Протесты из-за убийства египтянки переселенцем из России

Image caption Подруги Шербини по университету провели акцию ее памяти у мечети в Александрии

В Каире должны состояться акции протеста в связи с убийством в суде немцкого города Дрезден беременной египтянки. Канцлер Германии намерена обсудить это громкое дело на встрече с президентом Египта.

На прошлой неделе 32-летняя Марва Шербини, переехавшая из Египта в Германию, где ее муж полчил стипендию на научные исследования, была зарезана 28-летним эмигрантом из России немецкого происхождения прямо в ходе слушаний в суде Дрездена.

Когда Шербини готовилась дать показания, переселенец из Перми, фигурирующий в прессе как Алекс В., подбежал к ней и на глазах у ее мужа и сына нанес беременной женщине 18 ножевых ранений.

Нападавший также ранил мужа Шербини, который пытался защитить ее. Кроме того, охранник суда, как предполагают, по ошибке выстрелил в мужа жертвы. Мужчина находится в критическом состоянии в больнице.

Нападавший задержан, возбуждено уголовное дело.

Похороны Шербини на ее родине в Александрии, на которые пришли тысячи египтян, переросли в акцию протеста.

Как сообщает корреспондент Би-би-си из Египта, в социальных сетях в интернете появляются многочисленные призывы к новым демонстрациям протеста.

Конфликт на детской площадке

В прошлом году египтянка подала в суд на выходца из России после того, как тот нецензурно обругал ее и назвал "террористкой", когда на детской площадке она попросила его освободить качели для своего ребенка.

В ноябре Алекса В. признали виновным в оскорблении Шербини и присудили выплатить ей штраф, однако тот обжаловал решение суда. Ответчик зарезал ее 1 июля на очередном заседании, где слушалась его апелляция.

Это - ужасающий поступок, он всех нас встревожил и шокировал Томас Стег, <br>представитель правительства Германии

По словам следователей, выходец из России, эмигрировавший в Германию в 2003 году, испытывал ненависть к мусульманам и действовал в одиночку.

Официальный представитель дрезденского суда Беттина Гартман заявила журналистам, что досмотр на предмет ношения оружия на входе в зал заседания при рассмотрении гражданских исков не проводится, сообщила радиостанция Немецкая волна.

"Для специального контроля и на этот раз не было причин, поскольку ответчик ранее не привлекался к уголовной ответственности", - сказала Гартман.

Ксенофобия

Общественность Египта возмущена случившимся. СМИ страны задаются вопросом, как такое могло произойти.

Image caption На похороны Шербини собрались тысячи ее соотечественников

Мусульмане уже назвали Шербини "мученицей хиджаба" (головной платок мусульманки).

Египтяне критикуют немецкое правительство за недостаточную, по их мнению, реакцию на убийство в зале суда.

Во вторник представитель германского правительства Томас Стег выступил в защиту позиции властей, заявив, что Германия "не молчала". По его словам, первоначальной информации о случившемся было недостаточно для "спонтанной реакции".

"Это ужасающий поступок, он всех нас встревожил и шокировал", - прокомментировал он убийство в Дрездене.

Стег добавил, что канцлер Ангела Меркель на этой неделе обсудит случившееся с президентом Египта Хосни Мубараком на встрече "Большой восьмерки" в Италии.

Генеральный секретарь Лиги арабских государств, египтянин Амр Мусса назвал убийство ничем не оправданным преступлением на почве ксенофобии.

В интервью Би-би-си Мусса выразил уверенность, что власти Германии гарантируют вынесение справедливого приговора по этому делу.