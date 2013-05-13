"Осторожно, люди!": шотландец, который по воздуху летал

В своем блоге легендарный ведущий Русской службы Би-би-си Сева Новгородцев смотрит на новости дня порой под самым неожиданным углом.

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Предыдущие блоги "Осторожно, люди!" и отрывки из "БибиСевы"

"Осторожно!": православный шотландец, который по воздуху летал

В Париже, на кладбище Сен-Жермен, в русской его части, стоит надгробие с краткой надписью "До следующей встречи с духами". Эта цитата из первого послания апостола Павла к коринфянам венчает могилу Даниеля Дугласа Хьюма, шотландца, похороненного по православному обряду. В марте этого года исполнилось 180 лет со дня его рождения.

Хьюм принял православие после своего второго брака с Юлией Глумелиной в Санкт-Петербурге в 1871 году. До того он был женат на молодой русской аристократке Александре Де Кролл, скончавшейся от туберкулеза.

Хьюм не случайно покорил сердца благородных девиц, он пользовался в России огромным успехом. Дэниел Дуглас Хьюм — шотландский медиум-спиритуалист, прославился феноменальными способностями к ясновидению, левитации и демонстрации других проявлений так называемого "психического феномена".

Его сеансы были организованы Александром Николаевичом Аксаковым, племянником писателя, публицистом, переводчиком и издателем, изобретателем термина "телекинез" и Александром Михайловичем Бутлеровым, известным химиком и ректором Императорского Казанского Университета.

За Хьюмом уже тянулась европейская слава — в числе его близких знакомых и почитатателей были европейские монархи: император Наполеон III, императрица Евгения, германский кайзер Вильгельм I, правители Баварии и Вюртемберга, а по приезде в Россию он стал вхож к императору Александру II (способствовавшему, кстати, заключению обоих браков медиума).

Cенсационную славу Хьюму принесли его сеансы с левитацией. Английский ученый Сэр Уильям Крукс утверждал, что около 50 раз становился свидетелем того, как тело медиума при хорошем освещении (газовой лампы) поднималось на высоту 6—7 футов от пола. Хьюм поднимался под потолок одной из комнат замка, расположенного вблизи Бордо, в присутствии мадам Дюко, вдовы морского министра, а также графа и графини де Бомон.

В 1861 году Хьюм в присутствии очевидцев продемонстрировал сенсационный сеанс левитации, во время которого он вылетел из окна спальни третьего этажа и влетел обратно в распахнутое окно соседней гостиной, пролетев семьдесят футов над улицей.

Присутствовавший как-то на демонстрации левитации Хьюма писатель Алексей Константинович Толстой воспринял демонстрацию эффекта как "нечто невероятное". Он писал: "Хьюм поднялся в воздух. Когда он висел над нами, я мог обхватить его ноги".

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Хьюм всегда вел себя необычайно скромно и о своих способностях отзывался исключительно как о даре, ниспосланном свыше: "Я обладаю некими способностями. Я буду счастлив продемонстрировать их в меру своих сил, если вы отнесётесь ко мне как джентльмен к джентльмену. Я буду рад, если вы сможете в какой-то мере объяснить эти явления, и готов участвовать в любых разумных опытах. Сам я не имею власти над этими силами. Не я использую их, а они — меня. Бывает, они покидают меня на несколько месяцев, потом проявляются вновь с удвоенной силой. Я — не более чем пассивный инструмент".

Хьюм также отличался своим бескорыстием.

"Я послан с миссией, цель которой — доказательство бессмертия. Я никогда не брал за это денег и никогда не возьму", — заявил он, когда Французское общество спиритических исследований предложило ему за один сеанс в Париже две тысячи фунтов. Хьюм считал себя миссионером и свое понимание собственного предназначения сформулировал в лекции, прочитанной в Лондоне 15 февраля 1866 года: "Я всем сердцем верю, что эта сила крепнет день ото дня, чтобы приобщить нас к Богу. Эта сила учит нас, что Он есть любовь и что смерти не существует".

Естественно, у Хьюма было много недоброжелателей и скептиков, которые обвиняли его в трюках и манипуляциях.

Группа британских ученых послала своего коллегу, уважаемого Сэра Уильяма Крукса на сеанс к Хьюму для разоблачения. Крукс в своем отчете написал о том, что он "уверовал".

"Но ведь то, что делает Хьюм, — возразили возмущенные ученые, — совершенно невозможно!"

"Я вовсе не говорил, что это возможно, — ответил Крукс, — я сказал, что это правда".

Ваши комментарии

Я твердо убежден, что противоестественное невозможно.

<strong>Без подписи, С.- Петербург</strong><br/>

Вылетел из окна спальни вдовы морского министра?

Какой сюжет для Льва Николаевича!

<strong>Jerry, </strong><br/>

куча разных мыслей по этой теме роется в голове... клево должно быть уметь летать. Иногда во сне еще летаю и это просто восхитительно - правда, как и говорил Хьюм, следуя тексту этой статьи "Сам я не имею власти над этими силами. Не я использую их, а они — меня." - так и во сне, только начинаешь во сне пытаться управлять процессом полета, как сразу же теряешь высоту ( получается что летать надо на каком-то "безволии"

<strong>Вячеслав, </strong><br/>

Вся наука на три буквы... на буквы РНК - РНК которая стала примадонной биологии: которая может работать и как обычный радиоприёмник, а у особо настырных "Сизифов" их РНК может работать и как радиопередатчик, который может и его "слово", как начальный "бозон Хиггса", материализовать:

Нам не дано предугадать,

Как слово наше отзовется, -

И нам сочувствие дается,

Как нам дается благодать…

Сплайсинг — это процесс, в ходе которого матричные РНК, непосредственно «переписанные» с ДНК, подготавливаются к тому, чтобы стать основой для синтеза белка. Из них вырезаются лишние участки — интроны... "синкопа" правит Миром? А если бы ещё не тратить 80% времени на зарабатывание денег на пропитание в самом прямом смысле слова этого тяжеленного физического труда и весь этот быт, то и тут, как и к барону Мюнхгаузену, можно будет смело пригласить и уважаемого Сэра Уильяма Крукса... []

<strong>Валерий Хакимович, Уфа</strong><br/>

Что-то в этом есть , неуловимое ...

<strong>Cvadrat, </strong><br/>

"Я не боялся казаться смешным. Это не каждый может себе позволить" - барон Мюнхгаузен

<strong>Валерий Хакимович, Уфа</strong><br/>

побасЁнки .... побАсенки! побасЁнки ....

<strong>Вячеслав, Уфа, Россия</strong><br/>

... Я с этим полностью согласен и учтив, но выставляться, вовсе нет желанья

Как "Отче наш" навечно зазубрив, любой из верующих докажет пониманье

Так вижу я немыслимым чутьём, абстрактный "КОД ПРИРОДЫ" узнавая

В картинах, в фото, в видео…, во всём!!!

Что ежедневно, не переставая

Нас окружает пристально собой, мирами параллельными пугая

Куда уходим мы, того не зная, что нет у смерти власти над душой!!!

<strong>NEOGRANNIJ, </strong><br/>