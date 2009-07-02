Китайских девочек продают для удочерения за рубежом

Image caption Китайские младенцы продавались за сумму штрафа, которую не могли выплатить их родители

Как стало известно журналистам Китая, около 80 девочек с юга страны были проданы для удочерения иностранцами.

По информации государственной газеты Southern Metropolis News, детей отдавали иностранцам за вознаграждение в 3 тысячи долларов. Приёмным родителям говорили, что дети являются подкидышами.

Жертвами мошенничества становились малообеспеченные семьи, которым угрожали крупными штрафами за нарушение закона о планировании семьи.

В Китае гражданам, имеющим больше двух детей, грозит выплата штрафа примерно в 3 тысячи долларов. Это в несколько раз превышает годовой доход многих фермеров, живущих в провинциях Китая.

Как сообщает SouthernMetropolisNews, девочек отбирали у родителей, которые не могли, либо не хотели платить штраф за нарушение правил о планировании семьи.

Детей передавали в приюты для сирот, а потом продавали парам, живущим в США и странах Европы.

Как полагают журналисты, деньги, полученные за детей, делились между приютами и местными чиновниками.

Правила усыновления китайских детей иностранцами были ужесточены в 2006 году, однако это не остановило индустрию продажи детей и использование для этого коррупционных схем.