устрашающей силой.

Это не мое мнение. В сегодняшней газете Times наше национальное достояние, знаменитый естествоиспытатель и известнейший на весь мир телеведущий программ о природе, сэр Дэвид Аттенборо, прямым текстом заявляет: "We are a plague on the Earth".

Plague, вообще-то - это "чума", но здесь сэр Дэвид ссылается на Библию, на бедствия, обрушившиеся на египтян за отказ отпустить порабощенных сынов Израилевых. Писание трактует это как "казни египетские".

Вот такой казнью египетской для планеты Земля, по мнению Дэвида Аттенборо, становится народонаселение. Человеческие массы заполняют новые территории, к 2050 году земных ресурсов будет уже недостаточно. "Перед нами выбор, - говорит он, - остановить рост населения или погибнуть"

За более научным и точным определением проблемы, а также тем, что можно сделать, обратитесь на сайт http://www.populationmatters.org/

На первой странице сайта - счетчик, на нем видно с какой скоростью прибывает население Земли. Сегодня, во вторник 22 января 2013 года, без четверти 3 дня по Гринвичу он показывал 7 миллиардов, 125 миллионов, 107 тысяч, 101 человек.

Помните старую песню: "Я другой такой страны не знаю, где так вольно дышит человек..."

В переводе на строгие цифры, человек на территории Российской Федерации вольно дышит в количестве 8,4 на квадратный километр.

Если бы в России жили, как в Великобритании, 246 человек на квадратный километр, то российское население составляло бы 4 миллиарда 100 миллионов.

Если бы плотность населения была по японскому образцу, то в России жило бы 5 миллиардов 616 миллионов.

Если за основу взять сингапурскую скученность, то Россия наполнилась бы людьми в количестве 104 миллиарда 716 миллионов, а если довести плотность до княжества Монако, то от Балтийских морей до Сахалина там бы ходило, сидело и лежало 268 миллиардов 916 миллионов.

Так что расти еще есть куда.

Часто слышу или читаю про перенаселение планеты и нехватку на ней пастбищ. А когда выезжаю из Уфы, еду по неплохим, кстати, дорогам - а вокруг поля, поля до горизонта. Потом коротенько появится село или деревня, и снова -поля, поля. Многие из них не засеяны ничем. Трава растёт - сочная и много её. Такая охватывает гордость. За Россию. Японцы, к примеру - сидят на голых камнях. Бедные. Тесно. Много их. От таких грустных мыслей сильней давлю на акселератор. Машина тут же ускоряется. Хорошая она у меня. Японская. И японской же сборки. Настроение заметно улучшается.

<strong>Вячеслав, Уфа, Россия</strong><br/>

Мальтус был гениальным ученым, браво, Сева! Das kapital можно давно выбросить на помойку!

<strong>Leon, France.Strasbourg</strong><br/>

Полный бред очередного "гениального русского пророка" то бишь сёвы Новгородцева. А ссылка диффамационна с первоначалу.

<strong>hjk, hjk</strong><br/>

В 2008-2009г РФ,Украина, Казахстан, имея переизбыток в производстае зерна, не смогли его реализовать на мировых рынках. Видимо, по причине невостребованности.

<strong> Новосибирск</strong><br/>