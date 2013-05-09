Сколько денег нужно британцу, чтобы хватило на жизнь?

Image caption Овсянка на завтрак, обед и ужин - реальность для некоторых британцев

Британское правительство продолжает политику жесткой экономии. В ее рамках в апреле ограничили размер пособий, на которые могут претендовать малоимущие: до 500 фунтов (24 тысячи рублей) в неделю для семьи и 350 фунтов (около 17 тысяч рублей) для человека, живущего в одиночестве.

В стране развернулись споры о том, на какую сумму в действительности может прожить человек, или, например, родители с детьми.

Вопрос британского сайта Би-би-си о прожиточном минимуме и способах экономить вызвал множество интересных откликов. Мы публикуем некоторые из них.

В январе я переехала жить в Лондон из [города на северо-востоке Англии] Дарлингтона. Половина моего заработка теперь уходит на аренду жилья – в два раза больше, чем когда я жила на севере. Я оплачиваю все счета, вожу машину и на оставшиеся деньги пару раз в неделю гуляю в городе с друзьями. Последняя неделя месяца – это "неделя овсянки". Полкило овсянки стоит 99 пенсов [48 рублей] и я ем ее на завтрак, обед и ужин семь дней – до следующей зарплаты. Звучит ужасно, но все мои друзья живут примерно также, и когда приходит день зарплаты, мы снова можем собираться вместе и хорошо проводить время. Когда у тебя под конец месяца почти нет денег, ты начинаешь ценить возможность тратить их, когда они у тебя есть. Рэйчел, Лондон.

В феврале 2013 года я попала под сокращение. До этого я в последний раз была безработной 10 лет назад, и сейчас жить на пособие по безработице величиной в 71 фунт [3500 рублей] в неделю – невозможно. Я живу в трехкомнатной квартире, за которую выплачиваю кредит, с двумя сыновьями – они тоже на пособии по безработице. Я всегда оплачивала все счета, но это совершенно невозможно. Нет никакой жизни. Неделю за неделей ты только и делаешь, что думаешь о счетах, и ничего хорошего не ждешь. Я живу ради того дня, когда снова пойду работать, но мне 52 года, и я начинаю думать, что время не на моей стороне. Подумываю о том, чтобы позволить банку изъять у меня жилье за неуплату кредита, и тогда государство будет вынуждено предоставить нам три квартиры, которые будут оплачиваться из госбюджета. Дилиа, Болтон

Хотя некоторые утверждают, что возможно жить на 15 фунтов в неделю, это не жизнь Сара, Ланкастер

Жить на небольшие деньги сложно только если вы выбираете для себя такую жизнь, которая требует больших затрат. Люди сами решают, что хотят иметь дом, машину, ходить в паб, а потом жалуются, что не хватает денег, чтобы выжить. Несколько месяцев назад я бросил работу и дом и отправился в Европу. В течение пяти месяцев я путешествовал, почти ничего не имея. Я спал на природе, в гостях, у людей, с которыми познакомился, когда путешествовал автостопом. Меня научили находить еду, списанную на выброс супермаркетами и другим альтернативам обычной жизни. Я понял, что есть очень много невероятно счастливых людей, которые живут на гроши. Джейми, Турция

Я – американка, мне 25 лет, я живу в центре Лондона и работаю пять дней в неделю. После уплаты налогов, моя зарплата – меньше 950 фунтов [45 тысяч рублей] в месяц. Примерно 770 фунтов [37 тысяч рублей] я плачу за аренду жилья. То есть на остальные расходы остается меньше 200 фунтов [9,5 тысяч рублей]. Приходится подрабатывать сиделкой, официанткой, участием в фокус-группах. Собственно, экономить не так сложно, нужен только здравый смысл, чтобы понять, что необходимо, а что – нет. Я очень много работаю, но могу выжить и даже иногда выбираться в город на вечеринки - без государственной помощи. Джеки, Лондон

Самое неприятное в экономии – это то, как она отражается на твоем настроении. Хотя некоторые утверждают, что возможно жить на 15 фунтов [700 рублей] в неделю, это не жизнь. Если ты в принципе не можешь позволить себе вкусно поесть, не экономя на чем-то еще, то даже у самого отчаянного оптимиста начнется депрессия. Тем более, с учетом того, что ты постоянно окружен потребительской рекламой, и тебе промывают мозг, заставляя думать, что для счастья обязательно нужно иметь все только самое лучшее. Сара, Ланкастер

Ваши комментарии

Этот безумный, безумный, безумный, безумный мир потребительства... Люди не успевают использовать весь ресурс одного товара, как им навязывают следующий, а тот, что у него на руках становится непрестижным и постыдным... Бег собаки за собственным хвостом!

<strong>BozMozzis, Saint-Peterburg</strong><br/>

Новость о том, что сократят бюджет на пособие наверняка растроила тех, кто живёт на это пособие,но может станет стимулом для того, чтоб двигатся вперед и что-то менять, из того что мне известно, достаточно много работоспособных людей пользуется возможностью получать это пособие, хотя, могли бы работать и получать достойные зарплаты, предпологаю, что рабочих мест в Лондоне достаточно.

<strong>Максим, Варшава, Польша</strong><br/>

Заливают британцы о несносной жизни в Лондоне. Читал о наших жителях там же, когда они с парой фунтов и двумя огромными сумками идут отовариваться в один из сетевых магазинов. За счет купонов и системы скидок забивают свои сумки до самого верха. Безработным британцам сложно в нужное время сходить в магазин? Статья про нащих была в инете, может и на ББС.

<strong>EU </strong><br/>

Я поражаюсь наглости людей, сидящих на пособии да ещё частенько на протяжении долго времени и ещё ноующих от недостатка денег на оплату жилья и покупку продуктов, да ещё к тому же не первой необходимости, а многим ещё видите ли деликтессы подавай, а то у них у бедных депрессия видити ли начнётся. Я бы поступил с этими деприсующими товарищами так, уж коли они получают ни за что пособия, то заставил их один день выкапывать яму, а на следующий день её же закапывать и вырывать новую для следующего дня и так на протяжении всего времени получения ими пособия, вот так они бы отрабатывали свои пособия и депрессию за одну вылечили.

<strong>Tevion777, Штутгарт- Германия</strong><br/>

У Рэйчел из Лондона письмо - это дневник студента: "(почти месяц) пару дней в неделю гуляю по Лондону (с его ЦЕНАМИ!), а потом неделю на овсянке". Дело молодое, в провинции скучно и одни и те же лица вокруг, поэтому и переехала в столицу. Зато весело!

А Дилии(Болтон) наши вкладчики в ипотечное жильё могут только позавидовать. Не на улицу всех выкинут за просрочку платежа, а в оплаченное отдельное жильё для каждого. Ау, жители Южного Бутово!

<strong>Андрей, Екатеринбург, РФ</strong><br/>

У меня зарплата в месяц всего 50 долларов, а хорошая овсянка стоит кило 3$, при том еще за свет зимой мне счет приходит в 30$, а кило мяса стоит почти 7$, мешок муки 30-35$. Одни туфли стоят (некачественный китай -из отходов нефти) - 20$..Вот тебе и сравнение с "малыми доходами" в статье у англичан.

<strong>Махмуд, Душанбе</strong><br/>

Оказывается я еще неплохо живу. Ну ее эту Европу ...

<strong>Дмитрий, Казань</strong><br/>

Думаю, что человек должен получать столько денег, чтобы не в чем себе не отказывал. Так должно быть не только в Британии, но и в кождом государстве.

Когда речь идет о социальной жизни человека, вопрос о прибыли не уместен.

<strong>Евгений Абрамов, Донецк, Украина</strong><br/>

Приведенные отзывы - яркий пример колоссального разрыва в уровне жизни англичан (и, шире, европейцев) и россиян.. Для нас и для них, понятие "жить бедно" имеет совершенно разное смысловое наполнение. Там безработная женщина волнуется, что банк отберет у нее 3-хкомантную квартиру и вместо нее она получит 3 бесплатные однокомнатные. А у нас многие здоровые взрослые работающие мужчины не могут приобрести хотя бы и однокомнатную квартиру.

<strong>Игорь, Самара, Россия</strong><br/>

Любопытная информация, особенно про кашу. Вот и подошли мы к вопросу о смысле жизни. Ведь только ответ на него может обеспечить счастливую жизнь. Мир всё больше и больше становится абсурдным и безумным. А ведь решение есть. И это общинная жизнь. Ведь вы помните первые христианские общины? Но тем кто правит миром это не подходит. Так что делать? Надо прежде всего начать говорить правду. А она в том, что например эРэФовские олигархи величайшая гнусность и мерзость так как их бизнес это преступление против интересов нации. И ими надо не восхищаться, а наказывать... Вот уже в футболе хотят ограничить размер зарплат так как это губительно. Вот также и должны быть сверхвысокие налоги на сверхприбыль. И вообще откуда берётся эта сверхприбыль и эти "золотые парашюты"?... Только всем миром можно решить многое!

<strong>николай, спб рф</strong><br/>

Нормально мы живем. Вот у меня пенсия по инвалидности 7500, за коммунальные услуги уходит около 5000, остается на хлеб и молоко. Жива пока :)

<strong>Aнна, Миасс, Россия</strong><br/>

Оперирующий хирург, кандидат наук, 40 лет, в ранге зав. отделением получает основную ставку чистыми 12000 руб., за степень 3000 рублей. У него машина Honda CRV, кредитная, две семьи с несовершеннолетними детьми 17 и 14 лет, которым он оплачивает репетиторов. Обе жены имеют к нему материальные претензии. Еще он строит дом. Думайте сами, как ему свести концы с концами.

<strong>Дмитрий, Москва</strong><br/>

Нельзя сравнивать цены в Росии и Великобритани. В России они в разы ниже и качество еды намного выше, так как нет консервантов и искусственых красителей. В России коров не кормят мукой из костной муки из костей животных. Не едят собак и лягушек. Вы пишите о нищих и безработных в Великобритании. Но их не более 7-9% населения. И почему вы пишите о самом дорогом городе мира Лондоне? Если там нет работы зачем они там живут? Вы пишите о дураках наверное.

<strong>Петя, Канада</strong><br/>

Люди не виноваты, что из-за неумелых действий их правительств, их обрекли на естественный отбор.

<strong>Таня, Санкт-Петербург,Россия</strong><br/>

У Британцев есть выбор! Если не нравится Британия?! Можно уехать на заработки куда угодно! Весь мир открыт! А вот гражданин России этого сделать не может! Как был "железный занавес" так и остался! В России! Неблагонадежных и алименщиков не выпускают! Хотя многие Российские мужчины хотят работать! И зарабатывать! Только не гроши! Как это по всей России! За исключением Москвы и Петербурга! И в редких случаях Западной Сибири! Везде платят мало! Обманывают! В Британии работадатель обманывает? А в России постоянно и часто! Нет профсоюзов! Есть "карманные"!! И где честно без воровства в России заработать?!Ответьте?!

<strong>Алексей, Хабаровск,Россия.</strong><br/>

"Бедненькие", "несчастненькие" британцы!

Как же мне их жалко!

Предлагаю каждому из тех, кто упомянут в данной статье, и всех прочих, кто жалуется, что у них маленький размер пособий, на которые могут претендовать малоимущие, прожить на 1105 рублей В МЕСЯЦ (сколько в фунтах - подсчитайте сами) и оплачивать при этом все коммунальные платежи, которые, кстати, превышают месячный доход в два с чем-то там раза! А прожиточный минимум (то есть то, что необходимо для физиологического выживания) выше получаемого пособия в ШЕСТЬ-СЕМЬ раз...

<strong>Глория, Томск/Россия</strong><br/>

Моя мама получает пенсию в 7200 рублей в месяц, мой доход не стабильный, но не больше 10тысяч рублей в месяц. Вот бы этим англичанам пожить на наш доход попробовать.

<strong>Natalia, Russia/Kondopoga</strong><br/>

Во что превратил жизнь людей - капитализм! Ведь так живут большинство людей в Европе. Фактический работаешь, чтоб заплатить счета за свое существование и поддерживаешь состояние быть способным работать, чтоб платить счета... и т.д. из года в год. Такая жизнь лишена всякого смысла и чем раньше люди поймут это, тем быстрее найдут пути выхода из замкнутого круга.

<strong>Zaza, Tallinn</strong><br/>