Китай борется со списыванием десятками тысяч видеокамер

Image caption В последнее время участились случаи использования на экзаменах современных электронных устройств

Китайские власти распорядились установить в 60 тысячах экзаменационных залов видеокамеры с тем, чтобы не допустить списывания при поступлении в университеты.

Вступительные экзамены пройдут на следующей неделе.

В последнее время некоторые абитуриенты были уличены в использовании различных современных электронных устройств, включая крошечные радиоприемники.

Большой конкурс

На будущей неделе в течение трех дней более десяти миллионов китайских абитуриентов будут сдавать вступительные экзамены в высшие учебные заведения.

Конкурс в них огромный, и экзамены считаются весьма важным моментом в жизни молодых людей.

Image caption В Китае ко вступительным экзаменам относятся очень строго

Однако некоторые ученики, не надеясь исключительно на свои знания, изыскивают все более изощренные методы.

Крошечные радиоприемники, мобильные телефоны, добытые нелегальными способами экзаменационные листы - это лишь некоторые из способов обмана, которые были выявлены в последнее время.

В апреле восемь человек - родители и учителя, которые помогали ученикам на экзаменах, были приговорены к тюремному заключению.

Как передает из Пекина корреспондент Би-би-си Квентин Соммервил, в Китае очень серьезно относятся к вступительным экзаменам, и поэтому было принято решение на входах в экзаменационные залы установить металлодетекторы, а внутри них - камеры наблюдения.

Кроме этого, как указывает наш корреспондент, абитуриенты, рассчитывающие сжульничать, должны будут также перехитрить национальные службы безопасности, вооруженную полицию и Государственное бюро по защите конфиденциальных документов. В этом году их всех привлекли, чтобы обеспечить честный конкурс.