Блог дворника: метла не просто инвентарь

Евгений Гончаров стал дворником после того, как несколько лет назад бросил журналистику.Родился в 1955 году в городе Благовещенске, где живет и сейчас.Пишет о чистоте помыслов и сердец, об экологии души.<a href= http://www.bbc.co.uk/russian/topics/blogs/>Все блоги на bbcrussian.com</a>

Метла - главный инструмент дворника. И какие бы мусороуборочные машины ни появлялись, метлу они совсем не вытеснят.

К метле у дворника особое отношение, она не просто инвентарь, она - кормилица.

Технический прогресс породил пластмассовые метлы.

Но синтетическая метла неудобна в пользовании - жесткая. То ли дело березовая. Сначала она тоже жестковатая. "Новая метла по-новому метет", - сказано в народе как раз по этому поводу. Но скоро березовая метла приобретает оптимальную форму, и мести ею одно удовольствие.

Понятное дело, березовая метла не вечна - стирается об асфальт. Вопрос в том, как скоро.

Дело в том, что метлы (как и банные веники) в нашей широте заготавливают в августе, когда тонкие веточки уже достаточно созрели и покрылись корочкой. Если метла правильно заготовлена, то прослужит долго.

Сколько раз за день делает взмахов метлой дворник? Скажем, тысячу.

Я не знаю, как в СССР метлы заготавливали. Наверное, это делали лесхозы, и ГОСТ какой-то на метлы был.

Сейчас в этом деле полная анархия, поэтому качество российской метлы оставляет желать лучшего - бывает, что новой и на день не хватает.

Черенок для метлы я делаю сам. Где-нибудь на пустыре выбираю подходящий ствол дерева, спиливаю, обрубаю все лишнее, зачищаю.

Такой черенок легче магазинного граммов на сто. Сколько раз за день делает взмахов метлой дворник? Скажем, тысячу. Умножаем и выходит, что дворник не поднимал лишних 100 кг. Такая вот маленькая дворницкая хитрость.

Понимаю, что моим европейским коллегам это чисто российское рацпредложение не подходит. Нет у них возможности просто так срубить молодое дерево, сразу налетят "зеленые" и потом по судам затаскают.

Китайская метла сделана ни тяп-ляп, а продуманно.

Попутно возникает вопрос, есть ли в странах Евросоюза метлы из натурального растительного сырья или это привилегия России.

Поскольку Благовещенск город пограничный с Китаем, здесь на порядок больше, чем в других городах, товаров Made in China.

В последние два-три года из-за Амура стали привозить бамбуковые метлы. С древесиной в Китае напряг, а бамбук, известно дело, там произрастает в изобилии.

Китайская метла сделана не тяп-ляп, а продуманно. Бамбуковые пруточки подобраны и увязаны так, что метущая часть по форме похожа на опахало. В комплекте идет и бамбуковый черенок.

Китайская метла производительная - у нее широкий захват. Бамбук очень устойчив к истиранию.

Взять ту же китайскую мотокосу-триммер - у меня китайская. Снегоуборочные блоки, мотопилы - китайского производства. Колесные трактора с навесным инструментом тоже китайские. Такая мелочь, как перчатки для работы - я их из приграничного Хэйхэ пачками привожу.

Нам здесь только еще китайских дворников не хватало.

Подводя итог сказанному. Птицу видно по полету, а дворника по метле. Если у дворника метла стертая, с черенка то и дело спадает - никудышный это дворник.

Ваши комментарии

Так воспеть метлу мог только очень талантливый человек. И, наверняка, это более интересное занятие, чем пиар "Единой России".

<strong>Oleg, Moscow</strong><br/>

Кажется, в общих чертах уже можно предполагать, почему вы ушли из "большого серьезного дела".

<strong>игорь, РФ</strong><br/>

Дворник работает не только метлой. У него есть еще лом для льда.Китайские портятся сразу.

<strong>Таня, Санкт-Петербург,Россия</strong><br/>