"Осторожно, люди!": кафе в музеях, или музеи при кафе

В отсутствие Севы Новгородцева передачу БибиСева вел Марк Григорян. Он же и написал текст для рубрики "Осторожно, люди!"

Аудиоверсию рубрики "Осторожно, люди!" слушайте в программе "БибиСева", которая выходит в интернет-эфир на сайте bbcrussian.com ежедневно по будням в 19:00 по Москве (15:00 по Лондону). Подкаст программы можно загрузить здесь.

Программа "БибиСева" на сайте микроблогов Twitter

В детстве походы в музей обязательно сопровождались ритуальным поеданием мороженого.

Вафельный стаканчик пломбира или брикет сливочного за 13 копеек были в спартанские советские годы синонимом недолгого детского счастья – пока мороженое не начинало таять и стекать по пальцам, которые хотелось облизать, но только тайком от взрослых - ведь им эта идея почему-то не нравилась.

Когда к концу 80-х я сам начал водить своих детей в музеи и картинные галереи, мороженое в советском Ереване уже становилось редкостью. Не дефицитом, но редкостью. Тем больше была наша общая радость от покупки пломбира, который мы с удовольствием тут же и съедали.

Но буду честен: в столовки, ютившиеся в подвалах и полуподвалах московских и ленинградских музеев, мы старались не заходить. Там, как правило, бывали длинные очереди, а о качестве еды и обслуживания лучше вообще не говорить. Это грустная тема.

Примерно в то же время, в 1988 году, один из крупнейших музеев Великобритании – лондонский музей Виктории и Альберта - выпустил ряд рекламных плакатов. На одном из них – античная статуэтка, которую держит женская рука с тщательно выкрашенными ногтями.

"Где еще в мире вы получите произведения искусства на сто миллионов фунтов стерлингов в нагрузку к салату?" – вопрошает текст на плакате.

И дальше, мелким шрифтом написано: "Крутое кафе, к которому прилагается неплохой музей".

На другом плакате – нечто, напоминающее черную лопату, за которой прячется белая чашка с ручкой, выполненной в виде человеческого уха. "Нет ничего в современном искусстве, что нельзя излечить при помощи одной чашки чая", - написано на этом плакате.

А это значит, что британские музеи серьезно думали о возможности организовать дополнительный заработок, выделив небольшое место для кафе, где можно было бы недолго посидеть, выпить чашечку чего-нибудь и слегка перекусить, отдыхая от интенсивного поглощения пищи духовной.

Media playback is unsupported on your device