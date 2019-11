"Осторожно, люди!": 50 признаков старения

В своем блоге легендарный ведущий Русской службы Би-би-си Сева Новгородцев смотрит на новости дня порой под самым неожиданным углом.

Был на дне рождения у приятеля. Ему исполнилось 40 лет. Деваться некуда, пришлось произносить неизбежный тост "Life begins at forty - жизнь начинается в 40 лет".

Конечно, кое для кого и начинается, но кое для кого вполне может кончиться. Продолжительность жизни и старение - штука индивидуальная. Один и в 60 молодой, другой и в 25 старец.

Есть, однако, объективные признаки старения. Сегодняшняя газета Daily Mail публикует список из 50 пунктов.

Физические признаки известны: каждое движение сопровождается звуком, волосы на голове выпадают, а в носу и ушах наоборот, почему то пышно растут, сами уши увеличиваются в размере, суставы не гнутся, глаза видят хуже, очки на шнурке висят на груди, тяжелые вещи поднимать уже совсем не хочется. Забываются имена знакомых.

Есть косвенные признаки. Часто звучит фраза "вот в наши дни" или "что-то в коленях ломит, видно к непогоде". Полное непонимание, о чем говорит молодежь. Полицейские, учителя и медсестры вдруг кажутся очень молодыми. После обеда надо обязательно вздремнуть. Хочется ворчать и жаловаться на порядки. Ключи, очки или бумажник куда-то исчезают, их приходится долго искать.

