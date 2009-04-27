Как изменилось отношение прессы к Обаме за 100 дней у власти

Image caption Подавляющее большинство демократов довольны курсом Барака Обамы

Опросы показывают, что правление Барака Обамы раскололо американцев: подавляющее большинство демократов довольны его курсом, а подавляющее большинство республиканцев оценивают его отрицательно.

Притом они относятся к нынешнему президенту даже более критически, чем демократы относились к предшествующему - Джорджу Бушу-младшему.

Точно так же расколота и американская пресса. Подавляющее большинство работающих в ней журналистов выступают за демократов.

Республиканцы вечно сетуют, что американские СМИ в массе своей болеют за Демократическую партию и поэтому освещают политическую жизнь страны тенденциозно.

Многие журналисты оспаривают это обстоятельство, но оно не прошло мимо внимания широкой публики: в октябре прошлого года 70% опрошенных заявили, что, по их ощущению, СМИ желают победы Обаме, и лишь 9% считали, что пресса болеет за республиканца Джона Маккейна.

Мурашки от Обамы

Сторонники Маккейна возмущались, что Обаму значительно чаще помещают на журнальные обложки, а сторонники прессы парировали, что журналы с Обамой лучше продаются.

Как объяснял в журнале Time консервативный публицист Рамеш Поннуру, Обама отчасти притягивает журналистов тем, что он златоуст, а они живут за счет «манипулирования словами и символами» и поэтому высоко ценят его дарование.

В стане демократов на тенденциозность прессы жаловались сторонники Хиллари Клинтон, говорившие, что СМИ освещают Обаму и куда больше, и гораздо благожелательнее, чем его соперницу.

Во время предвыборной кампании многие журналисты настолько заразились царившей тогда "обамаманией", что ведущий политических программ кабельного телеканала MSNBC Крис Мютьюс признался, что когда он слушает Обаму, у него "по ноге ползут мурашки". Консерваторы с тех пор не перестают глумиться над этим признанием, но оно хорошо иллюстрирует восторг, который испытывали многие журналисты по поводу Обамы.

Ближе к власти

Image caption Во время предвыборной гонки многие журналисты не скрывали своего восторга в адрес будущего президента

Корреспондент телекомпании NBC Ли Коуан заметил прошлым летом, что ему «трудно сохранять беспристрастность» в репортажах об Обаме, поскольку энергетическое поле его кампании «заразительно».

Редактор беспартийного сайта Politico.com поведал в прошлом году, что ему приходится одергивать своих молодых корреспондентов, впавших в такой экстаз по поводу Обамы, что это начинало сказываться на их объективности

Не удивительно, что целый ряд журналистов устроился на работу в новой администрации. Линда Дуглас, работавшая корреспондентом телекомпании ABC в конгрессе, в прошлом году перешла в предвыборный штаб Обамы и сейчас выступает от его имени по вопросам здравоохранения.

Бывший заведующий корпунктом журнала Time в Вашингтоне Джей Карни сейчас работает пресс-секретарем вице-президента Джозефа Байдена.

Экономический обозреватель газеты Los Angeles Times Питер Госселин сделался спичрайтером при министре финансов США Тимоти Гайтнере, а сотрудница газеты Tribune Джилл Закман - пресс-секретарем.

Критика слева и справа

К исходу первых 100 дней правления Обамы либеральные СМИ Америки не утратили своего энтузиазма, а консервативные его так и не приобрели: авторы передовиц Wall Street Journal и комментаторы телекомпании Fox News считают президента исчадием ада и обвиняют его в намерении ввести в США социал-демократический строй на европейский манер.

Первоначальный период каждого президентства обычно называют медовым месяцем. Медовый месяц Барака Обамы с либеральными СМИ до сих пор не кончился, а с консервативными - так и не начался.

Первые стараются не выпячивать его оплошностей и, например, практически не отметили неудачную попытку Обамы войти в высокое окно Белого дома через несколько дней после того, как он туда переехал.

Республиканцы сетовали, что когда Буш, будучи в 2005 году в Пекине, попытался выйти через закрытую дверь, СМИ обсасывали эту неловкость до бесконечности.

Однако всему приходит конец, и в последних числах марта прозвучало мнение, что пресса разочаровывается в Обаме. Президента, как сговорившись, начал критиковать ряд наблюдателей и слева, и справа. Критики призвали его озаботиться нынешним финансовым кризисом и пока отложить свои грандиозные проекты вроде перестройки американского здравоохранения, взимания податей с фабрикантов за выброс парниковых газов или отмены тайного голосования по вопросу о создании профсоюзных организаций.

Пресса и президент: любовный роман?

Image caption Знаменитый журналист Херш призвал своих коллег "прекратить любовный роман с президентом"

Обама не послушался, и волна критики спала. Либеральные СМИ снова звучат как группа поддержки президента и подводят итоги первых 100 дней его правления почти в таких же восторженных тонах, в каких они описывали своих ощущения в день его инаугурации.

Например, итоговая статья Фарида Закарии в журнале Newsweek озаглавлена "Секрет его успеха". Подзаголовок гласит «За свои первые 100 дней Обама успел совершить столько, что любой другой президент может ему только позавидовать».

Консервативные комментаторы публикуют статьи с заголовками вроде "Первые 100 дней Обамы усеяны нарушенными обещаниями» или «Первые 100 дней Обамы: слишком много начинаний, слишком мало успехов», но тон сейчас задают не они.

Знаменитый либеральный журналист Сеймур Херш, первым сообщивший о дурном обращении с пленными в багдадской тюрьме "Абу Грейб", а до этого первым написавший о побоище 1969 года во вьетнамской деревне Сонгми, недавно заявил на Фестивале журналистики в Перудже, что роману американской прессы с Обамой следует положить конец.

"Пресса относится к президенту, как к кинозвезде, - сказал Херш. - Это любовный роман. А наша работа не терпит влюбленности".

Но пока роман продолжается.