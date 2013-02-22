"Осторожно, люди!": о притяжении электричества

В своем блоге легендарный ведущий Русской службы Би-би-си Сева Новгородцев смотрит на новости дня порой под самым неожиданным углом.

Аудиоверсию рубрики "Осторожно, люди!" слушайте также в программе "БибиСева", которая выходит в интернет-эфир на сайте bbcrussian.com ежедневно по будням в 19:00 по Москве (15:00 по Лондону). Подкаст программы можно загрузить здесь.

Программа "БибиСева" на сайте микроблогов Twitter

Предыдущие блоги "Осторожно, люди!" и отрывки из "БибиСевы"

Что такое электричество? Поток электронов. Что такое электрон? Точно не знает никто. "Электрон" - слово греческое, означает "янтарь", это вещество, которое немцы обозвали "бернштейном".

За 600 лет до нашей эры древние греки знали, что если потереть "электрон" шерстью, получается... Что получается, впрочем, они внятно объяснить не могли, поэтому приписывать им открытие электроэнергии, пожалуй, не стоит.

Кто изобрел электричество? Отто Фон Геррик с вращающимся шариком из серы, Стефан Грей с его проводниками, Бенджамин Франклин, Александр Вольта? Нет, господа.

Задолго, за миллионы лет до этих знаменитых ученых, электричество не только изобрели, но и использовали в своей системе защиты электрические угри и скаты. Клетки, генерирующие ток, у них соединены последовательно, - так создается нужное напряжение, до 10 тысяч вольт или больше, а потом эти узлы соединены параллельно - на этот раз для достижения нужной силы тока в амперах. Получается разряд такой силы, что угорь или скат могут дать отпор любому агрессору.

Свое изобретение они, однако, не описали, до патентного бюро не довели, потому и слава открывателя досталась другим.

Сегодняшняя газета Times сообщает о еще одном изобретении. Открыто миллионы лет назад, мы его для себя открыли только что.

Оказывается, пчелы во время сбора нектара руководствуются слабыми электрическими полями. В полете пчела теряет электроны и становится заряженной положительно. Цветок несет на себе слабый отрицательный заряд. Когда насекомое садится на соцветие, электрические плюсы и минусы уравновешиваются, пчела приобретает электроны, цветок их теряет.

Следующая пчела, подлетая к этому цветку, чувствует, что электрическое поле у него слабое, стало быть, кто-то на цветке недавно побывал. Нектар лучше искать в другом месте.

Даниель Роберт, один из руководителей исследовательского проекта Бристольского университета, говорит, что "цветок не хочет обманывать, то есть привлекать пчел, когда обещанного нектара у него не осталось. Мы видим здесь пример честной рекламы".

Добавим к этому уже известное: цветок расплачивается нектаром за услуги, за перенос пыльцы насекомым ради вызревания семян и продолжения цветочного потомства.

Из того, что собрано на цветах, пчелы строят геометрически безупречные соты, в которые складывают мед, питание на черный день.

Потом приходит пасечник со своим дымарем, напускает дыму, которого пчелы боятся как пожара, вынимает рамки с сотами, выкачивает припасенный мед в свой бидон.

Продает его на рынке, по килограммам: мед "акациевый" по 250 рублей, "дягилевый" по 160, "иванчаевый" по 420, "каштановый" по 550.

В науке это называется - симбиоз.

Ваши комментарии

Кто изобрел электричество?

Сева... От этого Вашего пассажа мне рыдать хочется! Электричество, гравитацию, слабые и сильные взаимодействия изобрёл Бог.

Бог есть информация. Информация есть энергия, а энергия - это масса на скорость света в квадрате.

Одно только разумное предположение, что энергия и информация тождественны и всё сразу встаёт на свои места!

Материалисты начинают брататься и идеалистами, идеалисты с богословами и наступает Эра Милосердия и всеобщего счастья! Ибо даже простой лежащий камень несёт в себе и материю и информацию, которая может быть отображена на фото, например! Или на голове... Если камень не лежит, а падает!

Кто "изобрёл" электричество... На ум приходит изящное изречение: Электрик включил рубильник и тока, МЕДЛЕННО НАБИРАЯ СКОРОСТЬ, побежал по проводам....

<strong>albor.ru, </strong><br/>

Интересная интерпретация от albor.ru! Получается, что бог - это МС в квадрате. Да вы не только эру милосердия открыли, но и решили основной вопрос философии, считавшийся до сих пор неразрешимым, так и до вечного двигателя доберетесь. Так держать! <strong>Serge, Санкт-Петербург</strong><br/>

Прочитав текст, где про пчёл, мне представилась следующая картина - предприниматели "строят геометрически безупречные соты, в которые складывают мед, питание на черный день."

Потом приходит налоговый инспектор "со своим дымарем ... вынимает ...выкачивает ..."

Называется это - ну, Вы сами знаете! <strong>Вячеслав, Уфа, Россия</strong><br/>

"Осторожно, люди!": татуировки голливудских звезд. "Уч кудук - три колодца"... albor.ru: "Кто изобрел электричество?

Сева... От этого Вашего пассажа мне рыдать хочется! Электричество, гравитацию, слабые и сильные взаимодействия изобрёл Бог. "Материалисты начинают брататься и идеалистами, идеалисты с богословами и наступает Эра Милосердия и всеобщего счастья! Ибо даже простой лежащий камень несёт в себе и материю и информацию, которая может быть отображена на фото, например! Или на голове..." Простите, не в моих правилах комментировать комментарии, ну тут просто уж как обычно бывает у параноиков к следующему комментарию совпало. Я что-то в последнее время стал задумываться - если материю и информацию Бог может отобразить и на фото или у тебя "помазанника божьего" "тремя точками" на лбу, то говорит ли это о том, что ты через раз и в конце написанного тобой предложения ставишь три точки? Кто изобрёл электричество... <strong>Валерий Хакимович, Уфа</strong><br/>

Есть поток, слабое течение электронов. Есть река электронов(в молнии)-нелинейные, иногда самоподобные волны, когда они плавят железную проволоку.Переносятся облаками.Есть шаровые молнии, которая за секунду испаряет бочку воды.Есть спаренные электроны- вызывают сверхпроводимость.Есть антиэлектроны - позитроны.Создаются молнией.

Интересно, что закон Кулона не верен на расстояниях равных нулю.Сила Кулона двух электронов не равна бесконечности. <strong>Дмитрий, Монреаль</strong><br/>

Elektrichestvo izobrel Chubays. <strong>Alexander, </strong><br/>