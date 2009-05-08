Обама видит прекрасную возможность для "перезагрузки"

Image caption Лавров встретился с Обамой после переговоров с Клинтон

Президент США Барак Обама заявил на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым о "прекрасной возможности перезагрузить отношения между США и Россией по целому ряду вопросов".

"Я надеюсь, что те встречи, которые у нас состоялись и еще состоятся в нынешнем году, пойдут на благо обеим нашим странам", - сказал Обама в Овальном кабинете Белого дома.

Выступая позднее в Центре Карнеги, Лавров критически отозвался о правительстве Джорджа Буша и подчеркнул, что сейчас появился шанс наладить отношения между Москвой и Вашингтоном.

"Если мы серьезно подходим к необходимости перезагрузить наши отношения, то нам необходимо избавиться от проблемных активов, унаследованных из последних лет", - заявил министр иностранных дел России.

Как передает из Вашингтона наш корреспондент Юлия Савченко, в графике Обамы, который регулярно получают журналисты, отметка о встрече с российским министром иностранных дел появилась буквально за день до приезда Лаврова.

Обычно по дипломатическому протоколу президент встречается с президентами, а не с министрами.

Как отметили аналитики в Вашингтоне, этим шагом Белый дом хотел продемонстрировать, насколько для США важен диалог с Россией в свете разногласий между двумя странами по целому ряду вопросов, включая противоракетную оборону, ситуацию на Кавказе и сложные отношения Москвы и НАТО.

"Уровень доверия"

Перед встречей с Обамой Лавров провел переговоры с госсекретарем США Хиллари Клинтон. Стороны заявили, что усиленно работают над поручением своего руководства нормализовать отношения между странами.

Очередные консультации Лаврова и Клинтон касались директив, полученных ими по итогам встречи президентов России и США 1 апреля в Лондоне, а также предстоящего визита Барака Обамы в Москву в июле этого года.

Нужно думать о будущем, а не концентрироваться на прошлом. Обстановка изменилась Хиллари Клинтон, <br> госсекретарь США

Переговоры в Лондоне, по словам Лаврова, "зафиксировали уровень доверия, уровень усилий с обеих сторон для достижения консенсуса". В том же ключе, по словам госсекретаря США, прошли и нынешние консультации в Вашингтоне.

Стороны вновь обсуждали проект нового соглашения о сокращении стратегических наступательных вооружений, проблему ПРО, ситуацию вокруг Ирана, Афганистана, Северной Кореи, борьбу с пиратством в Сомали и вопросы безопасности на Ближнем Востоке.

Отдельно на пресс-конференции по итогам встречи Клинтон и Лавров коснулись ситуации в Грузии.

По их словам, эта тема по-прежнему вызывает разногласия, но обнадеживает, что Москва и Вашингтон продолжают "открытый диалог".

Клинтон повторила, что основной прорыв в отношениях между Россией и США состоит в изменении характера переговоров.

Наладить "перезагрузку"

Выступая на совместной пресс-конференции, Сергей Лавров признал, что "есть очевидные расхождения по ситуации на Южном Кавказе", но обе стороны единодушны в том, что "нужно сделать все необходимое, чтобы там была стабильность".

Он также добавил, что Россия приветствовала бы возвращение миссии ОБСЕ в Южную Осетию, и заявил, что разногласия по Грузии никак не должны повлиять на ход переговоров о сокращении стратегических наступательных вооружений.

Хиллари Клинтон поддержала российского коллегу. По ее словам, наличие разногласий в одной сфере не означает, что нужно прервать диалог по другим вопросам. Это было бы "признаком старого мышления", заявила Клинтон.

"Я очень уважаю моего российского коллегу и русский народ. Нужно думать о будущем, а не концентрироваться на прошлом. Обстановка изменилась", - сказала она.

В том же духе высказался и глава МИД России. По его словам, стороны работают над "переналадкой" отношений, есть "позитивная повестка дня" и "решимость договариваться".

"Это практическое выражение той равноправной и взаимоуважительной работы, о которой договорились наши президенты", - резюмировал Лавров.

Касаясь проблемы ПРО, Лавров дал понять, что Москва надеется прийти к компромиссу с США до размещения противоракетного щита в Европе.

В то же время, по его словам, пока самая успешная сфера сотрудничества России и США - область ядерного нераспространения.

Тем временем в четверг стало известно, что Россия готовится поставить на вооружение новые ядерные ракеты, запрещенные договором с США. Действие соглашения СНВ истекает в декабре этого года.

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