Аресты по делу о рабовладении в Китае

Image caption В 2007 году Китай объявил кампанию по борьбе с подневольным трудом

Полиция в восточной провинции Китая арестовала 10 человек по подозрению в избиении людей с психическими отклонениями и принуждению их к подневольному труду на кирпичном заводе.

Как сообщают китайские государственные СМИ, владелец завода, внеся плату за 32 человека, заставлял их работать бесплатно. Жертвы, которым от 25 до 45 лет, были освобождены в ходе полицейской облавы в апреле этого года.

Этот случай напомнил о скандале двухлетней давности, когда выяснилось, что в провинции Шаньси более 1000 человек, включая детей, работают в чудовищных условиях.

После этого китайские власти объявили общенациональную кампанию по борьбе с рабовладением и детским трудом.

В ужасающих условиях

По сообщению агентства Синьхуа, 32 человека с различными психическими отклонениями были вынуждены работать у кирпичеобжигательных печей на заводе в городе Цзешоу в центральной провинции Аньхой.

Как сообщил представитель местной полиции, десять арестованных подозреваются в "избиении и отношении к психически нездоровым людям как к рабам".

Инвалиды были проданы владельцу завода менее, чем за 50 долларов каждый. Их подобрал на улице таксист, пообещав еду и проживание.

Попав на завод, им пришлось работать по 10 часов в сутки. Они не получали денег, а кормили их постными лепешками.

Двенадцать освобожденных инвалидов уже вернулись домой; еще 20 человек, многие из которых не в состоянии назвать свой адрес, содержатся в местном приюте.