В США принят жесткий антитабачный закон

Image caption Ежегодно в США от болезней, связанных с курением умирают около 440 тысяч человек

Президент США Барак Обама подписал новый антитабачный закон, который призван значительно усложнить жизнь производителям сигарет.

Федеральное управление по контролю за продуктами и лекарствами (УКПЛ) отныне наделено новыми полномочиями, которые позволят властям жестче контролировать производство и распространение табачной продукции.

Антитабачный закон был принят конгрессом в начале июня, и сейчас утвержден президентом.

Выступая перед Белым домом Обама сказал, что, несмотря на усилия лоббистов, был принят закон, который поможет "защитить молодое поколение американцев от вредной привычки".

Согласно статистике, сейчас курит каждый пятый житель страны, а от болезней связанных с курением с США ежегодно умирает около 440 тысяч человек.

До недавнего времени табачный бизнес в США работал по очень мягким правилам. По сравнению с этой отраслью, производство и продажа косметики или корма для животных регулировались гораздо жестче.

Предыдущие попытки ужесточить правила для табачных компаний были заблокированы верховным судом, который постановил, что изменение правил торговли сигаретами должно быть утверждено конгрессом.

Теперь управление по контролю за продуктами и лекарствами получило право:

устанавливать ограничения на уровень никотина в сигаретах

с целью ограничить курение среди молодых людей УКПЛ может ограничивать использование в табачных изделиях ароматизаторов, а также запрещать рекламу, целевой аудиторией которой является молодежь

отслеживать исполнение нового запрета на наружную рекламу табака в радиусе 300 метров от школ

табачные компании будут обязаны получать в УКПЛ разрешения на производство новых продуктов

Помимо этого, все упаковки с табачными продуктами должны будут содержать специальную графику, сообщающую об опасности курения.

По оценкам бюджетного комитета конгресса, новые законы помогут снизить число несовершеннолетних курильщиков на 11%, а взрослых на 2%. Правда, эти результаты будут ощутимы лишь через десять лет.