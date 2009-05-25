Во Франции судят Церковь сайентологии

Image caption Представители Церкви утверждают, что не могут отвечать за действия отдельных лиц

Церковь сайентологии во Франции предстанет перед судом по обвинениям в организованном мошенничестве.

Обвинение базируется на иске женщины, пожаловавшейся на то, что у нее вымогали крупные суммы денег после бесплатного теста на определение типа личности.

Во Франции Церковь сайентологии считается сектой, и, как отмечают корреспонденты, если обвинения подтвердятся, ее могут запретить.

Это будет первый случай во Франции, когда на скамье подсудимых окажется Церковь сайентологии. В прошлом на скамье подсудимых оказывались лишь ее отдельные представители.

Книги и лекарства

Истица утверждает, что последователи Церкви сайентологии в Париже связались с ней и предложили сделать бесплатный тест на определие типа личности. Однако в результате она была вынуждена истратить все свои сбережения на книги, лекарства и разные атрибуты сайентологии.

Адвокаты женщины будут настаивать на том, что Церковь систематическим пытается выудить у людей деньги путем оказания психического давления и использования сомнительных "лекарств".

Однако защитники церкви настроены решительно.

"Мы будем оспаривать каждый пункт обвинения и докажем, что никакого психического манипулирования не было", - заявил корреспонденту агенства Франс пресс Патрик Мэзонев, представляющий интересы Церкви.

Сайентологи, которых сторона защиты вызвала в качестве свидетелей, как полагают, будут утверждать, что их система взаимоотношений строится на доверии и ничем не отличается от других религиозных течений.

Противоречивое учение

Церковь сайентологии была создана в США в 1954 году писателем-фантастом Роном Хаббардом и была признана религиозной организацией 20 лет спустя.

Власти Германии, Бельгии, Франции и Греции не раз обвиняли сайентологов в манипулировании ее членами с целью наживы.

В Германии было принято заявление министра внутренних дел о том, что сайентология несовместима с германской конституцией.

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Тем не менее, не везде отношение к учению Рона Хаббарда - столь неприязненное. Так, в Испании суд отменил решение министерства юстиции страны от 2005 года, исключающее сайентологию из списков официально признаваемых религий.