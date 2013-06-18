В своем блоге легендарный ведущий Русской службы Би-би-си Сева Новгородцев смотрит на новости дня порой под самым неожиданным углом.

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Предыдущие блоги "Осторожно, люди!" и отрывки из "БибиСевы"

"Осторожно, люди!": 50 признаков старения

Был на дне рождения у приятеля. Ему исполнилось 40 лет. Деваться некуда, пришлось произносить неизбежный тост "Life begins at forty - жизнь начинается в 40 лет".

Конечно, кое для кого и начинается, но кое для кого вполне может кончиться. Продолжительность жизни и старение - штука индивидуальная. Один и в 60 молодой, другой и в 25 старец.

Есть, однако, объективные признаки старения. Сегодняшняя газета Daily Mail публикует список из 50 пунктов.

Физические признаки известны: каждое движение сопровождается звуком, волосы на голове выпадают, а в носу и ушах наоборот, почему то пышно растут, сами уши увеличиваются в размере, суставы не гнутся, глаза видят хуже, очки на шнурке висят на груди, тяжелые вещи поднимать уже совсем не хочется. Забываются имена знакомых.

Есть косвенные признаки. Часто звучит фраза "вот в наши дни" или "что-то в коленях ломит, видно к непогоде". Полное непонимание, о чем говорит молодежь. Полицейские, учителя и медсестры вдруг кажутся очень молодыми. После обеда надо обязательно вздремнуть. Хочется ворчать и жаловаться на порядки. Ключи, очки или бумажник куда-то исчезают, их приходится долго искать.

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В шумные места желания ходить нет совсем, хочется посидеть в тишине за кроссвордом.

Появляется ощущение, что вы имеете право высказывать свое мнение о чем угодно, даже если вас об этом не просят.

Просыпается острый интерес к прогнозу погоды, чтобы правильно одеться. Сама одежда становится скорее удобной, нежели элегантной. За рулем машины водитель сбавляет скорость, ездит только в медленном ряду, или, что хуже, в среднем ряду.

Просыпается интерес к саду, кормлению птичек.

Новая техника и всякие компьютерные интернет-штучки становятся непонятны. Кто нынче в хит-параде - не интересует совсем.

И наконец, если вы едете в гости к другу и берете с собой любимые шлепанцы, то процесс старения состоялся.

Но и это не конец. Старость - это только фаза развития.

Как сказала Ахматова (Владимиру Рецептеру, когда ей было 75 лет): "Моя старость позади. Впереди только дряхлость и смерть".

Ваши комментарии

Не стоит смешивать индивидуальные особенности с признаками старения. С возрастом человек становится опытнее и более ясно осознаёт ценность жизни - отсюда более бережное отношение к себе. Если он при этом сохраняет спосбность уважать других, то вот и признак отсутствия маразма. Основная проблема возраста - это ограничения, предъявленные самим обществом по возрастному цензу. Наводка: мы ведь не собираемся оценивать состояние здоровья по умению читать партитуры или, скажем по резвости при игре в баскетбол. Лукавая тема...

<strong> Piter</strong><br/>

Природа нам дала все для активной жизни. Если человек этим не пользуется-мало двигается, мало читает, то она забирает все обратно.

<strong>Таня, Санкт-Петербург,Россия</strong><br/>

Сева, зачем эти "знания"? Уже к себе их примеряю. Лучше о признаках "есть ещё порох в пороховницах", хотя бы косвенных.

<strong>Андрей, Екатеринбург, РФ</strong><br/>

Я на тренировке в свои 64 пробегу свои полмарафона, а то и больше в темпе, то у меня после тренировки до вечера сразу проявляются все 50 признаков старения перечисленные дядей Севой... а если и марафон доведётся! "Скрипнула калитка, прокричал петух, извините, пёрнула корова... и фитиль потух, а ведь свеча горела на столе, свеча горела"! Завязывать надо с этой беготнёй молодости ради...

<strong>Валерий Хакимович, Уфа</strong><br/>