Пилот умер во время полета из Брюсселя в Нью-Йорк

Image caption Пассажиры самолета не знали, что на борту произошло ЧП

Командир самолета, выполнявшего рейс номер 61 компании Continental Airlines из Бельгии в США, умер в полете.

Самолет совершил экстренную посадку в аэропорту города Ньюарк в штате Нью-Джерси около 16 часов по Гринвичу.

Как заявила представитель Федеральной администрации США по вопросам авиации Арлен Салак, после внезапной смерти командира управление Боингом-777, на борту которого находилось 247 пассажиров, взяли на себя два вторых пилота.

По словам представителя Continental Airlines Келли Крайп, очевидно, что смерть 60-летнего пилота, более 30 лет отработавшего в авиакомпании, наступила по естественным причинам.

Без паники

Как сообщает агентство Ассошиэйтид пресс, пассажирам рейса не сообщили о чрезвычайном происшествии - стюардессы продолжили разносить напитки и закуски.

Однако члены экипажа обратились к пассажиром с вопросом, есть ли на борту медики.

К кабине пилотов подошли несколько человек, в том числе кардиолог Джулиан Струйвен, который сообщил, что, по всей видимости, у пилота случился сердечный приступ.

"Он уже был мертв, - сказал Струйвен. - Шансов спасти его не было".

По словам доктора, он попробовал использовать дефибриллятор, чтобы реанимировать пилота, но было уже слишком поздно.

Как рассказала журналистам пассажирка самолета Марта Лав, сидевшая в первом ряду, пассажиры не подозревали о том, что происходит в кабине.

О том, что произошло что-то серьезное, люди поняли только во время приземления, когда увидели, что вдоль взлетно-посадочной полосы выстроились пожарные машины и кареты скорой помощи.