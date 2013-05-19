Два века Рихарда Вагнера: гений или злодей?

22 мая исполняется 200 лет со дня рождения Рихарда Вагнера - одного из величайших гениев и в то же время величайших злодеев в истории мировой музыки.

О глубинных противоречиях в жизни и творчестве Вагнера, об эволюции отношения к нему в Германии, Израиле, России, о вагнеровской концепции Gesamtkunstwerk – тотального, совокупного произведения искусства, о последователях и противниках Вагнера в политике и музыке обозреватель Русской службы Би-би-си Александр Кан рассказывает с помощью музыкального критика Петра Поспелова.