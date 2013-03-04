Космический блог: как надеть скафандр в невесомости

Олег Блинов - кандидат в космонавты. В своем блоге он пишет о программе подготовки к полету в космос.

В прошедшие две недели по плану подготовки мы тренировались в условиях кратковременной невесомости. Полет совершается на борту самолёта-лаборатории ИЛ-76МДК по особой траектории - параболе Кеплера.

Самолет летит словно по горкам вверх-вниз, таким образом создавая поочередно эффект невесомости (так называемый "режим", длится около 20 секунд) и перегрузок - примерно в две единицы. За два дня у нас было четыре полета по десять "режимов" в каждом.

Целью было научится координировать свои движения в условиях невесомости. Сначала мы отрабатывали простейшее – учились перемещаться, например, от одного борта самолета к другому. К невесомости нужно адаптироваться, в таких условиях человек не чувствует своего веса – небольшое усилие, и ты уже летишь. Потом пошли упражнения посложнее - прыжки от пола к потолку, затем то же самое, но уже с полусальто – когда на потолок прилетаешь ногами, переворачиваешься и обратно.

Как полет во сне

Космическая станция – это многомодульная конструкция, в которой модули находятся и под 90 градусов, там необходимо перемещаться, так, чтобы ни руками, ни ногами не задеть какие-то тумблеры, ноутбуки, чтобы случайно ничего не выключить и не включить.

Очень необычное ощущение от такой тренировки. Состояние невесомости можно сравнить с плаванием в бассейне. В нем мы пытаемся ногами и руками бултыхать, чтобы продвинуться подальше. В невесомости тот же рефлекс срабатывает, хочешь ногами помочь, чтобы лучше летелось - а воздух, пинай-не пинай, все равно не поможет. А самое главное отличие: в состоянии невесомости можно свободно дышать.

Ты взлетаешь - и рядом летит скафандр, сложность в том, что вы оба в полете. В условиях невесомости необходимо сконцентрироваться именно на штанах, так как удерживать себя в пространстве не надо

Это как полет во сне: когда вам кажется, что вы перемещаетесь в пространстве. Оттолкнулся, и ты ничего не делаешь, только летишь. Ощущение легкости, удовольствия.

Для себя я вынес то, что каждое движение должно быть продумано, куда ты хочешь и с какой скоростью. Посмотрел куда тебе надо, плавно отталкиваешься и помогаешь ногами с тем усилием, которое необходимо для того, чтобы переместиться в другую точку. Если сделаешь большее усилие – можно врезаться в панель или улететь не туда. В первые полеты у нас были неуклюжие, чересчур осторожные движения. Но уже после четвертого почти все ребята освоили технику перемещения.

Фокус на штанах

Помимо координации мы должны были выполнить еще одну задачу - надеть специальное снаряжение, аварийно-спасательный скафандр "Сокол КВ-2". А это в условиях невесомости не так-то просто. Когда мы надеваем штаны на Земле, мы одну ногу приподнимаем, центр масс перемещаем и удерживаем себя в вертикальном положении – то есть координация отработана, и мы никуда не падаем. А в условиях невесомости необходимо сконцентрироваться именно на штанах, так как удерживать себя в пространстве не надо.

Ты взлетаешь - и рядом летит скафандр, сложность в том, что вы оба в полете. Берешь его и пытаешься просунуть ногу, потом вторую. Смотришь на штанину и надеваешь ее, понимая, что никакой точки опоры нет. В это время ты вращаешься, все вокруг тебя может крутиться, но твоя задача – вставить ноги в оболочки ног скафандра. Конечно, не получается так быстро, как хотелось бы, но главное в этой ситуации не суетиться.

И вот если со штанами все получилось, дальше идут рукава и шлем. Необходимо научиться не обращать внимания на то, что теряешь ориентацию в пространстве. Учитывая, что до этого у меня уже был опыт надевания скафандра, я за два режима его надел.

Другая особенность по ощущениям в невесомости - прилив крови к голове. Когда мы находимся в условиях гравитации, у нас часть крови находится в ногах и брюшной полости, в невесомости кровь распределяется по телу равномерно, вследствие чего в голову поступает больше крови, чем в обычных условиях, лицо при этом краснеет.

Кресло-качели

Это как полет во сне – когда вам кажется, что вы перемещаетесь в пространстве. Оттолкнулся, и ты ничего не делаешь, только летишь

Если человек неподготовленный, со слабым вестибулярным аппаратом, могут возникнуть проблемы. У тех, кто хочет стать космонавтом, это проверяют на этапе отбора. Проводят тест на кресле кумуляции ускорения Кориолиса. Суть теста в том, что ты садишься, тебя крепят ремнями, ставят датчики, снимающие электрокардиограмму и давление. Потом закрываешь глаза и через определенный интервал поворачиваешь голову влево-вправо. И в это время кресло начинает вращаться. Кажется, что качаешься на качелях, только такой своеобразной восьмеркой. Минута, вторая, пятая, если десять минут высидел – все хорошо.

Потом нужно было пройти второй тест – в том же вращающемся кресле, но уже с наклонами корпуса, и продержаться надо было уже 20 минут. Только после этих тестов допускали к дальнейшему отбору. И у меня, и у ребят с вестибулярным аппаратом все в порядке, поэтому и тренировки на невесомость прошли нормально.

Конечно, после этих тренировок все сильно устали, это выматывает – перегрузка, невесомость, перегрузка, невесомость. Плюс эмоционально нагружено все это, поскольку необычно. Но мы получили массу удовольствия и были в восторге. Я просто наслаждался полетом. Не каждому человеку удается почувствовать в земных условиях, что такое летать.

Текст блога продиктован Олегом Блиновым по телефону корреспонденту Би-би-си Оксане Вождаевой. Олег любезно согласился ответить на интересующие вас вопросы - спрашивайте в комментариях.

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