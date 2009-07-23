В Таджикистане ограничат использование русского языка

Image caption За последние 100 лет для написания таджикских слов использовали арабский и латинский алфавиты, а также кириллицу

Президент Таджикистана призвал как можно скорее принять закон, предусматривающий утверждение таджикского языка как единственного официального.

На рассмотрении парламента страны находится проект нового закона "О государственном языке Республики Таджикистан".

Согласно этому документу, вести переписку и устное общение с органами государственной власти и управления, предприятиями и учреждениями, получить информацию и документы можно будет только на государственном языке - таджикском, сообщает РИА "Новости".

Телеобращение Рахмона было приурочено к 20-летию действующего закона "О языке", который утверждал в качестве государственного языка таджикский, а за русским признавал статус языка межнационального общения.

До сих пор граждане страны могли выбирать, на каком из двух языков - таджикском или русском - обращаться к государственными учреждениям или деловым партнерам. Теперь это можно будет делать только по-таджикски.

Рахмон расценил действующий закон как устаревший, поскольку, по его словам, "за прошедшие двадцать лет требования времени изменились".

Новый закон, пояснил президент, разработан с учетом современных требований государственного управления и с целью повышения национального самосознания и чувства патриотизма таджикского народа.

"О величии нации можно судить, прежде всего, по тому, насколько ее представители оберегают и уважают свой национальный язык", - сказал Рахмон.

Во многих бывших республиках СССР стараются отучить граждан от привычки общаться на русском языке. Тем не менее, в ходе встреч представителей стран СНГ обмен мнениями, как правило, ведется по-русски.

Политика государства

Эмомали Рахмон, между тем, фактически признал несоответствие таджикского языка современным требованиям и осудил его плохое знание даже некоторыми образованными гражданами страны.

Настало, наконец, время, когда нам, подобно другим развитым и цивилизованным странам, следует озаботиться чистотой своего государственного языка Эмомали Рахмон,<br>президент Таджикистана

"Таджикский язык будет широко использоваться в качестве языка науки и культуры лишь в том случае, если на этом языке будет создана научная терминология", - отметил глава государства.

Разработку научной терминологии на таджикском Рахмон причислил к "злободневным вопросам политики государства".

С целью совершенствования норм и лексики национального языка таджикский лидер призвал создать Комитет по языку и терминологии при правительстве республики.

"Настало, наконец, время, когда нам, подобно другим развитым и цивилизованным странам, следует озаботиться чистотой своего государственного языка, упорядочить включение любых новых элементов в язык на основе литературных норм и положить конец всяческим искажениям речи и правописания", - заключил Рахмон.

Таджикистан считается одним из беднейших государств Центральной Азии. Руководство республики пытается сохранить традиционные отношения с Россией и в то же время наладить выгодные связи с западным миром.

В своем выступлении Рахмон осудил некоторых журналистов, которые, по его мнению, "сознательно либо по неведению" засоряют таджикский язык непонятными широким массам словами и терминами.

"Сегодня в Таджикистане имеются такие газеты, язык которых не отвечает требованиям нормативного языка и здорового вкуса, - сказал президент. - В публикуемых этими газетами материалах не соблюдаются установленные нормы литературного языка и даже принятые правила правописания".