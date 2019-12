"Осторожно, люди!": шотландец, который по воздуху летал

В своем блоге легендарный ведущий Русской службы Би-би-си Сева Новгородцев смотрит на новости дня порой под самым неожиданным углом.

Аудиоверсию рубрики "Осторожно, люди!" слушайте также в программе "БибиСева", которая выходит в интернет-эфир на сайте bbcrussian.com ежедневно по будням в 19:00 по Москве (15:00 по Лондону). Подкаст программы можно загрузить здесь.

Программа "БибиСева" на сайте микроблогов Twitter

Предыдущие блоги "Осторожно, люди!" и отрывки из "БибиСевы"

В Париже, на кладбище Сен-Жермен, в русской его части, стоит надгробие с краткой надписью "До следующей встречи с духами". Эта цитата из первого послания апостола Павла к коринфянам венчает могилу Даниеля Дугласа Хьюма, шотландца, похороненного по православному обряду. В марте этого года исполнилось 180 лет со дня его рождения.

Хьюм принял православие после своего второго брака с Юлией Глумелиной в Санкт-Петербурге в 1871 году. До того он был женат на молодой русской аристократке Александре Де Кролл, скончавшейся от туберкулеза.

Хьюм не случайно покорил сердца благородных девиц, он пользовался в России огромным успехом. Дэниел Дуглас Хьюм — шотландский медиум-спиритуалист, прославился феноменальными способностями к ясновидению, левитации и демонстрации других проявлений так называемого "психического феномена".

Его сеансы были организованы Александром Николаевичом Аксаковым, племянником писателя, публицистом, переводчиком и издателем, изобретателем термина "телекинез" и Александром Михайловичем Бутлеровым, известным химиком и ректором Императорского Казанского Университета.

За Хьюмом уже тянулась европейская слава — в числе его близких знакомых и почитатателей были европейские монархи: император Наполеон III, императрица Евгения, германский кайзер Вильгельм I, правители Баварии и Вюртемберга, а по приезде в Россию он стал вхож к императору Александру II (способствовавшему, кстати, заключению обоих браков медиума).

Cенсационную славу Хьюму принесли его сеансы с левитацией. Английский ученый Сэр Уильям Крукс утверждал, что около 50 раз становился свидетелем того, как тело медиума при хорошем освещении (газовой лампы) поднималось на высоту 6—7 футов от пола. Хьюм поднимался под потолок одной из комнат замка, расположенного вблизи Бордо, в присутствии мадам Дюко, вдовы морского министра, а также графа и графини де Бомон.

В 1861 году Хьюм в присутствии очевидцев продемонстрировал сенсационный сеанс левитации, во время которого он вылетел из окна спальни третьего этажа и влетел обратно в распахнутое окно соседней гостиной, пролетев семьдесят футов над улицей.

Присутствовавший как-то на демонстрации левитации Хьюма писатель Алексей Константинович Толстой воспринял демонстрацию эффекта как "нечто невероятное". Он писал: "Хьюм поднялся в воздух. Когда он висел над нами, я мог обхватить его ноги".

Media playback is unsupported on your device