1989: События на площади Тяньаньмэнь

Image caption 1989 год: площадь Тяньаньмэнь

20 лет назад начались студенческие демонстрации на площади Тяньаньмэнь.

15 апреля 1989 года на заседании Полибюро у бывшего Генерального секретаря ЦК Коммунистической партии Китая Ху Яобана случился сердечный приступ. Его смерть повлекла за собой полуторамесячные акции протеста, закончившиеся печально известной "резней на площади Тяньаньмэнь".

С 1977 года, став членом Политбюро ЦК КПК, Ху Яобан начал программу реабилитации жертв партийных чисток 1950-х годов и "культурной революции", проводившейся Мао Цзэдуном в 1966-1976 годах. Возглавив через два года китайскую компартию, он выступал за «большую открытость» Китая. Он также считал ошибочными действия китайских властей в Тибете, заявив, что Китай ведет себя "подобно колонизатору".

В 1987 году Ху Яобан был снят с поста "за потворство буржуазным тенденциям и западному влиянию". В заявление об отставке ему пришлось подвергнуть самого себя - правда, от имени ЦК КПК, - "оскорбительной самокритике". На отставку Ху Яобана, по всей видимости, повлияли и выступления продемократически настроенных студентов зимой 1986-1987 годов. При этом Ху Яобан оставался членом ЦК КПК и участвовал в заседаниях.

Первоначально его смерть вызвала главным образом скорбь. Студенты расклеивали в общежитиях и на стенах домов плакаты с выражениями соболезнования и стихами. Несколько сотен студентов собрались на площади Тяньаньмэнь в центре Пекина, чтобы почтить память политика-реформатора.

На следующий день перед штаб-квартирой компартии уже полторы тысячи человек требовали политической реабилитиции Ху Яобана. Постепенно митинг памяти перерос в демонстрацию.

Накануне похорон Ху Яобана в конце апреля в 20 университетах страны лидеры движения призвали студентов бойкотировать занятия. В день похорон 22 апреля на площади собрались уже сотни тысяч человек, призывающих власти к диалогу. Собравшиеся выражали протест против "продажных чинуш" и требовали проведения новых демократических реформ.

В конце апреля китайская газета "Народный ежедневник" опубликовала статью, в которой объявила действия демонстрантов «заговором», что вызвало всплеск возмущения среди протестующих.

Голодовка

13 мая, за два дня до визита в Китай президента СССР Михаила Горбачева, студенты на площади объявили голодовку.

Еще шесть дней спустя власти запретили любые собрания, а на следующий день ввели в Пекине военное положение.

Разогнать демонстрантов удалось лишь 4 июня - при помощи танков. По официальным данным, при этом погиб 241 человек, но точное число жертв до сих пор неизвестно.

Протесты продолжались пять недель. Кроме Пекина, выступления проходили также в Шанхае, Чонкине и Вухани.

После событий на площади Тяньаньмэнь имя Ху Яобана в Китае официально не упоминалось. Только в 2005 году его 90-летие было официально отпраздновано в Пекине, а также в провинциях Хунань - где Яобан родился, и Цзянси - где он был похоронен.

На праздновании годовщины вице-президент Китая Цзэн Цинхун сказал: "Ху установил тесные отношения с народом, его заботили их беды. Он лично отвечал на множество писем, и старался сделать все возможное, чтобы разрешить их проблемы. Он показал пример безоглядного служения людям".

В официальном заявлении ЦК говорилось: "Пусть могила этого достойного лидера перестанет быть местом политических спекуляций, а его заслуги в построении нового Китая будут признаны всеми".

В биографии Ху Яобана, опубликованной в январе этого года, его жизнь описана только до 1982 года.